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“Suudi Arabistan, Türk Vatandaşlarının Hacca Gitmesini Yasaklayacak” İddiası Hakkında Açıklama Geldi

“Suudi Arabistan, Türk Vatandaşlarının Hacca Gitmesini Yasaklayacak” İddiası Hakkında Açıklama Geldi

Suudi Arabistan Fenerbahçe galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.12.2023 - 17:52

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak' iddiası üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 

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Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk tişörtlerine ve sahaya çıkarken kullanılmak istenen ‘barış’ mesajı içeren pankartlara izin vermemesi sonrasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı iptal oldu.

Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk tişörtlerine ve sahaya çıkarken kullanılmak istenen ‘barış’ mesajı içeren pankartlara izin vermemesi sonrasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı iptal oldu.

Sarı kırmızılı ve sarı lacivertli takımlar, isteklerinin yerine gelmemesi üzerine sahaya çıkmama kararı aldı ve Türkiye’ye geri döndü.

Sarı kırmızılı ve sarı lacivertli takımlar, isteklerinin yerine gelmemesi üzerine sahaya çıkmama kararı aldı ve Türkiye’ye geri döndü.

Tüm yaşananlar sonrasında sosyal medyada da bazı ‘sahte’ bilgiler dolaşmaya başladı.

Tüm yaşananlar sonrasında sosyal medyada da bazı ‘sahte’ bilgiler dolaşmaya başladı.

Bunlardan biri de "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak" iddiası oldu.

Bunlardan biri de "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak" iddiası oldu.

Konu ile ilgili olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Konu ile ilgili olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
twitter.com

'Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak' iddiası doğru değildir. İki ülkeden de Türk vatandaşlarının hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan'a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.'

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