Rıdvan Dilmen, Süper Kupa İçin TFF Başkanı ile Cumhurbaşkanı Arasındaki Konuşmayı Açıkladı
Rıdvan Dilmen, Süper Kupa İçin TFF Başkanı ile Cumhurbaşkanı Arasındaki Konuşmayı Açıkladı
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HaberTürk’te Mehmet Ayan’ın sunduğu Geçiş Oyunu programına telefon ile bağlanarak Suudi Arabistan’da iptal olan Süper Kupa hakkında açıklamalarda bulundu.
Herkesin merak ettiği bir konuya açıklık getiren Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen diyaloğu anlattı.
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Sadece Türkiye değil neredeyse tüm dünya Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sahaya çıkmayı reddettiği Süper Kupa finalini konuşuyor.
Cumhuriyet’in 100. yılında böylesine önemli bir maçın Suudi Arabistan’da oynanmasının planlanması nedeniyle de birçok kişi Türkiye Futbol Federasyonu’na ve başkan mehmet Büyükekşi’ye tepki gösteriyor.
HaberTürk’te Mehmet Ayan’ın sunduğu Geçiş Oyunu programına telefon ile bağlanan yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın Suudi Arabistan’a nasıl alındığını ve karar sonrası TFF Başkanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanan diyaloğu anlattı.
İşte Rıdvan Dilmen’in anlatımı ile tüm detaylar…
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