Ayda Yılda Bir Fotoğraf Paylaşan Alperen Duymaz'ın Biricik Eşi İle Paylaşımı "Bu Nasıl Bir Aşk?" Dedirtti!
Ayda Yılda Bir Fotoğraf Paylaşan Alperen Duymaz'ın Biricik Eşi İle Paylaşımı "Bu Nasıl Bir Aşk?" Dedirtti!
Alperen Duymaz'ı ilk kez Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile tanımıştık. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat geçen Alperen Duymaz, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Alperen Duymaz, şimdilerde neredeyse yılda bir kez görebildiğimiz eşi ile yeni yıl fotoğrafı paylaşınca sosyal medya halkı da coştu haliyle.
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Alperen Duymaz, Bodrum Masalı, Son Yaz, Tatlı Küçük Yalancılar, EGO, Çarpışma ve Zemheri gibi dizilerdeki performanslarıyla hepimizin kalbini fethetmiş isimlerden biri.
Alperen Duymaz, en son Birsen Altuntaş’ın haberine göre "Al-ı Kara" isimli polisiye-aşk dizisinde Hazal Kaya ile başrol oynayacağı iddiasıyla gündeme gelmişti.
Özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen Duymaz, şu anda çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile evli biliyorsunuz ki.
Saadetlerini gözden uzak yaşamayı tercih eden çifti, Alperen Duymaz’ın ayda yılda bir yaptığı paylaşımları haricinde hiçbir yerde göremiyoruz.
Alperen Duymaz, şimdilerde binde bir yaptığı paylaşımlarına bir yenisini ekleyerek biricik eşi Kübra Kelkit ile bir yeni yıl paylaşımı yaptı 👇
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Alperen Duymaz, paylaşımının altına "Duymazlar herkeslere iyi yıllar diler ❤️🎉" notunu düştü.
Ee Apleren Duymaz’ın eşi ile yeni yıl paylaşımı yaptığını gören sosyal medya halkı da coştu haklı olarak tabii ki.
Alperen Duymaz’ın paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu 👇
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