Magazin Sunuculuğunu Bırakan Seren Serengil "Müge ve Gülşen" Kaosunun Ardından Demet Akalın'ı Övdü!

Genellikle karşımıza magazin sunucusu olarak çıkan Seren Serengil, artık bu işi yapmıyor biliyorsunuz ki. Açıklamalarıyla ve takipçilerinin yorumlarına verdiği cevaplarla olay olan Seren Serengil, şimdi de bir zamanlar aynı işi yaptığı Demet Akalın’a övgü dolu bir yorum yapınca kafaları karıştırdı.

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