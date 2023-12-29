Sahne Kıyafeti Eleştirilen Gülben Ergen'den Dikkat Çeken "Kuğu" Paylaşımı

Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde sahnede giydiği Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle sevenlerini büyüledi. Ergen'in sahne kostümünü beğenen kadar beğenmeyen de olmuştu. Ergen, şimdi de olay olan kıyafetiyle kulisten bir videosunu paylaşınca olanlar oldu.

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