Yeni Yılda Burcunu Neler Bekliyor?

Plüton'un Kova burcuna geçişi Balık burçlarını nasıl etkileyecek?

Siz mistik, birleştirici, yaratıcı ve kontrol edilemez bir burcun temsilcisisiniz. Uyum sağlama eğiliminiz, huzuru korumak için her bakış açısını göz önünde bulundurmanız ve çoğu zaman herkesle aynı fikirde olmanızdır. Ancak, Plüton'un 20 Ocak'ta Kova burcuna geçişiyle birlikte, birçok şey değişebilir. Bu konum, sizin için zihinsel ve duygusal bir detoks olacak. Hatta en acı veren anılar bile, zihninizi temizlemek için bir fırsat olabilir. Plüton 2043'te Balık'a geçmeye hazır olduğunda, konuların özünü hızlıca görebilme yeteneğinizi geliştireceksiniz. Bu, uzun ve yavaş bir süreç olabilir, ancak detoks kadar kapsamlı ve etkilidir. Kova burcunun yönetici gezegeni Uranüs'ün iletişim bölgenizde bulunması durumunda, gerçekleri olduğu gibi söyleme olasılığınız artar.

Bu kozmik kombinasyon altında, herkesin bildiği ancak kimse hakkında konuşmaya cesaret edemediği konuları dile getireceksiniz.

Jüpiter'in İkizler Burcuna geçişi burcunuza etkisi...

25 Mayıs 2024'ten 9 Haziran 2025'e kadar eviniz, en mutlu olduğunuz yer olacak. 2012'deki olayları hatırladığınızda, o dönemde yaşadıklarınızla önümüzdeki 12 ayda yaşayacaklarınız arasında benzerlikler bulabilirsiniz. Evden eğitim almak, evde ders vermek, ev merkezli bir iş yapmak, aileniz hakkında yazmak, yurt dışına taşınmak veya sadece evde olmayı daha çok sevmek sizin için olası seçenekler arasında. Jüpiter'in bu konumunda, bağlantı kurmak çok önemlidir. Ancak, hassas burcunuz için her şey biraz fazla olabilir. Bu nedenle, Jüpiter aynı zamanda kendinizi düşüncelerinizde veya bir kitapta kaybetme olanağı da sunar. Alışkanlıklarınızla ilgili yeni bir şeyler öğrenmek, Jüpiter'in bu ziyaretinin nihai hedefidir.

Tutulmalar burcunuzu nasıl etkileyecek?

Bu yıl, Başak burcunun yönettiği 7. evinize odaklanan yeni bir tutulma serisi başlıyor. Bu, 18 Eylül'de burcunuzda tamamlanmayı işaret eden bir Dolunay başlıyor. Ancak bir şeyler eksik olduğundan, tam anlamıyla tatmin edici olmayabilir. Tutulma seriniz 2025'te devam edecek, ancak 2024'ten önce, Terazi burcunda iki tutulma göreceksiniz. İlki 25 Mart'ta bir Dolunay ile geliyor; bu da bir sona işaret ediyor. İkinci Terazi tutulması, Yeni Ay ile birlikte gelir ve daha dengeli bir enerji dalgasının sinyalini verir. 9 Nisan’da Koç burcundaki tutulma, para ve değerler konusunu da gündeme getirir. Bu tutulmaların içinde gizlenen her şeyin, eninde sonunda ortaya çıkması beklenir.

Merkür gerilemesi burcunuzu nasıl etkileyecek?

2024'ün ilk Merkür gerileme dönemi, kariyeriniz ve arkadaşlıklarınızı etkiliyor. Ancak Merkür'ün Ocak ayının erken saatlerinde ilerlemesiyle, en kötüsü geride kalır ve bir sıfırlama gerçekleşebilir. Mart ayında ve Mayıs ayına kadar Koç burcunda geri dönen Merkür, para bölgenizde bir sonraki gerileme dalgasını getirir. Bu dönemde, mali durumunuzda bazı terslikler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda, hayatınızda en çok neye değer verdiğinizi yeniden düşünme fırsatıdır. Temmuz'dan Eylül'e kadar, ilişkilerinize ve refahınıza ekstra dikkat gerekiyor. Kasım ve Aralık aylarında, Merkür kariyer bölgenizde tekrar gerileme dönemine girer ve kariyerinizi nasıl, nerede ve neden ilerletmeniz gerektiğini keşfetme fırsatı sunar.

Para ve kariyer konuları nasıl olacak?

2024'teki Merkür gerilemesi, kariyerinizi iki kez etkileyecek, bu da iş hayatınızda bir şeylerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu yıl, paranızı ve değerlerinizi hedef alan bir tutulma ve başka bir Merkür gerilemesi yaşayacaksınız. Bu, bu bölgede bir istikrarsızlık hissi olabileceğini gösterir. Ancak, Mayıs ayından itibaren ev bölgenizdeki Jüpiter'in olumlu etkisi, evinizin ekstra bir gelir kaynağı sağlamasına yardımcı olabilir. Yeni bir tutulma döngüsü başladığı için, kim olduğunuzu, ne istediğinizi, finansal ve kariyer açısından neyin işe yaradığını yeniden değerlendirmek için mükemmel bir yıl olacak.

Aşk meseleleri ne durumda?

Bu yıl, Plüton'un her şeyi farklı şekilde düşünmenizi sağlaması ve burcunuzdaki ve yakında ortaklık bölgenizde olacak tutulmaların bir adım geri atarak neler olabileceğini görmenize yardımcı olmasıyla romantizme farklı bir bakış açısı getiriyorsunuz. 12 Mart 5 Nisan, 18 Haziran 11 Temmuz ve 6 Ağustos 29 Ağustos tarihleri ​​arasında aşk hayatınızda ekstra potansiyel gizli!