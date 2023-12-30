Süperstar’ın Hayatı Film Oluyor: İddiaya Göre Ajda Pekkan'ı Serenay Sarıkaya Canlandıracak!
Süperstar’ın Hayatı Film Oluyor: İddiaya Göre Ajda Pekkan'ı Serenay Sarıkaya Canlandıracak!
Posta gazetesinden Kaan Ölker’in haberine göre yapımcılar Ajda Pekkan’ın hayatının film olması için harekete geçti. Süperstar’ın da sıcak baktığı iddia edilen proje için kulislerde Pekkan’ı canlandıracak en güçlü adayın Serenay Sarıkaya olduğu konuşuluyor.
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Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan güzelliği ve efsaneleşmiş şarkıları ile hepimizin kalbini fethetmiş isimlerden biri.
Ajda Pekkan, en son dün gece fenomen olan Kızılcık şerbeti dizisine konuk olmasıyla gündemi sallamıştı biliyorsunuz ki.
Ajda Pekkan, şimdilerde Posta gazetesinden Kaan Ölker’in haberine göre bambaşka bir konu ile gündemde.
Kaan Ölker’in haberine göre yapımcılar süperstar Ajda Pekkan’ın hayatının film olması için harekete geçti.
Süperstar’ın da sıcak baktığı iddia edilen bu proje için kulislerde Pekkan’ı canlandıracak en güçlü oyuncunun Serenay Sarıkaya olduğu konuşuluyor.
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Bakalım bu iddialar önümüzdeki günlerde nasıl karşımıza gelecek? Bekleyip göreceğiz…
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