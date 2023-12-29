Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Demet Akalın'dan Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa Finalinin İptaline Müthiş Kriz Yönetimi Performansı

Demet Akalın'dan Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa Finalinin İptaline Müthiş Kriz Yönetimi Performansı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 21:42

Bu gece Suudi Arabistan'da oynancak Fenerbahçe Galatasaray maçı büyük skandaldan sonra iptal edildi. Her konuda bizi engin bilgilerinden eksik bırakmayan Demet Akalın'ın tabii ki bu konuya da bir çözüm önerisi varmış. Detaylar içeriğimizde👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin bu akşam yapılması planlanıyordu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin bu akşam yapılması planlanıyordu.

Fakat maçın başlamasına çok az kala, kulüplerin Suudi yetkililerle yaşadığı kriz dolayısıyla stadyuma giriş yapmaktan vazgeçti.

Fakat maçın başlamasına çok az kala, kulüplerin Suudi yetkililerle yaşadığı kriz dolayısıyla stadyuma giriş yapmaktan vazgeçti.

20.45'te oynanması gereken Süper Kupa finali öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleri ile çıkmasına müsaade etmeyince takımlar stada gelmedi.

20.45'te oynanması gereken Süper Kupa finali öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleri ile çıkmasına müsaade etmeyince takımlar stada gelmedi.

Yetkililer her iki takımın da Atatürk'ün sözlerini içeren pankartlarla çıkmasına izin vermeyince Fenerbahçe ve Galatasaray takımları maça çıkmama ve yurda geri dönme kararı aldılar.

Yetkililer her iki takımın da Atatürk'ün sözlerini içeren pankartlarla çıkmasına izin vermeyince Fenerbahçe ve Galatasaray takımları maça çıkmama ve yurda geri dönme kararı aldılar.

Olaylar ve tepkiler tabii ki durmadı ve Demet Akalın'dan beklenen hamle de gecikmedi. Şarkıcının attığı "Ankara'da oynansın olmuyo mu?" tweetinin altına yüzlerce yorum geldi.

Olaylar ve tepkiler tabii ki durmadı ve Demet Akalın'dan beklenen hamle de gecikmedi. Şarkıcının attığı "Ankara'da oynansın olmuyo mu?" tweetinin altına yüzlerce yorum geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yorumlara gelin birlikte bakalım👇

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
İçeriğin Devamı Aşağıda

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.
İçeriğin Devamı Aşağıda

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14.
İçeriğin Devamı Aşağıda

15.

15.

16.

16.

17.

17.

18.

18.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
2
0
0
0
0