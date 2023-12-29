Yeni Yılda Burcunu Neler Bekliyor?

Plüton'un Kova burcu geçişi burcunuza etkileri...
2008'den beri ev yaşamınızı şekillendiren Plüton, 20 Ocak'ta yaratıcılık ve romantizm evinize doğru ilerliyor. Plüton, var olanı yıkıp yerine daha iyisini getirmeyi teşvik eder. Bu nedenle, flört etme biçiminiz, yaratıcılığınız ve şu anda size keyif veren şeyler, 2043'te Plüton'un Kova burcundaki yolculuğunu tamamladığında büyük ihtimalle çok farklı olacak.
Plüton'un getirdiği bağımsızlık ve özgür düşünme sayesinde, genellikle bir 'farklılığa' ihtiyaç duyacaksınız. Kendi başınıza olmak, kendi işinizi yapmak ve ifade etmek sorun değil, çünkü hedef, uyum sağlamaktan ziyade özgünlüktür. Plüton, bu yıl ekim ve kasım aylarında ana bölgenize kısa bir ziyaret yapacak ve ardından neredeyse tamamen Kova burcunda kalacak. İçsel bilgiye doğru yolculuğunuz şimdi başlıyor.
Jüpiter İkizler burcundayken neler olacak?
Ocak'tan Mayıs 2024'e kadar Jüpiter, borçlardan veya şüphelerden kurtulmanızı ve finansal ve duygusal olarak güçlü bir konuma gelmenizi sağlamayı hedefleyen gizli, tutkulu taahhütler bölgenizde olacak. Bu, Jüpiter'in bu yıl 25 Mayıs'tan 9 Haziran 2025'e kadar seyahat, maneviyat, yayıncılık, yazma, medya şöhreti, ders çalışma veya hukuki konularla ilgili geniş bir alana geçeceği bir öncüdür. İkizler tamamen iletişimle ilgilidir ve Jüpiter işleri büyük ölçekte yapar, bu yüzden kendinizi saklama zamanı değil.
Çabalarınız sayesinde para da önünüze gelebilir. Jüpiter fırsatlar sunduğunda, her şey inançla ve cesaret etmekle ilgilidir.
Tutulmalar sizi yukarı taşıyor!
Tutulmalar 'hayatı doğru hale getirir'; statükoyu sarsar. Kendinizi güvende ve sağlam hissedebileceğiniz yerlerde, tutulmalar monotonluğu görür ve genellikle sizi bu durumdan çıkmaya zorlar. Tutulmalar gizli ve muhtemelen daha karanlık yanınızı, yani genellikle gizli tuttuğunuz parçanızı da ortaya çıkaracak.
25 Mart'ta burcunuzda bir Dolunay tutulması olduğunda, muhtemelen bir sonlanma hissi yaşayacaksınız. Sonraki tutulma, 3 Ekim'de burcunuzda gerçekleşecek güçlü Yeni Ay ile birlikte yeni bir görünüm veya bakış açısı getirecek.
9 Nisan'da Koç burcundaki Yeni Ay tutulmasıyla ilişkiler hız kazanırken, 18 Eylül'deki Balık burcundaki Dolunay tutulması sağlık ve iş rutinlerini hedef alıyor.
Merkür Gerilemesi burcunuzu nasıl etkileyecek?
2024'e Merkür başlangıcında seyahat etmenizi zorlaştıran bir bölgeye yerleşiyor. Merkür aynı zamanda 4. evinizdeki Oğlak burcundan da çekiliyor. Bu nedenle son zamanlarda kontrolden çıkmış gibi görünen ev sorunları, durumu gözden geçirdikten sonra düzelecek.
İlişkiler Mart'tan Mayıs'a kadar Merkür'ün geri gidişine maruz kalıyor. Burcunuz tamamen ortaklıklarla ilgili olduğundan, bu sizin için iki kat daha önemlidir; adınıza veya tek başınıza konuşurken, mevcut durumunuzu sorguluyor olabilirsiniz ve hayatınızdaki önemli kişisel veya profesyonel kişilerle karışıklıklar meydana gelebilir.
Temmuz'dan Eylül'e kadar, Merkür'ün Başak ve Aslan burcunda gerilemesi ile duygusal durumunuzu, arkadaşlıklarınızı ve hedeflerinizi yeniden değerlendirdiğinizi göreceksiniz.
Para ve kariyerde bolluk bereket günleri...
Tutulmaların sizi konfor alanınızın dışına çıktığı ve sizi daha güçlü ve daha bağımsız olmak için biraz korkutabilecek şeyler yapmaya cesaretlendirdiği 2024'te, cesaretinizi arttırın. Gerçek kaynaklarınızın ve dayanıklılık seviyelerinizin ne olduğunu, test edilene kadar bilemezsiniz.
Yılın ilk yarısında, güç, taahhütler ve para bölgenizdeki Jüpiter, finansal konuları düşük profilde tutmanızı önerir. Mayıs ayından itibaren, kendinizi ve fikirlerinizi 'ortaya koymak', Jüpiter burç değiştirdiğinde ve medya, yayıncılık ve internetle ilgili her konuda finansal açıdan şanslı olma potansiyeli de dahil olmak üzere şans getirdiğinde ekstra para getirebilir.
Romantizm dorukta!
Aşk, dünyanızı döndürür ancak burcunuzda ve ortaklık bölgenizdeki tutulmalar, yakın ortaklıklarda güç dengesinin değişmesi muhtemel olduğundan, bu yıl oyunun kurallarını değiştirebilir. Genellikle gizli tuttuğunuz şeylerin şimdi ortaya çıkması muhtemeldir ve özel biriyle derin ve özgün bir bağ kurmak istiyorsanız gerçekleşebilir
Yöneticiniz Venüs'tür ve aşk gezegeni 26 Mayıs'ta veya civarında Jüpiter'le bağlantı kurduğunda mucizeler yaşayacaksınız. Bu yılki diğer önemli aşk tarihleriniz 17 Şubat, 11 Mart, 6 Nisan, 29 Nisan, 30 Ağustos, 23 Eylül ve 8 Aralık, 31 Aralık.