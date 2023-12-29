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Yeni Yılda Burcunu Neler Bekliyor?

Yeni Yılda Burcunu Neler Bekliyor?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 09:01

Ünlü astrologların 2024 burç yorumlarını sizler için derledik! 

Bakalım, yeni yılda burcunu neler bekliyor...

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Burcunu seç, 2024 burç yorumunu öğren!

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Balıklar için oldukça eksantrik bir yıl ancak zorlayıcı etkiler var!

Balıklar için oldukça eksantrik bir yıl ancak zorlayıcı etkiler var!

Plüton'un Kova burcuna geçişi Balık burçlarını nasıl etkileyecek? 

Siz mistik, birleştirici, yaratıcı ve kontrol edilemez bir burcun temsilcisisiniz. Uyum sağlama eğiliminiz, huzuru korumak için her bakış açısını göz önünde bulundurmanız ve çoğu zaman herkesle aynı fikirde olmanızdır. Ancak, Plüton'un 20 Ocak'ta Kova burcuna geçişiyle birlikte, birçok şey değişebilir. Bu konum, sizin için zihinsel ve duygusal bir detoks olacak. Hatta en acı veren anılar bile, zihninizi temizlemek için bir fırsat olabilir. Plüton 2043'te Balık'a geçmeye hazır olduğunda, konuların özünü hızlıca görebilme yeteneğinizi geliştireceksiniz. Bu, uzun ve yavaş bir süreç olabilir, ancak detoks kadar kapsamlı ve etkilidir. Kova burcunun yönetici gezegeni Uranüs'ün iletişim bölgenizde bulunması durumunda, gerçekleri olduğu gibi söyleme olasılığınız artar. 

Bu kozmik kombinasyon altında, herkesin bildiği ancak kimse hakkında konuşmaya cesaret edemediği konuları dile getireceksiniz.

Jüpiter'in İkizler Burcuna geçişi burcunuza etkisi...

25 Mayıs 2024'ten 9 Haziran 2025'e kadar eviniz, en mutlu olduğunuz yer olacak. 2012'deki olayları hatırladığınızda, o dönemde yaşadıklarınızla önümüzdeki 12 ayda yaşayacaklarınız arasında benzerlikler bulabilirsiniz. Evden eğitim almak, evde ders vermek, ev merkezli bir iş yapmak, aileniz hakkında yazmak, yurt dışına taşınmak veya sadece evde olmayı daha çok sevmek sizin için olası seçenekler arasında. Jüpiter'in bu konumunda, bağlantı kurmak çok önemlidir. Ancak, hassas burcunuz için her şey biraz fazla olabilir. Bu nedenle, Jüpiter aynı zamanda kendinizi düşüncelerinizde veya bir kitapta kaybetme olanağı da sunar. Alışkanlıklarınızla ilgili yeni bir şeyler öğrenmek, Jüpiter'in bu ziyaretinin nihai hedefidir.

Tutulmalar burcunuzu nasıl etkileyecek?

Bu yıl, Başak burcunun yönettiği 7. evinize odaklanan yeni bir tutulma serisi başlıyor. Bu, 18 Eylül'de burcunuzda tamamlanmayı işaret eden bir Dolunay başlıyor. Ancak bir şeyler eksik olduğundan, tam anlamıyla  tatmin edici olmayabilir. Tutulma seriniz 2025'te devam edecek, ancak 2024'ten önce, Terazi burcunda iki tutulma göreceksiniz. İlki 25 Mart'ta bir Dolunay ile geliyor; bu da bir sona işaret ediyor. İkinci Terazi tutulması, Yeni Ay ile birlikte gelir ve daha dengeli bir enerji dalgasının sinyalini verir. 9 Nisan’da Koç burcundaki tutulma, para ve değerler konusunu da gündeme getirir. Bu tutulmaların içinde gizlenen her şeyin, eninde sonunda ortaya çıkması beklenir.

Merkür gerilemesi burcunuzu nasıl etkileyecek?

2024'ün ilk Merkür gerileme dönemi, kariyeriniz ve arkadaşlıklarınızı etkiliyor. Ancak Merkür'ün Ocak ayının erken saatlerinde ilerlemesiyle, en kötüsü geride kalır ve bir sıfırlama gerçekleşebilir. Mart ayında ve Mayıs ayına kadar Koç burcunda geri dönen Merkür, para bölgenizde bir sonraki gerileme dalgasını getirir. Bu dönemde, mali durumunuzda bazı terslikler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda, hayatınızda en çok neye değer verdiğinizi yeniden düşünme fırsatıdır. Temmuz'dan Eylül'e kadar, ilişkilerinize ve refahınıza ekstra dikkat gerekiyor. Kasım ve Aralık aylarında, Merkür kariyer bölgenizde tekrar gerileme dönemine girer ve kariyerinizi nasıl, nerede ve neden ilerletmeniz gerektiğini keşfetme fırsatı sunar.

Para ve kariyer konuları nasıl olacak?

2024'teki Merkür gerilemesi, kariyerinizi iki kez etkileyecek, bu da iş hayatınızda bir şeylerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu yıl, paranızı ve değerlerinizi hedef alan bir tutulma ve başka bir Merkür gerilemesi yaşayacaksınız. Bu, bu bölgede bir istikrarsızlık hissi olabileceğini gösterir. Ancak, Mayıs ayından itibaren ev bölgenizdeki Jüpiter'in olumlu etkisi, evinizin ekstra bir gelir kaynağı sağlamasına yardımcı olabilir. Yeni bir tutulma döngüsü başladığı için, kim olduğunuzu, ne istediğinizi, finansal ve kariyer açısından neyin işe yaradığını yeniden değerlendirmek için mükemmel bir yıl olacak.

Aşk meseleleri ne durumda?

Bu yıl, Plüton'un her şeyi farklı şekilde düşünmenizi sağlaması ve burcunuzdaki ve yakında ortaklık bölgenizde olacak tutulmaların bir adım geri atarak neler olabileceğini görmenize yardımcı olmasıyla romantizme farklı bir bakış açısı getiriyorsunuz. 12 Mart 5 Nisan, 18 Haziran 11 Temmuz ve 6 Ağustos 29 Ağustos tarihleri ​​arasında aşk hayatınızda ekstra potansiyel gizli!

Koçlar için yepyeni umutlarla dolu bir yıl!

Koçlar için yepyeni umutlarla dolu bir yıl!

Plüton'un Kova Burcuna geçişi kariyer konularınızı etkiliyor!

2008 yılından bu yana kariyer hayatınızda Plüton'un etkisini hissetmiş olabilirsiniz. Bu durum, geçmişte yaşananları yıkma ve olaylara kendi damganızı vurma arzusu uyandırmış olabilir. Son 16 yılda, çalışma şeklinizde büyük bir dönüşüm yaşanmış olabilir. Bu yıl, Plüton'un takımlar, arkadaşlar, hayaller ve tutkular bölgenize geçişiyle yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde, daha çok bir takım oyuncusu olma eğiliminde olabilirsiniz. Teknoloji ve insani amaçlarla işbirliği yapma ihtiyacı, daha çok sizin tarzınız haline gelebilir.

Jüpiter'in İkizler Burcu geçişi maddi dünyanızda dalgalanmalara neden olacak!

Jüpiter, geçtiğimiz yıl finansal durumunuzu genişletti ve bu durum Mayıs 2024'e kadar devam edecek. Ancak, Jüpiter'in etkisiyle daha fazla para ve mal mülk elde etmekten uzaklaşıyor olabilirsiniz. Jüpiter'in İkizler burcuna geçişiyle, bilgi zenginliği ve sözlerinizin değeri ön plana çıkabilir. Bu dönemde, tesadüfen tanıştığınız insanlarla kurduğunuz ilişkiler, karşılıklı kazançlı durumlara dönüşebilir.

