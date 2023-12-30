Emre Kınay Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "İki Tane Türk Takımını Arap Ülkesine Göndererek Bizi Zaten Rezil Ettin!"
Emre Kınay Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "İki Tane Türk Takımını Arap Ülkesine Göndererek Bizi Zaten Rezil Ettin!"
Dün akşam Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçı tüm dünyada büyük yankı buldu. Atatürk krizinin çıktığı karşılaşma Ali Koç ve Dursun Özbek'in rest çekmesiyle oynanmadı. Tüm Türkiye’nin tek yürek olduğu bu günde oyuncu Emre Kınay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Atatürk krizine ateş püskürdü.
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Süper Lig'de kıran kırana mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'nın başkenti Riyad'da yeniden karşı karşıya gelecekti biliyorsunuz ki.
Suudi yetkililer önce futbolcuların Atatürk tişörtü ile ısınmaya çıkmasına izin vermedi.
Ardından hem şehitler hem de Mustafa Kemal Atatürk için hazırlanan pankartların açılmasına da izin verilmedi. Bir de milli marşımız İstiklal Marşı'nı okutmamaları üzerine olanlar oldu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in toplantısının ardından "Atatürk yoksa Türkiye de yok" denilerek maça çıkmama kararı alındı.
Tabii bu olay üzerine birçok oyuncumuz ve şarkıcımızdan da tepki gecikmedi...
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Bu skandal olaya bir tepki de ünlü oyuncu Emre Kınay’dan geldi. Emre Kınay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile adeta ateş püskürdü.
Emre Kınay, açıklamasına “Neyi kime peşkeş çekeceğimizi karıştırdık” diyerek başladı. Kınay, sözlerine “Sen bugün iki tane güzide Türk takımını Allah'ın Arap ülkesine göndererek bizi orda zaten rezil ettin! Kim imzaladıysa bunu yarın istifa etsin” diyerek devam etti 👇
Hızını alamayan Emre Kınay, açıklamalarına “Sabahtan beri Suudi trollerle tartışıyorum. Bu ahlaksızlığı da benim yöneticilerimin bitireceğini düşünüyorum ” diyerek devam etti 👇
Emre Kınay, açıklamalarını “Herkes haddini bilecek. Hesabım kapanırsa da umrumda değil açıkcası” diyerek bitirdi 👇
Siz Emre Kınay'ın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
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onedio neden mesajları siliyorsun 🤣
Hocam silinecekse yazmayalım fikrimizi