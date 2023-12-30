“Suudi Arabistan, Türk Vatandaşlarının Hacca Gitmesini Yasaklayacak” İddiası Hakkında Açıklama Geldi
“Suudi Arabistan, Türk Vatandaşlarının Hacca Gitmesini Yasaklayacak” İddiası Hakkında Açıklama Geldi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak' iddiası üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk tişörtlerine ve sahaya çıkarken kullanılmak istenen ‘barış’ mesajı içeren pankartlara izin vermemesi sonrasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı iptal oldu.
Sarı kırmızılı ve sarı lacivertli takımlar, isteklerinin yerine gelmemesi üzerine sahaya çıkmama kararı aldı ve Türkiye’ye geri döndü.
Tüm yaşananlar sonrasında sosyal medyada da bazı ‘sahte’ bilgiler dolaşmaya başladı.
Bunlardan biri de "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak" iddiası oldu.
Konu ile ilgili olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda