Demet Akalın'dan Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa Finalinin İptaline Müthiş Kriz Yönetimi Performansı
Demet Akalın'dan Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa Finalinin İptaline Müthiş Kriz Yönetimi Performansı
Bu gece Suudi Arabistan'da oynancak Fenerbahçe Galatasaray maçı büyük skandaldan sonra iptal edildi. Her konuda bizi engin bilgilerinden eksik bırakmayan Demet Akalın'ın tabii ki bu konuya da bir çözüm önerisi varmış. Detaylar içeriğimizde👇
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin bu akşam yapılması planlanıyordu.
Fakat maçın başlamasına çok az kala, kulüplerin Suudi yetkililerle yaşadığı kriz dolayısıyla stadyuma giriş yapmaktan vazgeçti.
20.45'te oynanması gereken Süper Kupa finali öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleri ile çıkmasına müsaade etmeyince takımlar stada gelmedi.
Yetkililer her iki takımın da Atatürk'ün sözlerini içeren pankartlarla çıkmasına izin vermeyince Fenerbahçe ve Galatasaray takımları maça çıkmama ve yurda geri dönme kararı aldılar.
Olaylar ve tepkiler tabii ki durmadı ve Demet Akalın'dan beklenen hamle de gecikmedi. Şarkıcının attığı "Ankara'da oynansın olmuyo mu?" tweetinin altına yüzlerce yorum geldi.
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