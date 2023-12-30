Süperstar’ın Hayatı Film Oluyor: İddiaya Göre Ajda Pekkan'ı Serenay Sarıkaya Canlandıracak!

Posta gazetesinden Kaan Ölker’in haberine göre yapımcılar Ajda Pekkan’ın hayatının film olması için harekete geçti. Süperstar’ın da sıcak baktığı iddia edilen proje için kulislerde Pekkan’ı canlandıracak en güçlü adayın Serenay Sarıkaya olduğu konuşuluyor.

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