Tutulmalar Koç burçlarını nasıl etkileyecek?

Tutulmalar, hayatınızda düzeltmeler yapar. Konfor alanınızı sarsar ve bilinmeyen bir bölgede sizi savurabilir. Ancak genellikle bu durum, tutulma sizi uyandırmadan önce bulunduğunuz yerden daha iyi bir duruma geçmenizi sağlar. 2022'den beri Kova burcunda ve ilişki bölgenizde tutulmalar yaşanıyor. Bu tutulmalar, ortaklıklarınızın ve kişiliğinizin gizli yönlerini ortaya çıkarabilir.

Merkür Gerilemesi sizi nasıl etkiliyor?

Bu yıl, kozmosun ters itişiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Merkür'ün gerilemesi, seyahat planlarınızı ve medya hayallerinizi etkileyebilir. Ancak, Merkür gerilemesinden çıktığınızda, büyük bir kişisel meseleyi nasıl çözeceğinize dair yeni bir bakış açısına sahip olabilirsiniz.

Para ve kariyer durumları nasıl?

Plüton'un kariyer bölgenizden çıktığı Ocak ayında kariyerinizde bir değişiklik yaşanabilir. 20 Nisan'da Boğa burcundaki Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşması, beklenmedik mali kazançlar getirebilir. Jüpiter'in iletişim ve ticaret bölgenize geçişiyle, mali durumunuzla ilgili daha akıllı ve yaratıcı olabilirsiniz.

Aşk durumları ne olacak?

Tüm ilişkiler, verme, alma ve uzlaşma yoluyla ayakta kalır. Yeni bir özverili dalga, ilgi odağı olmanıza ve aynı zamanda ortaklıklardaki ağır yükten üzerinize düşeni yapmanıza yardımcı olabilir. Tutulmalar, ilişkilerinizdeki dinamikleri sarsabilir. En iyi aşk tarihleriniz, 6 - 29 Nisan, 12 Temmuz - 5 Ağustos ve 30 Ağustos - 23 Eylül arasında olabilir.

Boğalar için 2024 sürprizlere gebe...

Boğalar için 2024 sürprizlere gebe...

Plüton'un Kova Burcuna geçişi Boğaları nasıl etkiliyor?

2024 yılı astrolojik olarak Ocak ayında Plüton'un Oğlak burcundan Kova burcuna geçişi ile başlıyor. 2008'den beri dönüşüm gezegeni olan Plüton, kurumsal ve geleneksel yapıları yavaşça yıkıp yeniden inşa ediyor. Bu süreçte, gücün karanlık yüzünü de açığa çıkarıyor. Plüton'un Kova burcuna geçişi, kariyerinizin önümüzdeki 19 yıl boyunca değişim geçireceği anlamına geliyor. Bu süreçte, 'halkta daha fazla güç' ve daha az kurumsal otorite öne çıkabilir. 

Bu durum, sosyal değişimde etkin rol alabileceğiniz işlerin önünüzde belirmesine yol açabilir. Teknoloji, isyan, özgünlük ve yenilikçilik bu dönüşümün parçalarıdır. Ancak 2043 yılında 2024'ü gözden geçirdiğinizde, bağımsızlık, yenilikçilik ve özgürlük sayesinde her şeyin ne kadar farklılaştığını göreceksiniz.

Jüpiter'in İkizler Burcu geçişi üzerinizdeki etkileri...

2023'te Jüpiter burcunuzda olduğu için şanslıydınız. Bu durum yalnızca 12 yılda bir gerçekleşir ve yaklaşık 12 ay sürer. 25 Mayıs'ta İkizler burcuna geçmeden önce bundan yararlanabilirsiniz. Jüpiter, hayatınıza olumlu etkiler, büyük fırsatlar, yaşam deneyimlerinizi genişletme planları, daha fazla para, daha fazla mutluluk, bilgelik ve daha fazlasını getirir.

Merkür'ün geri hareketinden nasıl etkileneceksiniz?

İletişim gezegeni Merkür, 2024'te dört kez geri hareket ediyor. Bu gerilemeler, taahhütler, sözleşmeler, yakınlık, macera, seyahat ve medya gibi konulara odaklanmanızı gerektiriyor. Bu süreç zihninizi karıştırabilir ve geçmişe odaklanarak daha nostaljik hissedebilirsiniz.

Tutulmalar yaşamınızı nasıl etkileyecek?

Bu yılki tutulmalar, sağlığınızı ve çalışma rutinlerinizi yöneten Terazi burcunda başlıyor. Bu durum sağlık alanında bir operasyon ya da iyileşmeyi gündeme getirebilir. Sonuç alamadığınız iş meselelerinde geri dönüşler alabilirsiniz. Yeni bir iş veya düzen değişimi söz konusu olabilir.

İş yerinde durumlar ne?

Jüpiter'in Mayıs ayına kadar burcunuzda olmasıyla, iyi şeyleri kendinize çekme konusunda şanslı olabilirsiniz. Ancak, biraz çaba sarf ederseniz karşılığını daha hızlı alabilirsiniz.

Aşk meseleleri nasıl olacak?

Burcunuz Venüs tarafından yönetiliyor, bu da sevgiyi sevdiğiniz ve genellikle aşık olduğunuzda uzun vadede onun içinde kaldığınız anlamına geliyor. Ancak, Uranüs'ün burcunuzda olması, seçim özgürlüğünüzü ve bağımsızlığınızı kucaklamaya teşvik ediyor. Uranüs, 20 Nisan'da burcunuzda Jüpiter'le bir bağlantı kuruyor, bu da aşkta olağanüstü ve beklenmedik bir şekilde şanslı olduğunuz zamanlara işaret ediyor.

İkizler burçları 2024'e damgasını vuracak!

İkizler burçları 2024'e damgasını vuracak!

Plüton'un Kova Burcu geçişi İkizler burçlarını nasıl etkileyecek?

Dönüşümün gezegeni olan Plüton, bu yıl sizin için önemli olan para, güç ve taahhütlerle dolu bölgenizden ayrılarak daha geniş bir alana, keşif, bilgi, seyahat, medya ve macera dolu bir bölgeye doğru yol alıyor. 

Yüzeydeki sorunları basitçe geçiştirmek yerine, gerçekte ne olduğunu anlamak için derinlere dalmak, dünya görüşünüzü değiştirecektir. 

Zodyakın yetenekli iletişimcilerinden biri olarak, teknolojiyi kullanarak dünyayı daha iyi bir yer haline getirme yeteneğiniz var. Bu süreç yavaş olacak ve 2043'e kadar tamamlanmayacak, ancak ilk adımlar 20 Ocak'ta başlayacak. Plüton, Eylül ve Ekim aylarında Oğlak burcuna kısa bir gerileme yapacak. Bu evrim, 19 Kasım'dan Mart 1943'e kadar devam edecek ve heyecan verici ve bazen tahmin edilemeyen zamanları da beraberinde getirecek.

Tutulmalar sizi nasıl etkileyecek?

Tutulmaların amacı, hayatınızda durgunlaşmış veya rutine bağlanmış şeyleri sarsmaktır. 2024 yılında ilk tutulma, 25 Mart'taki Dolunay ile birlikte gerçekleşecek ve romantizm ve yaratıcılığı hedef alacak. Dolunaylar genellikle sonları veya tamamlanmaları işaret eder, bu nedenle bu dönemde beklenmedik bir ilişkiye başlama veya bitirme ihtimaliniz vardır. 

