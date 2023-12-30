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Burcu Biricik Hamile mi? Eşi Emre Yetkin Tüm İddialara Açıklık Getirdi!

Burcu Biricik Hamile mi? Eşi Emre Yetkin Tüm İddialara Açıklık Getirdi!

mukerremtekelii
mukerremtekelii - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 23:43

Eşi Emre Yetkin ile doludizgin bir evliliği olan Burcu Biricik, eşiyle birlikte paylaştığı bir video ile akılları karıştırmıştı. Eşi Emre Yetkin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Burcu Biricik'in karnı dikkat çekmişti hatta görenler güzel oyuncunun hamile olduğunu iddia etmişti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Biricik’in eşi Emre Yetkin’den hamilelik iddialarına cevap geldi. 

İşte detaylar 👇

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Burcu Biricik, oyunculuktaki hünerleri, güzelliği ve zarifliği ile tartışmasız hepimizin kalbini kazanmış isimlerden biri.

Burcu Biricik, oyunculuktaki hünerleri, güzelliği ve zarifliği ile tartışmasız hepimizin kalbini kazanmış isimlerden biri.

Burcu Biricik, oyunculuğu ile ne kadar çok gündeme geliyorsa, özel hayatı ile o kadar gündeme gelmiyor desek yeridir.

Burcu Biricik, oyunculuğu ile ne kadar çok gündeme geliyorsa, özel hayatı ile o kadar gündeme gelmiyor desek yeridir.

2016 yılında Emre Yetkin ile dünyaevine giren Burcu Biricik, özel hayatını daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

2016 yılında Emre Yetkin ile dünyaevine giren Burcu Biricik, özel hayatını daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Yıllardır yaşadıkları kusursuz ilişkiyle görenleri kendilerine imrendiren çift, bugün Emre Yetkin'in paylaştığı bir video ile kafaları karıştırdı.

Yıllardır yaşadıkları kusursuz ilişkiyle görenleri kendilerine imrendiren çift, bugün Emre Yetkin'in paylaştığı bir video ile kafaları karıştırdı.

Yetkin’in paylaştığı videoda Burcu Biricik'in karnı dikkat çekti hatta çoğu kişi tarafından hamile olduğu düşünüldü.

Yetkin’in paylaştığı videoda Burcu Biricik'in karnı dikkat çekti hatta çoğu kişi tarafından hamile olduğu düşünüldü.

Kafaları karıştıran o paylaşımdan ve hamilelik iddialarından içeriğimizde bahsetmiştik 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Burcu Biricik’in eşi Emre Yetkin’den hamilelik iddialarına cevap geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Burcu Biricik’in eşi Emre Yetkin’den hamilelik iddialarına cevap geldi.

Emre Yetkin, iddialara “O haber senede bir çıkar. Bizi üretesi var memleketin…” esprisiyle cevap verdi.

Emre Yetkin, iddialara “O haber senede bir çıkar. Bizi üretesi var memleketin…” esprisiyle cevap verdi.

Siz Emre Yetkin'in açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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