Yeni Şafak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi Hedefe Aldı: 'ByLock' Hatırlatması Yapıldı
Yeni Şafak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi Hedefe Aldı: 'ByLock' Hatırlatması Yapıldı
Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak Gazetesi, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ‘Atatürk' krizi nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının sahaya çıkmaktan vazgeçtiği Süper Kupa finalinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkındaki ByLock iddialarını yeniden gündeme getirdi.
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"Büyükekşi suçu yine özel kalemine mi atacak?" başlıklı haberde, Büyükekşi’nin Suudi Arabistan’da yaşanan Süper Kupa krizinin baş sorumlusu olarak görüldüğü belirtildi.
Haberde ayrıca “Büyükekşi’nin yaşananların ardından makamında kalması mümkün görünmüyor" ifadelerine yer verildi.
Büyükekşi’yle ilgili "ByLock" iddialarını da yeniden gündeme getiren gazete, haberinde şu ifadeleri kullandı:
"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin adı ByLock iddialarıyla da gündeme gelmişti. Telefonunda FETÖ’nün gizli mesajlaşma programı tespit edilen Büyükekşi, suçu özel kalemine atmıştı. Büyükekşi konuyla ilgili iki telefonundan sadece birinde ByLock tespit edildiğini ve özel kaleminin kullandığını söylemişti. Kamuoyu şimdi, kupa finali krizinde Büyükekşi’nin suçu kime atacağını merak ediyor."
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