3 Ekim'de Terazi burcundaki tutulma, Yeni Ay'ın da eklenmesiyle aşk hayatınıza yeni bir umut getirecek. Bu nedenle, sürprizlere açık olun.

9 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek yeni bir Yeni Ay tutulması, arkadaşlıklar ve tutkularla yeni başlangıçların habercisi olacak ve bu, kariyerinizde bir düzeltme işaret eden 18 Eylül'deki Balık burcundaki Dolunay tutulmasıyla güzel bir şekilde ilişkilendirilebilir.

Merkür gerilemesi burcunuzu alt-üst edebilir.

Merkür, yönetici gezegeniniz olduğu için, büyük olasılıkla gerileme dönemlerinin ne anlama geldiğini zaten biliyorsunuzdur. Bu dönemler, gecikmeler, iptaller, anlaşmazlıklar, kayıp biletler, bozuk telefonlar ve çeşitli iletişim sorunlarının yaşandığı dönemlerdir. 

Bu yıl 7. evinizde Yay'da Merkür'ün gerilemesi başlıyor. Temmuz ayının ortasında Merkür, Başak ve Aslan burcunda gerileyecek ve ev hayatınızı ve iletişim kurma şeklinizi etkileyecek. 

Kasım ve Aralık aylarında yılın son gerileme dönemiyle birlikte ortaklıklara odaklanmaya geri döneceksiniz. Bu dönemlerde en iyi strateji, hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmemek, büyük kararlar vermekten veya acele hareketlerden kaçınmak ve gerileyen Merkür'ün size düşündürme ve en iyi hamleyi yapma fırsatı vermesine izin vermektir. Merkür'ün gerilemesi, size engel olmak için değil, size yardımcı olmak için var.

Para ve kariyer konuları ne olacak?

2024 yılına, duygusal alanınızdaki şans ve neşe gezegeni Jüpiter ile pozitif bir başlangıç yapacaksınız. Sanki hiçbir şey ters gitmeyecekmiş gibi ya da ters giderse bile, evren sizi düşmekten koruyacak gibi hissedeceksiniz. 25 Mayıs'ta Jüpiter, 12 yıl sonra ilk kez burcunuza girecek ve 9 Haziran 2025'e kadar sizinle kalacak. Jüpiter'in burcunuzda olması genellikle para ve kariyerinizi genişletme ve keşfetme fırsatları getirir. Eylül ayındaki Dolunay tutulması, iş hayatınızda bir değişikliğin işaretçisi olabilir. Bu değişiklik büyük ya da küçük olabilir, ancak her iki durumda da, Neptün'ün yumuşak etkisi ve Satürn'ün disiplinli yaklaşımı ile iş hayatınızdaki yaratıcılığınızı ve ciddiyetinizi birleştiren yeni bir yol bulabilirsiniz.

Aşk konuları ne olacak?

2024, aşk hayatınız için iyi bir yıl olacak. Ocak ayının başından itibaren, Venüs ortaklık alanınızı aydınlatır ve Mayıs ayında şanslı gezegen Jüpiter ile aynı hizaya geldiğinde, bu etki devam eder. Özellikle 26 Mayıs'ta veya civarında, bu iki gezegen arasındaki bağlantının en güçlü olduğu dönemde, aşkta olağanüstü şanslı olabilirsiniz. Tutulmalar da Mart ve Ekim aylarında romantizmi heyecan verici yeni bir bölgeye taşıyacak. Diğer önemli romantik tarihler 23 Ocak, 24 Mayıs, 17 Haziran, 30 Ağustos, 23 Eylül ve 18 Ekim ile 11 Kasım'dır.

Yengeçler! Bu sene, o sene...

Yengeçler! Bu sene, o sene...

Plüton'un Kova Burcu geçişi Yengeç burçlarını nasıl etkileyecek?

Son 16 yılda, Plüton'un ortaklık evinizde bulunması, insanlarla ilişki ve bağlantı kurma biçiminizde büyük bir değişikliğe neden oldu. Şimdi Plüton, daha özel ve güçlü bir bölgeye, bağlılık ve yakınlık kurallarının değişmeye başladığı bir alana geçiyor. 

20 Ocak'tan Mart 2043'e kadar, kendi geleneklerinizi oluştururken, toplumun dikte ettiği yazılı olmayan kuralların önemi azalıyor. Eylül ve Ekim aylarında, Plüton'un ortaklık evinize geri dönüşü, işlerin nasıl olduğuna dair bir geri bildirim sağlayacak. Gerekli düzenlemeleri yapmayı unutmayın.

Jüpiter İkizler Burcu'na yerleşiyor...

Jüpiter, bolluğun, şansın, neşenin ve iyimserliğin gezegeni olarak bilinir. 25 Mayıs'ta Jüpiter, duygular, ruh halleri, fikirler ve anılar evinize indiğinde, tüm bu olumlu enerjiler size sunulur. Jüpiter'in İkizler burcuna yerleşmesi, 10 Haziran 2025'te Jüpiter'in kendi burcunuza girdiğinde, karşınıza çıkacak güzel şeylere zihniyetinizi hazırlıyor. Bu süreçte, fikirleriniz ve hayal gücünüz aşırıya kaçabilir; bu nedenle yaratıcı olun, her şeyi yazın, hatta paylaşılması ve iletilmesi gereken büyük ve önemli fikirleriniz olduğu için bir kitap bile yazabilirsiniz. Bu fırsatı kullanın, çünkü bu durum 2036'ya kadar tekrarlanmayacak.

Tutulmalar hayatınızı nasıl etkileyecek?

Her yıl tutulmalar, hayatınızın farklı alanlarında bir değişim sunar. Bu değişimler, tekdüze bir yaşam tarzına saplanmanızı önler ve bir konfor alanının dışına çıkmaya zorlar. Bu yılki tutulmalar, gerçek konfor alanınıza, yani yaşam tarzınıza etki ediyor. 

25 Mart'taki Dolunay tutulması, yaşam tarzınızı değiştirme ihtiyacına işaret ediyor. 3 Ekim'deki Ay tutulması, yeni bir maceraya hazır olun, diyor. Kariyeriniz, 9 Nisan'da tutulma eylemine katılacak ve bu tarihte veya bir ay öncesinde veya sonrasında değişimle ilgili gelişmeler ortaya çıkabilir. Bu, büyük bir olay ya da küçük bir dalgalanma olabilir ve ilk başta rahatsızlık verici gelse de, sonuçta mevcut durumunuzdan daha iyi bir sonuç verecektir.

Merkür Gerilemesinin etkileri neler olacak?

Merkür'ün gerilemesi, genellikle hoş karşılanmaz, ancak aslında bu dönemler, sizin yavaşlamanız, düşünmeniz ve yeniden düşünmeniz gereken yere yönlendiren işaretlerdir. 2024'ün ilk gerilemesi Yay ve Oğlak burcunda gerçekleşiyor, bu nedenle sağlık ve iş rutinleriniz ile yakın ortaklıklarınızın gözden geçirilmesi gerekiyor. Temmuz ayının ortasından Eylül ayına kadar, Merkür, iletişim eviniz olan Başak burcunda ve mali durumunuzu yöneten Aslan burcunda geri gider, bu nedenle bu iki alanda karışıklıklardan kaçınmak için ekstra dikkat gereklidir. 

2024'ün son Merkür gerilemesi, Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşecek ve yine sağlığınıza ve çalışma durumlarınıza odaklanacak.

Para ve kariyer

Her zaman aynı şeyi yaparsanız, genellikle aynı sonucu elde edersiniz. Bu yıl, evren sizi kariyerinizde daha cesur adımlar atmaya teşvik ediyor. Koç burcunun yönettiği kariyer evinizde bulunan yaralı şifacı Chiron, kendinizi savunmasız hissetmenize neden olabilir. Ancak bu kırılganlık, başarısızlık korkusu şeklinde tezahür etse bile, Chiron sizi bu durumdan çıkarıp daha iyi bir duruma getirecek. Mart ve Mayıs aylarında, kariyer evinizde Merkür gerilemesi yaşanacak. Eylül ayında, finans evinizde Aslan burcunda gerileme olacak. Bu, evrenin iş dünyanız hakkında önemli bir şey söylemeye çalıştığını gösteriyor. Merkür'ün gerilemesi sırasında kariyer ve para konularını yeniden düşünmeye başlayabilirsiniz.

Aşk ve romantizm konuları...

Aşk konusunda genellikle besleyici bir yaklaşımınız var ancak aynı zamanda derin, karanlık ve tutkulu bir yanınız da bulunuyor. Plüton'un ortaklık evinizde yol alması ve ilişki biçiminizi değiştirecek, ilişkilerin yoğunlaşmasına neden olacak. Bu, 16 yıllık bir süreçti ve 2024'te Plüton, Oğlak burcundan Kova burcuna, bağlılık ve yakınlık evinize geçiyor. Aşk, burada daha yoğun hale geliyor, ancak aynı zamanda daha fazla özgürlük sağlayan, geleneksel olmayan birliktelikler oluşturmanıza olanak sağlıyor. Bu süreç, 2043'te sona erecek, ancak sizin için ilk adım şimdi atılabilir. 2024'teki diğer önemli aşk tarihleri ​​24 Ocak - 16 Şubat, 18 Haziran - 11 Temmuz, 24 Eylül - 17 Ekim ve 12 Kasım - 7 Aralık'tır.

Aslanlar için hareketli bir yıl olacak gibi!

Aslanlar için hareketli bir yıl olacak gibi!

Plüton'un Kova Burcuna geçişi sizi nasıl etkiliyor?

Astroloji dünyasında Plüton, en güçlü gezegenlerden biri olarak kabul edilir. İşlevsiz olanı yıkıp, yerine daha iyi bir şey inşa etme potansiyeli taşır. 20 Ocak'ta Plüton, ortaklık evinize giriyor. Bu, ilişkilerinizde bir sorun olduğu anlamına gelmez, ancak Plüton, ilişkilerinizi yeni bir boyuta taşımanıza yardımcı olabilir. Bu süreç, Mart 2043'e kadar sürecek ve bu süre zarfında Plüton'un müdahalesinin, işleri 'ben' merkezli bir yaklaşımdan 'biz' merkezli bir yaklaşıma nasıl dönüştürdüğünü göreceksiniz. Kova burcu, herkesin birbiriyle iyi geçinmesini arzulayan bir burç olduğu için, bu Plüton etkisi, ilişkilerinizi dengeleyecek ve grup enerjisinin ortaya çıkarabileceği olasılıklarla ilgili olacaktır. Plüton, Eylül ve Ekim ayları arasında bu bölgeden çekilecek, bu yüzden bu ayları, yeni enerjiye uyum sağlamak için kullanın.

Jüpiter'in İkizler'e geçişi nelere gebe?

Jüpiter, bu yıl 25 Mayıs'tan 9 Haziran 2025'e kadar İkizler burcuna geçiyor. Bu, arkadaşlıklarınız ve tutkularınız için mükemmel bir zaman olacak. Ayrıca, hedefleriniz ve umutlarınız da bu süre zarfında önem kazanacak. Bu dönemde, Jüpiter'in İkizler burcundaki etkisiyle hayallerinizi gerçekleştirmek için bolca zamanınız olacak.

Tutulmalar hayatınızı nasıl etkileyecek?

Her yıl, tutulmalar, Dünya'yı sarsmak ve kozmik bir uyanış çağrısı yapmak için sahneye çıkar. Bu tutulmaların yoğunluğu ve odak noktası her 18 ayda bir değişir ve şu anda evren, Başak ve Balık burcuna geçmeden önce Koç ve Terazi burcundaki tutulmaları karşımıza çıkaracak. Bu tutulmalar, iletişim kurma şeklinizi etkileyebilir ve Jüpiter'in İkizler burcuna gelişiyle konuşma yeteneğinizi harekete geçirebilir.

Merkür'ün geri hareketi Aslanları vuracak mı?

Bu yılın geri gidiş dönemleri, kişisel alanlarınıza derin bir şekilde etki ediyor. Geri gidiş dönemleri yeniden düşünme, yenileme ve yeniden planlama dönemleridir. Bu dönemler aynı zamanda rahatlama, canlanma ve gençleşme dönemleridir.

Para ve kariyer konularında neler olacak?

2024 yılının kozmik tavsiyesi, 'hayallerinizin peşinden gidin' şeklindedir. Şans ve bolluk gezegeni Jüpiter, Ocak ayında kariyer bölgenizde işleri başlatıyor. Mayıs ayına kadar kariyerinize odaklanmanız ve daha çok çalışmanız öneriliyor.

Aşk meseleleri ne durumda?

Romantizm konusunda yetenekli olduğunuz söylenir. Jüpiter, Mayıs ayından itibaren arkadaşlıklar ve işbirlikleri konusunda özel bir şeylerin olabileceğini gösteriyor. Bu yıl, ortaklıklar için büyük bir yıl olacak. Tutku ve güç gezegeni Plüton, hayatınızdaki en önemli insanlarla bağlantı kurma şeklinizi değiştirmek için ilişki bölgenizde 20 yıllık bir kalış için harekete geçiyor.

Başaklar için zorluklarla gelen güzellikler var!

Başaklar için zorluklarla gelen güzellikler var!

Plüton'un Kova Burcu geçişi Başakları nasıl etkileyecek?

Son 16 yılda, Plüton'un etkisi romantizm ve yaratıcılık anlayışınızı dönüştürdü. Pratik ve gerçekçi yaklaşımınız, Oğlak burcundaki Plüton'un etkisiyle romantizm ve yaratıcılıkta saçmalıklardan ve havailikten uzaklaşarak bunları ciddi bir iş haline getirdi. 20 Ocak'ta Plüton'un Kova burcuna geçişi ve sağlık ve çalışma rutinleriniz alanına girişi, Mart 2043'e kadar devam edecek. Sağlık ve yardımseverlik sizin için önemli konular. Ancak Kova burcunun bu alanlara bireysellik ve özgünlük katmasıyla, kişisel bakım dünyasına kendi yaratıcı ve ustaca yaklaşımınızı getireceksiniz. Plüton, derinlere dalmayı ve keşif yapmayı seven bir gezegen olduğundan, teknolojik gelişmeler ve sağlık veya işle ilgili konuların kalbine inme konularında özgünlük önemli olacak.

Jüpiter'in İkizler'e geçişi sizi nasıl etkileyecek?

Jüpiter, 25 Mayıs'ta kariyer bölgenize geçerek Haziran 2025'e kadar işiniz ve rolünüz üzerinde şanslı bir etki yapacak. Pratik ve çalışkan bir burç olduğunuz için şansa pek inanmasanız da, Jüpiter'in bu bölgedeki etkisi hayatınızı kolaylaştırabilir. İş yükünüz artabilir, bu serbest çalışanlar veya komisyonla çalışanlar için harika bir haber. 

Ancak, iş yerinde daha fazla eğlenme ve keyif alma fırsatınız olacak. İş yerinde öğrenme, öğretme veya seyahat etme fırsatları artabilir. Bu dönemde yurtdışına taşınma ihtimaliniz de olabilir. Mizah ve adalet anlayışınızı içeren her türlü kariyer rolü, 2024'te büyük bir potansiyel taşıyor.

