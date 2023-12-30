Burcu Biricik Hamile mi? Eşi Emre Yetkin Tüm İddialara Açıklık Getirdi!

Eşi Emre Yetkin ile doludizgin bir evliliği olan Burcu Biricik, eşiyle birlikte paylaştığı bir video ile akılları karıştırmıştı. Eşi Emre Yetkin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Burcu Biricik'in karnı dikkat çekmişti hatta görenler güzel oyuncunun hamile olduğunu iddia etmişti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Biricik’in eşi Emre Yetkin’den hamilelik iddialarına cevap geldi.

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