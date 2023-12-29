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Tarot Falına Göre 30 Aralık Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 30 Aralık Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 30 Aralık Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Geçtiğimiz günlerde, omuzlarındaki yükler yüzünden günlük hayatındaki bazı noktaları kaçırmışsın ancak bugünden itibaren, artık en ufak şeylerden bile zevk almaya odaklanacaksın sevgili okurum. Senin adına çok mutluyum. Bakalım neler yaşanacak? :) Bununla birlikte, aşk hayatında birtakım gelişmeler olacak diyebilirim. Aradığın mutluluğu sonunda bulacaksın. 2024 senin senen olacak benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bundan bir süre önce; aşk hayatında anlam kazanmasının yanında arkadaşlığıyla da gönlünü kazanmış o kişiyle, aslında ortada hiçbir sebep yokken konuşmamaya başlamışsın. Neden böyle oldu inan ben de bilmiyorum. Bugün, gün içinde nihayet o kişinin bir adım atacağını söyleyebilirim. Bence onu dinlemeli ve terslememelisin. Tabii ki son kararı sana bırakıyorum sevgili okurum. Ayrıca, yakın zamanda da bazı güzel haberler alacaksın. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, çok yakın bir arkadaşın olmasına rağmen sürekli tartıştığın yakın arkadaşınla tekrar ufak bir sorun yaşayabilirsin. Kalp kırmamanı istiyorum senden. Sonrasında pişman olmanı istemem. Bununla birlikte, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılar artık sona eriyor diyebilirim. Senden biraz daha sabırlı olmanı ve kendine bir bütçe planı oluşturmanı istiyorum. Bence sana faydası olacaktır. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Aman bu ne salmışlık böyle sevgili okurum! Artık senin kimseye tahammülün kalmamış. Ne aranın bozuk olduğu kişilere karşı bir adım atasın var ne de yeni ilişki ve arkadaşlıklar kurmaya. Bence enerjini tekrar toplamalı ve motivasyonunu yüksek tutmalısın. 2024 senin senen olacak :) Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor. Adımlarını korkmadan atmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bir süre önce, arkadaşın olarak gördüğün birisiyle aranızdaki ilişkinin boyutu değişmeye başlamış ancak bu süreçteki zamanlamanız sağlıklı bir ilişki kurabilmek için gerekli olan şartlara pek de uygun olmadığı için yaşadığınız ilişkiyi tam olarak adlandıramamışsınız. Bakalım ilerleyen süreç sizin için nasıl geçecek? Bununla beraber, ailenden birinin sana sürprizi olduğunu görüyorum. Buna şimdiden hazırlıklı olmalısın. Mutluluktan havalara uçacaksın resmen! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bir süredir içinde bulunduğun duruma kendini alıştırmış olsan da eski hayatını özlediğini net bir şekilde hissedebiliyorum. Neden bilmiyorum fakat birtakım olaylar seni uzak düşürmüş. Ancak bu konuda müjdemi isterim. Yakın zamanda hayatına bazı değişiklikler katacaksın. Sabırlı olmalısın :)  Bununla beraber, isminde 'R' harfi olan biri var ve senden de çok hoşlanıyor. Bence ona bir şans vermelisin. Bakalım neler olacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Sevdiğin ve değer verdiğin bir insanın sana olan sevgisini sorguladığın bir dönemden geçmişsin gibi geldi bana. Aslında bu konuyu bir kenara bıraktığını düşünmüşsün ancak attığın her adımda da karşına çıkmış. Bununla beraber, yakın zamanda çevrenden birinin sana güzel bir haberi olacak diyebilirim. Çok mutlu olacaksın benden söylemesi. Bu haberi veren kişinin kıymetini bilmen gerekiyor :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bu aralar o kadar çok yoğunsun ki, gerek ev içinde gerekse de iş hayatında yerine getirmen gereken birçok şey var sevgili okurum. Günlerin 24 saatten fazla olmasını dilediğin bu günlerin kısa bir süre içinde normalleşeceğini söylemek istiyorum. Dilerim, kolaylıkla üstesinden gelebilirsin :) Bununla beraber, ailenden birinin sana maddi bir yardım yapacağını görüyorum. Bu sana çok iyi gelecek. Bundan çekinmemen gerekiyor bence. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Herkes gibi olmayan özel yapın ve kendi doğrularına göre yaşadığın hayattan dolayı, çevrende senden farklı düşünen kişilerden olumsuz tepkiler görüyorsun. Fakat bu olumsuz tepkiler senin haksız olduğunu ortaya çıkarmaz değil mi? Bununla beraber, yakında kendinde bir değişikliğe gideceksin. Bu değişiklik sana çok iyi gelecek. Bunun saç kesimi ile ilgili olacağını düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir harcamalarının azalmasından dolayı eline bir miktar para geçmiş gibi görüyorum. Bana soracak olursan, elindeki bu parayı değerlendirmek için uzun süredir istediğin bir eşyayı alabilirsin. Benimkisi bir tavsiye :) Bununla beraber, hayalini kurduğun aşkı yaşaman da an meselesi! Mutluluklar diliyorum sana. Mutlu olacağına inancım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, etrafındaki kişilerle girdiğin diyaloglarda yanlış anlaşılmaların fazlasıyla yaşanabileceği konusunda uyarımı yaparak falıma başlamak istiyorum. Cümlelerini seçerek konuşmalı ve fevri davranışlardan kaçınmalısın benden söylemesi. Bununla beraber, yakında bir iş teklifi alacaksın diyebilirim. Bunu iyi değerlendirmelisin. Sonrasında pişman olmanı da istemem. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin kart; "Baş Rahibe"

Genel olarak çok sevimli ve sakin bir aileye sahip olmana rağmen gün içinde bazı sorunlar yaşayabileceğinizi görüyorum. Bu konuda huzurunuzun kaçmaması için temkinli olmanda fayda var benden söylemesi. Bununla birlikte, bugün güzel bir haber alacaksın. Bu habere ailen de senin kadar çok sevinecek. Ayrıca, uzun zamandır gerçekleşmesini istediğin o dileğin de sonunda gerçekleşiyor :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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