Tutulmaların hayatınıza etkisi...

Değerleriniz ve mali durumunuz, Terazi burcundaki yılın ilk tutulmasıyla ön plana çıkıyor. Bu tutulma, büyük bir ikramiye kazanma veya harcamalarınızı kontrol altına alma ihtimali taşıyor. 

3 Ekim'de gerçekleşecek ikinci Terazi tutulması, finansal açıdan yeni bir başlangıç sunuyor ve daha dengeli bir yaklaşımı teşvik ediyor. 

9 Nisan'daki Koç tutulması ve Yeni Ay, para konusuna odaklanırken, kişisel veya profesyonel taahhütler ve yakınlık da gündeme geliyor. Bu yoğun enerjili bir tutulma dönemi, ancak her tutulmanın ardında daha fazlası var. 

18 Eylül'deki tutulma, ortaklık bölgenizde gerçekleşecek ve memnuniyet ve bereketi işaret ediyor. 

Merkür Gerilemesi sizi nasıl etkileyecek?

Burcunuz, Merkür tarafından yönetilen iki burçtan biri olduğu için, siz ve İkizler burcu, Merkür'ün gerilemesini diğer burçlardan daha fazla hissedersiniz. 2024'ün ilk gerilemesi ev ve romantik hayatınızı etkilerken, işler karışabilir veya romantizmle karışabilir. 

Mart'tan Mayıs'a kadar Merkür'ün Koç burcunda geriye doğru hareketi, bağlılıklarınızı etkileyebilir. Ancak Temmuz'da burcunuzda geriye döndüğünde, yöneticinizin sizin tarafınızda olmadığını hissedebilirsiniz. Kafa karışıklığı, unutkanlık, özgüven kaybı ve kendinizi olmadığınız gibi hissetme durumu olabilir. Merkür, anılarınızın ve duygularınızın koruyucusu olan Aslan burcuna geri döndüğünde, çocukluğunuzu derinlemesine incelemek, sorunların nedenini anlamak için değerli olabilir. Sorunu yeniden ele alarak bir çözüm bulabilirsiniz. 

Yıl sonunda Merkür, ev ve aile meseleleri nedeniyle Yay burcunda geriye dönecek. Geçmişi hatırlama ve anlama süreci, ilerlemek için gereken yanıtları bulmanıza yardımcı olabilir.

Para ve kariyer

Para konuları bu yıl tutulmaların etkisinde ve sizi işleri düzgün ve dengeli tutmaya çağırıyor. Tutulmalar, konfor harcamalarınızın güvenlik örtüsünü kaldırarak sizi harekete geçirecek. 

 Yılın başından Mayıs'a kadar Jüpiter, iş hayatınıza o zamandan beri sahip olmadığınız türden bir destek sağlamak için kariyer bölgenize geçiyor. Bu, işinizi genişletme ve geliştirme fırsatları sunuyor ve mevcut rolünüzü daha çok sevmenize teşvik ediyor.

Aşk ve romantizm

Genellikle pratik, mantıklı ve yardımsever biri olduğunuz söylenir, bu nedenle başkalarına yardım etmekle meşgul olduğunuzda en çekici halinizin ortaya çıkması sürpriz olmamalı. Bazen enerji vampirleri savunmanızı aşabilir ve Neptün'ün ortaklık bölgenizdeki yanılsama ve gerçeklik arasındaki çizgileri bulanıklaştırmasıyla, bu durum daha da karmaşık hale gelebilir. 

Ancak Satürn, ortaklık bölgenizde olduğu için, ilişkilerinizi daha ciddiye alma veya dışarı çıkma konusunda sizi destekleyebilir. Mayıs ayının sonlarında Venüs'ün kariyer bölgenizle Jüpiter'le bağlantı kurması, işinizle bağlantılı biriyle büyük romantik kıvılcımlar yaşanabilir. 2024'teki en iyi aşk tarihleriniz 24 Ocak - 16 Şubat, 12 Mart - 5 Nisan, 6 Ağustos - 29 Ağustos ve 12 Kasım - 7 Aralık olacak.

Terazi burçlarının yılı başlıyor!

Terazi burçlarının yılı başlıyor!

Plüton'un Kova burcu geçişi burcunuza etkileri...

2008'den beri ev yaşamınızı şekillendiren Plüton, 20 Ocak'ta yaratıcılık ve romantizm evinize doğru ilerliyor. Plüton, var olanı yıkıp yerine daha iyisini getirmeyi teşvik eder. Bu nedenle, flört etme biçiminiz, yaratıcılığınız ve şu anda size keyif veren şeyler, 2043'te Plüton'un Kova burcundaki yolculuğunu tamamladığında büyük ihtimalle çok farklı olacak. 

Plüton'un getirdiği bağımsızlık ve özgür düşünme sayesinde, genellikle bir 'farklılığa' ihtiyaç duyacaksınız.  Kendi başınıza olmak, kendi işinizi yapmak ve ifade etmek sorun değil, çünkü hedef, uyum sağlamaktan ziyade özgünlüktür. Plüton, bu yıl ekim ve kasım aylarında ana bölgenize kısa bir ziyaret yapacak ve ardından neredeyse tamamen Kova burcunda kalacak. İçsel bilgiye doğru yolculuğunuz şimdi başlıyor.

Jüpiter İkizler burcundayken neler olacak?

Ocak'tan Mayıs 2024'e kadar Jüpiter, borçlardan veya şüphelerden kurtulmanızı ve finansal ve duygusal olarak güçlü bir konuma gelmenizi sağlamayı hedefleyen gizli, tutkulu taahhütler bölgenizde olacak. Bu, Jüpiter'in bu yıl 25 Mayıs'tan 9 Haziran 2025'e kadar seyahat, maneviyat, yayıncılık, yazma, medya şöhreti, ders çalışma veya hukuki konularla ilgili geniş bir alana geçeceği bir öncüdür. İkizler tamamen iletişimle ilgilidir ve Jüpiter işleri büyük ölçekte yapar, bu yüzden kendinizi saklama zamanı değil. 

Çabalarınız sayesinde para da önünüze gelebilir. Jüpiter fırsatlar sunduğunda, her şey inançla ve cesaret etmekle ilgilidir.

Tutulmalar sizi yukarı taşıyor!

Tutulmalar 'hayatı doğru hale getirir'; statükoyu sarsar. Kendinizi güvende ve sağlam hissedebileceğiniz yerlerde, tutulmalar monotonluğu görür ve genellikle sizi bu durumdan çıkmaya zorlar. Tutulmalar gizli ve muhtemelen daha karanlık yanınızı, yani genellikle gizli tuttuğunuz parçanızı da ortaya çıkaracak. 

25 Mart'ta burcunuzda bir Dolunay tutulması olduğunda, muhtemelen bir sonlanma hissi yaşayacaksınız. Sonraki tutulma, 3 Ekim'de burcunuzda gerçekleşecek güçlü Yeni Ay ile birlikte yeni bir görünüm veya bakış açısı getirecek. 

9 Nisan'da Koç burcundaki Yeni Ay tutulmasıyla ilişkiler hız kazanırken, 18 Eylül'deki Balık burcundaki Dolunay tutulması sağlık ve iş rutinlerini hedef alıyor. 

Merkür Gerilemesi burcunuzu nasıl etkileyecek?

2024'e Merkür başlangıcında seyahat etmenizi zorlaştıran bir bölgeye yerleşiyor. Merkür aynı zamanda 4. evinizdeki Oğlak burcundan da çekiliyor. Bu nedenle son zamanlarda kontrolden çıkmış gibi görünen ev sorunları, durumu gözden geçirdikten sonra düzelecek. 

