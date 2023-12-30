Ayda Yılda Bir Fotoğraf Paylaşan Alperen Duymaz'ın Biricik Eşi İle Paylaşımı "Bu Nasıl Bir Aşk?" Dedirtti!

Alperen Duymaz'ı ilk kez Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile tanımıştık. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat geçen Alperen Duymaz, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Alperen Duymaz, şimdilerde neredeyse yılda bir kez görebildiğimiz eşi ile yeni yıl fotoğrafı paylaşınca sosyal medya halkı da coştu haliyle.

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