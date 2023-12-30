Rıdvan Dilmen, Süper Kupa İçin TFF Başkanı ile Cumhurbaşkanı Arasındaki Konuşmayı Açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HaberTürk’te Mehmet Ayan’ın sunduğu Geçiş Oyunu programına telefon ile bağlanarak Suudi Arabistan’da iptal olan Süper Kupa hakkında açıklamalarda bulundu.

Herkesin merak ettiği bir konuya açıklık getiren Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen diyaloğu anlattı.