İlişkiler Mart'tan Mayıs'a kadar Merkür'ün geri gidişine maruz kalıyor. Burcunuz tamamen ortaklıklarla ilgili olduğundan, bu sizin için iki kat daha önemlidir; adınıza veya tek başınıza konuşurken, mevcut durumunuzu sorguluyor olabilirsiniz ve hayatınızdaki önemli kişisel veya profesyonel kişilerle karışıklıklar meydana gelebilir. 

Temmuz'dan Eylül'e kadar, Merkür'ün Başak ve Aslan burcunda gerilemesi ile duygusal durumunuzu, arkadaşlıklarınızı ve hedeflerinizi yeniden değerlendirdiğinizi göreceksiniz.

Para ve kariyerde bolluk bereket günleri...

Tutulmaların sizi konfor alanınızın dışına çıktığı ve sizi daha güçlü ve daha bağımsız olmak için biraz korkutabilecek şeyler yapmaya cesaretlendirdiği 2024'te, cesaretinizi arttırın. Gerçek kaynaklarınızın ve dayanıklılık seviyelerinizin ne olduğunu, test edilene kadar bilemezsiniz. 

Yılın ilk yarısında, güç, taahhütler ve para bölgenizdeki Jüpiter, finansal konuları düşük profilde tutmanızı önerir. Mayıs ayından itibaren, kendinizi ve fikirlerinizi 'ortaya koymak', Jüpiter burç değiştirdiğinde ve medya, yayıncılık ve internetle ilgili her konuda finansal açıdan şanslı olma potansiyeli de dahil olmak üzere şans getirdiğinde ekstra para getirebilir.

Romantizm dorukta!

Aşk, dünyanızı döndürür ancak burcunuzda ve ortaklık bölgenizdeki tutulmalar, yakın ortaklıklarda güç dengesinin değişmesi muhtemel olduğundan, bu yıl oyunun kurallarını değiştirebilir. Genellikle gizli tuttuğunuz şeylerin şimdi ortaya çıkması muhtemeldir ve özel biriyle derin ve özgün bir bağ kurmak istiyorsanız gerçekleşebilir 

Yöneticiniz Venüs'tür ve aşk gezegeni 26 Mayıs'ta veya civarında Jüpiter'le bağlantı kurduğunda mucizeler yaşayacaksınız. Bu yılki diğer önemli aşk tarihleriniz 17 Şubat, 11 Mart, 6 Nisan, 29 Nisan, 30 Ağustos, 23 Eylül ve 8 Aralık, 31 Aralık.

Akrepler için bolluk ve bereket senesi olacak!

Akrepler için bolluk ve bereket senesi olacak!

Plüton'un Kova Burcuna geçişi sizin için ne anlama geliyor?

Plüton, burcunuzun iki yöneticisinden biri (diğer Mars) ve bu etkili gezegen, 2008'den bu yana iletişim, yerel seyahatler, eğitim ve çevrenizle ilgili konularını öne çıkarıyor. 2024 Ocak ayında Plüton, yaşam tarzınız, aileniz, yaşam biçiminiz ve yaşadığınız yer gibi evle ilgili tüm konuları derinlemesine incelemek üzere geçiş yapıyor. 2043 yılında Plüton'un burç değiştirdiği zaman, ev yaşamınız bugünkünden tamamen farklı olabilir.

Jüpiter'in İkizler Burcundaki etkisi

Jüpiter, 2023'te ortaklıklarımızı bereketlendiriyor ve bu durum 2024'ün ilk yarısında devam ediyor. 25 Mayıs'ta, Jüpiter, 9 Haziran 2025'e kadar sizin için özel, duygusal, güçlü ve finansal bir bölgeye giriyor. Belki bir taahhütte bulunabilir veya önemli bir mali harcamada bulunabilirsiniz. Gizli bir gelir kaynağından, vergi iadesinden veya mirastan faydalanabilirsiniz. Bu kozmik etki altında seks daha çekici ve eğlenceli hale gelir veya bir süreliğine yakınlıktan uzaklaşıp, derin konuşmalarla zihninizin uyarılmasının tadını çıkarabilirsiniz. Cevap aramak, Jüpiter'in bu hareketiyle birlikte gelir, bu nedenle terapi, danışmanlık alabilirsiniz. 

Tutulmalar burcunuzu nasıl etkileyecek?

Bu yıl duygularınız ve düşünceleriniz Terazi burcunda olan 25 Mart'taki Dolunay ve 3 Ekim'deki Yeni Ay ile çifte darbe alıyor. Birincisi bir şeyi kapatır, ikincisi sizi yeni ve daha dengeli bir düşünme biçimine açar. Bu tutulmalar arasında 9 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay tutulması, yeni bir başlangıç ​​ve potansiyel olarak sağlık ve çalışma rutinleri hakkında bir açıklama getiriyor. 18 Eylül'de Balık burcunda gerçekleşecek Dolunay tutulması romantizmi ve yaratıcılığı vuruyor. Tamamlanmış hissettiren bir şeyden vazgeçmenin, yeni bir romantizme yer açmanın zamanı.

Merkür Gerilemesinin etkileri...

Her yıl Merkür gerilemesinin kaçınılmaz geri dönüşüne tanık oluyoruz ve 2024 de farklı değil. Yıl Ocak ayında Merkür'ün para bölgenizde ters yönde hareket etmesiyle başlıyor, ardından iletişim, seyahat, komşularınız ve kardeşler evinizde geri hareketten çıkmaya devam ediyor. Mart ayından Mayıs ayına kadar sağlığa dikkat. Arkadaşlıklarınız ve kariyeriniz ile ilgili Temmuz'dan Eylül ayına kadar aksiliklere açıksınız. 2024'ün son gerileme aşaması, Kasım ve Aralık aylarında Yay burcunun yönettiği değerler ve para bölgenizde bir kez daha meydana geliyor ve size her türlü ters giden mali durumu tekrar rayına oturtmak için yeniden düşünme ve sıfırlamalarla dolu bir zorluk sunacak.

Para ve kariyer konuları şanslı!

2024'ün başında ve sonunda Merkür'ün geri gitmesi nedeniyle para bölgeniz karıştığında, evren size kesinlikle finansal evinizi düzene koymanızı söylüyor. Evren bunu yapmanın en iyi yolunun akıllıca yatırım yapmak ve para konularını gizli yürütmek olduğunu söylüyor. 25 Mayıs'tan itibaren, biraz kozmik şansın da eklenmesiyle, paranızı büyütmenize yardımcı olacak Jüpiter hediyesini alacaksınız. Ağustos ve eylül civarında Merkür, burcunuzu yöneten Aslan burcunda tersine döndüğünde, iş hayatınızda ayar yapılması gerekebilir. 

Aşk konuları nasıl olacak?

Aşk ve ilişkilerinizi Jüpiter ile daha mutlu bir yere taşıyarak eğlence dolu ilişkiler potansiyelini yaşayacaksınız. Uranüs de artık yakın bağlantıları etkiliyor, bu nedenle pek de tipiniz olmayan kişilere ilgi duyabilirsiniz. Özellikle Venüs ve Uranüs'ün ilk kez bağlandığı Nisan ayında heyecan verici ama aynı zamanda şaşırtıcı derecede kısa ömürlü ilişkileri tercih edebilirsiniz. Venüs ve Jüpiter'in birleştiği Mayıs sonu, iç açıcı finansal olaylar getirebilir; 2024'teki önemli aşk tarihleriniz ise 2 Mart 5 Nisan, 30 Nisan 23 Mayıs ve 24 Eylül 17 Ekim arasında.

