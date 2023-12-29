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Sahne Kıyafeti Eleştirilen Gülben Ergen'den Dikkat Çeken "Kuğu" Paylaşımı

Sahne Kıyafeti Eleştirilen Gülben Ergen'den Dikkat Çeken "Kuğu" Paylaşımı

mukerremtekelii
mukerremtekelii - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 23:14

Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde sahnede giydiği Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle sevenlerini büyüledi. Ergen'in sahne kostümünü beğenen kadar beğenmeyen de olmuştu. Ergen, şimdi de olay olan kıyafetiyle kulisten bir videosunu paylaşınca olanlar oldu. 

İşte detaylar 👇

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Gülben Ergen, yardımsever karakteri ve şarkıcılığı ile yıllardır göz önünde olan isimlerden biri biliyorsunuz ki.

Gülben Ergen, yardımsever karakteri ve şarkıcılığı ile yıllardır göz önünde olan isimlerden biri biliyorsunuz ki.

Kendine has bir tarzı olan Gülben Ergen, açıklamaları, paylaşımları ve sahne kıyafetleriyle de adından sıkça söz ettiriyor biliyorsunuz ki.

Kendine has bir tarzı olan Gülben Ergen, açıklamaları, paylaşımları ve sahne kıyafetleriyle de adından sıkça söz ettiriyor biliyorsunuz ki.

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Gülben Ergen’in geçtiğimiz günlerde sahnesinde tercih ettiği Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetini beğenen kadar beğenmeyen de olmuştu hatırlarsanız.

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Gülben Ergen’in geçtiğimiz günlerde sahnesinde tercih ettiği Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetini beğenen kadar beğenmeyen de olmuştu hatırlarsanız.

Gülben Ergen'in tartışma yaratan kıyafetinden içeriğimizde bahsetmiştik 👇

Gülben Ergen, şimdi de olay yaratan kıyafetiyle sahne arkasındaki telaşını paylaştı 👇

Gülben Ergen, o paylaşımının altına şu notu düştü:

Gülben Ergen, o paylaşımının altına şu notu düştü:

Hani o sahnedeki zarif kuğu var ya 🦢🤣🦢

Sahneden iner inmez ilk iş ayakkabıları fırlatmak ve ikinci kostüme hazırlanmak🤣

Bizim ekip kulis yolunda pusu kurmuş kuğunun panikle odasına geçiş zamanına🫶

Buyrun aceleci Gülben Ergen 🤣

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Gülben Ergen’in bu panik hallerine takipçilerinden de yorumlar gecikmedi tabii ki 👇

Gülben Ergen’in bu panik hallerine takipçilerinden de yorumlar gecikmedi tabii ki 👇
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Siz Gülben Ergen'in paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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