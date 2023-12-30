Emre Kınay Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "İki Tane Türk Takımını Arap Ülkesine Göndererek Bizi Zaten Rezil Ettin!"

Dün akşam Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçı tüm dünyada büyük yankı buldu. Atatürk krizinin çıktığı karşılaşma Ali Koç ve Dursun Özbek'in rest çekmesiyle oynanmadı. Tüm Türkiye’nin tek yürek olduğu bu günde oyuncu Emre Kınay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Atatürk krizine ateş püskürdü.

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