Yaylar bu yıl bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip!

Yaylar bu yıl bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip!

Plüton'un Kova burcuna geçişi sizleri nasıl etkileyecek?

25 Mayıs'tan Mart 2043'e kadar sürecek olan dönemde, Plüton'un iletişim alanınıza taşınmasıyla birlikte, en derin dönüşümünüzü bu alanda yaşayacağınızı söyleyebiliriz. Bu süreç, iletişim kurma, öğrenme, bilgi paylaşma ve seyahat etme şeklinizde büyük değişikliklere yol açacak. Teknoloji bu değişimde önemli bir rol oynayacak ve bilgi paylaşımı, geleneksel yöntemlerden daha çok halk tabanlı bir yapıya bürünecek. İnternetin bu konuda zaten büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz, ancak önümüzdeki yıllarda bu durum daha da derinleşecek. Bu süreçte, bilgiye derinlemesine dalmak en iyi hayatta kalma stratejiniz olmalıdır. Hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmeyin ve dünyada ve kendi çevrenizde yaşananları daha derinlemesine anlamak için çaba gösterin. Plüton, yaşamın karanlık yönlerini aydınlatıyor, bu nedenle yapay zeka, bilim ve yeni teknolojilerin daha sorumlu bir şekilde kullanılması gerektiği düşüncesi daha belirgin hale gelecektir.

Jüpiter'in İkizler burcundaki konumu

Yönetici gezegeniniz Jüpiter'in Mayıs ayında ilişki evinize girişi, ortaklıklarınız için önemli bir dönemin başladığını gösteriyor. Özgürlüğüne düşkün burcunuz için, fikirlerin, seyahatlerin ve yaşam felsefelerinin paylaşılması, kendi alanınıza sahip olurken geniş çaplı yaşamayı sürdürme konusunda önemli bir faktördür. 

Eğer bekar ve bir partner arayışı içindeyseniz, Mayıs 2024 ile Haziran 2025 arasında partner seçeneklerinizin genişleyeceği ve daha kaliteli bir seçim yapma olanağınızın olacağı bir döneme giriyorsunuz. İş yaşamında da diğer insanlar sizin için şanslı olabilir ve hatta huzur bulabilirsiniz. Jüpiter'in son kez 2012 yılında İkizler burcunda olduğunu hatırlayın, çünkü o dönemde yaşadıklarınız, şimdi yaşayacaklarınıza dair ipuçları verebilir. 

Tutulmalar neler getirecek?

Tutulmalar genellikle Dolunay ya da Yeni Ay ile birlikte gelir, ancak aynı zamanda biraz karanlık ya da daha ileride kendini gösterecek olan bilinmeyen bir faktörü de beraberinde getirirler. Tutulmalardan korkmayın, çünkü onlar hayatı daha iyi hale getirirler. 

Bu yıl, 11. evinizde Terazi burcunda iki tutulma gerçekleşecek. 25 Mart'ta bir Dolunay tutulması ve 3 Ekim'de bir Yeni Ay tutulması daha var. İlk tutulma bazı durumları sonlandırırken, ikinci tutulma, yeniden başlama ve ulaşılabilir hedeflerinizi paylaşma fırsatı sunar. 

Bu iki tutulma arasında, bu sefer Koç burcunda romantizmi ve yaratıcılığı etkileyen bir Yeni Ay tutulması ve 3 Ekim'de 4. evinizi hedefleyen Balık burcunda bir Dolunay tutulması daha olacak. İster büyük ister küçük bir değişiklik olsun, ilk başta rahatsızlık duyabilirsiniz, ancak tutulmalar boşuna yaşam düzelticileri olarak anılmaz ve sonunda sizi yanlış yola sokan aksaklıklar için minnettar olacaksınız.

Merkür Gerilemesinin etkileri...

Burcunuz, 2024 yılının başında ve sonunda Merkür tarafından gerileme etkisi altında olacak ve bu durum, kim olduğunuzu, nasıl göründüğünüzü ve ne yaptığınızı sıfırlama fırsatı olarak düşünülebilir. Ocak ayında, Merkür, Aralık 2023'te başladığı gerileme döngüsünü Oğlak burcunda ilerleyerek tamamlıyor, bu da değerleriniz ve paranızın da zamanında bir sıfırlamadan faydalanacağı anlamına gelir. Romantizm ve yaratıcılık eviniz, 2024 yılında bir tutulma ve Mart'tan Mayıs'a kadar sürecek bir Merkür gerilemesi ile birlikte pek çok astrolojik etkinliğe maruz kalacak. Evren, bu alanları gözden geçirmeniz ve yeniden değerlendirmeniz için size bir mesaj gönderiyor. 

Para ve kariyer konuları...

Para konuları, son yıllarda sizin için bir sorun olmuş olabilir, ancak Plüton ideal olarak şimdiye kadar parayla olan ilişkinizi özgürleştirmek için 2024'te  finans evinizden ayrılacaktır. Temmuz ayında kariyer evinizdeki Merkür gerilemesi, işlerde organize olmaya motive olmanızı sağlayabilir. Yönetici gezegeniniz Jüpiter'in Mayıs ayında ortaklık evinize taşınması, başkalarıyla profesyonel olarak güç birleştirmenin 2024'te mali durumunuzu artırmanın şanslı bir yolu olabileceğini de gösteriyor.

Aşkta sizi neler bekliyor?

Şanslısınız ki, yönetici gezegeniniz Jüpiter, 12 aylık bir konaklama için Mayıs ayında ortaklık evinize iniyor. Bu bölgedeki Jüpiter, eğer aşkı arıyorsanız size bir partner seçeneği sunar. Veya son zamanlarda amacını kaybetmiş olabilecek uzun vadeli bir ilişkiye özgürlük ve eğlenceyi geri getirebilir. 2024'te en iyi aşk tarihleriniz 1 23 Ocak, 6 Nisan 29 Nisan, 24 Mayıs 17 Haziran arasıdır. ve 18 Ekim 11 Kasım.

Oğlaklar için yenilik yılı...

Oğlaklar için yenilik yılı...

Plüton Kova Burcunda...

2008 yılından beri Plüton, Kova burcunda yer alıyor. Bu durum, beklenmedik bir dönüşüm süreci yaşamanıza neden oldu. Ancak artık bu süreç sona erdi ve Plüton, 20 Ocak'tan itibaren Mart 2043'e kadar sürecek yeni bir döneme girdi. Bu dönem, değerler ve para konularında daha az yoğun bir süreç olacak. Bu süreci, bencil düşüncelerin yerini paylaşımcılık, önemseme ve eşitlik anlayışının aldığı bir detoks süreci olarak düşünebilirsiniz. Bu uzun dönemde, paranın kullanım şeklinin küresel çapta değişeceği ve bu değişim sonucunda önümüzdeki 20 yıl içerisinde para kazanmanın benzersiz ve alışılmadık yollarının ortaya çıkabileceği görülüyor.

Jüpiter'in İkizler Burcundaki etkisi

Jüpiter'in romantizm bölgenizde yer alması, son zamanlarda daha çapkın ve eğlenceli olmanıza neden oldu. Bu durum, 2024 yılının Mayıs ayına kadar devam edecek. 25 Mayıs'tan itibaren tamamen sağlık ve iş rutinlerinize odaklanacaksınız. Bu durum, bu konuları daha kolay, keyifli ve zihinsel olarak daha uyarıcı hale getirecek. Bu süreçte, sağlık veya hayvan bakımı konusunda kurslara katılmaya, seyahat rehberi veya yoga öğretmeni olmaya karar verebilirsiniz. Bu dönem, refah, iş ve öğrenim konularının birleştiği bir dönem olacak ve 2036 yılına kadar tekrarlanmayacak.

