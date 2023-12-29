Sahne Kıyafeti Eleştirilen Gülben Ergen'den Dikkat Çeken "Kuğu" Paylaşımı
Sahne Kıyafeti Eleştirilen Gülben Ergen'den Dikkat Çeken "Kuğu" Paylaşımı
Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde sahnede giydiği Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle sevenlerini büyüledi. Ergen'in sahne kostümünü beğenen kadar beğenmeyen de olmuştu. Ergen, şimdi de olay olan kıyafetiyle kulisten bir videosunu paylaşınca olanlar oldu.
İşte detaylar 👇
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Gülben Ergen, yardımsever karakteri ve şarkıcılığı ile yıllardır göz önünde olan isimlerden biri biliyorsunuz ki.
Kendine has bir tarzı olan Gülben Ergen, açıklamaları, paylaşımları ve sahne kıyafetleriyle de adından sıkça söz ettiriyor biliyorsunuz ki.
Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Gülben Ergen’in geçtiğimiz günlerde sahnesinde tercih ettiği Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetini beğenen kadar beğenmeyen de olmuştu hatırlarsanız.
Gülben Ergen, şimdi de olay yaratan kıyafetiyle sahne arkasındaki telaşını paylaştı 👇
Gülben Ergen, o paylaşımının altına şu notu düştü:
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Gülben Ergen’in bu panik hallerine takipçilerinden de yorumlar gecikmedi tabii ki 👇
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