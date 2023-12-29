Demet Akalın'dan Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa Finalinin İptaline Müthiş Kriz Yönetimi Performansı

Bu gece Suudi Arabistan'da oynancak Fenerbahçe Galatasaray maçı büyük skandaldan sonra iptal edildi. Her konuda bizi engin bilgilerinden eksik bırakmayan Demet Akalın'ın tabii ki bu konuya da bir çözüm önerisi varmış. Detaylar içeriğimizde👇