Tutulmalar...

25 Mart'ta Terazi burcundaki Dolunay tutulması, bir şeyin zirveye ulaştığını veya sona ermesi gerektiğini gösteriyor. 3 Ekim'de Yeni Ay'la birlikte gerçekleşecek ikinci Terazi tutulması, kariyer cephesinde yeni bir başlangıcı işaret ediyor. 

Tutulmalar her zaman büyük ve önemli olmayabilir ve hayatınızın diğer alanlarında domino etkisi yaratabilir. 

Merkür gerilemesi...

2024 yılının ilk geri hareketi, Aralık 2023'te Kova burcunda başlayan son geri gidişi ise Yay burcunda yaşanacak. Bu yıl bir tutulma da yaşanacak ve ev hayatınız yoğun astrolojik aktiviteye maruz kalacak. Bu durum, ev hayatınızda önemli değişikliklerin olabileceğini gösteriyor. Temmuz'dan Eylül'e kadar Başak ve Aslan burcu ve medya, maneviyat ve yüksek öğrenim ile bağlantılı alanlarınızda bir gerileme yaşanacak. 2024'ün son Merkür gerilemesi, duygularınız, anılarınız ve düşünceleriniz arasında bir dönüş yaparak, gerçekler ve kurgular arasında net bir ayrım yapma şansı sunuyor.

Para ve kariyer

2024 yılında önemli bir haber, 20 Ocak'ta Plüton'un burç değiştirmesi ve bu durumun parayla olan ilişkinizi ve değerlerinizi yavaşça değiştirmesi olacak. Daha iyi bir ev-yaşam dengesi, kariyer değişikliği veya daha önce düşünmediğiniz bir şekilde çalışmak, 2024 yılındaki olasılıklar arasında.

Aşk ve romantizm

Dönüşüm gezegeni Plüton'un Ocak ayında burcunuzdan ayrılması, hayatınızdaki yoğunluk hissinin hafiflemesine neden olacak. Bu durum, daha  mutlu hissetmenizi sağlayacak ve ne kadar mutlu olursanız, iyi şeyleri ve iyi insanları hayatınıza çekme olasılığınız o kadar artar. Yıl, burcunuzdaki Venüs ve Mars'ın tutkulu birleşmesiyle iyi başlıyor. Bu kozmik kombinasyon, gerçek ve kalıcı aşkı ifade edebilir. 2024 yılında 24 Ocak - 16 Şubat, 30 Nisan - 23 Mayıs, 18 Haziran - 11 Temmuz ve 12 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında aşk ve romantizm için birçok fırsat ortaya çıkacak.

Kovalar rahat bir nefes alıyor!

Kovalar rahat bir nefes alıyor!

Plüton sizin burcunuzda, bu ne anlama geliyor?

Bu yıl, burcunuzda gerçekleşen büyük bir gezegensel hareket nedeniyle kozmik alanda dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. Plüton, bir şeyleri yıkıp yeniden inşa etme eğiliminde olan güçlü bir gezegen olarak, modern zamanlara daha uygun hale getirilmesi için detoks işlevi görecek. Plüton, son 16 yılını Oğlak burcunda geçirdi. Oğlak burcu, gelenek, istikrar ve 'mevcut güçler' ile ilişkilendirilirken; Kova burcu, yeni, heyecan verici ve hatta şaşırtıcı her şeyi ve halkın gücünü temsil eder. Teknoloji, bireysellik ve özgünlük, Kova burcu için önemli unsurlardır. Saçınızı maviye boyama ya da alternatif bir yaşam tarzını keşfetme gibi seçimlerle daha 'özgün' bir hale gelme kararı alabilirsiniz. Plüton Kova burcundayken, kim olduğunuzu sorgulama ve yeniden tanımlama fırsatı bulabilirsiniz. Heyecan verici ve sıra dışı zamanlar sizi bekliyor.

Jüpiter İkizler burcunda...

2024 yılı, hayatınıza güzellikler getirecek bir yıl olacak. Yılın ilk yarısında, şans ve mutluluk gezegeni Jüpiter, ev bölgenizde olacak ve Mayıs sonuna kadar size mutluluk, genişleme, yeni bir eve taşınma ya da yurt dışında iş ya da eğitim fırsatları sunacak. 25 Mayıs'tan itibaren Jüpiter, romantizm ve yaratıcılık bölgenize geçiş yapacak ve bu alan sizin için büyük önem kazanacak. Daha fazla hayran kazanabilir, sanat alanında uzmanlaşabilir ya da bir aile kurabilir veya çocuklarla çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu Jüpiter etkisi 9 Haziran 2025'e kadar sürecek ve 2036'ya kadar tekrar geri dönmeyecek, bu yüzden bu güçlendirici etkiden en iyi şekilde yararlanmanızı öneririz.

Tutulmalar...

25 Mart'taki Terazi burcundaki Dolunay tutulması, bu alanlarda bir dönemin sona erdiğini ve yeni deneyimlerin keşfedilmeyi beklediğini gösteriyor. 

9 Nisan'daki Koç burcundaki tutulma, daha küçük ölçekte iletişim şeklinizi hedef alıyor. 

18 Eylül'deki tutulma, parayla ilişkinizi ve değerlerinizi yöneten Balık burcunda gerçekleşiyor. Bu Dolunay tutulması, 'eski' para yönetim şeklinizi ve değerlerinizi bırakıp, yeni ve daha sağlıklı bir yaklaşımın yolunu açıyor.

Merkür Gerilemesi

Merkür, 2024 yılının başında arkadaşlık ve hedefler evinizde geri gidiyor, ardından duygularınızı yöneten Oğlak burcuna girip çıkıyor. Mart'tan Mayıs'a kadar, ifade etmek istediğiniz şeyler başkaları için belirsiz olabilir veya ikna edici görünmeyebilir. Bu durumu, iletişim tarzınızı yeniden düzenlemek için bir fırsat olarak görün. 

Temmuz-Eylül ayları arasında, Merkür'ün geri gitmesiyle, taahhütler ve ilişkiler karmaşık hale gelebilir. Yıl, Merkür'ün son geri dönüşüyle sona eriyor; dostluklar, işbirlikleri ve büyük umutlarınız ve hayallerinizin temelleri bir kez daha sarsılıyor. 

Para ve kariyer

Risk alma evinizdeki Jüpiter, 2024'ün ikinci yarısında bir veya iki finansal risk almanıza neden olabilir, ancak bunu hesaplanmış bir risk olarak görün çünkü büyük kazanabileceğiniz gibi, her şey kötü giderse büyük kaybedebilirsiniz. Para bölgenizdeki bir tutulma, parayla ilgili sağlıksız alışkanlıkları sonlandırıyor.

Aşk ve romantizm

Güçlü Plüton'un burcunuza geçişiyle, sizin için büyük bir yıl olacak. Bu gezegensel değişim, önümüzdeki 20 yıl içinde kim olduğunuzu değiştireceği için, bu yıldan itibaren ilişki kurma ve aşkı yaşama şeklinizde derin ancak ince değişiklikler göreceksiniz. 26 Mayıs'ta Jüpiter, romantizm bölgenizde Venüs'le birleştiğinde, tesadüfi bir buluşma büyük bir aşka dönüşebilir. Diğer önemli aşk tarihleriniz ise 17 Şubat - 11 Mart, 24 Mayıs - 17 Haziran, 12 Temmuz - 5 Ağustos ve 8 Aralık - 31 Aralık.

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