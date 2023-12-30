Almanya’da Oynanan Süper Kupa Maçı Gündem Oldu: Tribünlerde Dev Atatürk Posteri
Almanya’da Oynanan Süper Kupa Maçı Gündem Oldu: Tribünlerde Dev Atatürk Posteri
Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa mücadelesi, Suudi yetkililerin Atatürk pankartlarını ve fotoğraflarını engellemeye çalışması sebebiyle oynanamadı. 2006 yılında Almanya’da oynanan Süper Kupa mücadelesiyle, Suudi Arabistan’ın 2018’de Londra’da oynadığı karşılaşmalar gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşması, Suudi yetkililerin Atatürk krizi çıkarması sonrasında oynanamadı.
Suudi Arabistan’da yapılan Atatürk düşmanlığı, sosyal medyada da büyük tepki çekti.
Süper Kupa mücadelesi, 2006 yılında Almanya’da oynanmış ve tribünlerde dev Atatürk posterleri yer almıştı.
👇
Başka bir videomuz ise Londra’dan. 2018 yılında Suudi Arabistan takımları Al Hilal-Al Ittihad Londra’da Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türk hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği karşılaşma öncesi, Suudi Arabistan’ın neredeyse tüm yerel gösterileri yapılmış, Prens Selman tribünleri selamlamıştı.
İşte o görüntüler 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda