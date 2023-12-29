Magazin Sunuculuğunu Bırakan Seren Serengil "Müge ve Gülşen" Kaosunun Ardından Demet Akalın'ı Övdü!
Magazin Sunuculuğunu Bırakan Seren Serengil "Müge ve Gülşen" Kaosunun Ardından Demet Akalın'ı Övdü!
Genellikle karşımıza magazin sunucusu olarak çıkan Seren Serengil, artık bu işi yapmıyor biliyorsunuz ki. Açıklamalarıyla ve takipçilerinin yorumlarına verdiği cevaplarla olay olan Seren Serengil, şimdi de bir zamanlar aynı işi yaptığı Demet Akalın’a övgü dolu bir yorum yapınca kafaları karıştırdı.
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Seren Serengil, zaman zaman yaptığı açıklamalarıyla, abartılı estetikleriyle, ünlülerle olan takışmalarıyla ve özel hayatıyla magazin gündeminden hiç düşmüyor biliyorsunuz ki.
Sivri dili ile akıllarımıza kazınan Seren Serengil, genellike karşımıza magazin programı sunucusu olarak çıkıyordu ama kısa bir süre önce bu işi bıraktı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Seren Serengil, takipçileri tarafından kendisine yapılan yorumları sık sık cevaplıyor.
Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin yorumuna imalı bir cevap veren Serengil, “Sabah magazin programları artık hiç açılmıyor” demişti.
Genelde takipçilerinin yorumlarına verdiği cevaplarla gündeme gelen Seren Serengil, şimdi de kendisi gibi magazin programı sunuculuğu yapan Demet Akalın’a övgü dolu bir yorum yapınca kafaları karıştırdı.
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Seren Serengil, Demet Akalın’ın paylaşımının altına şöyle bir yorum yaptı 👇
Magazin programlarının artık izlenmediği konusunda ısrarcı olan Seren Serengil’in bu yorumu dikkat çekti ama Demet Akalın’dan yoruma herhangi bir cevap gelmedi.
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