Suudi Arabistan Cephesinden İlk Açıklama: Kulüpleri Suçladılar
Suudi Arabistan Cephesinden İlk Açıklama: Kulüpleri Suçladılar
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa maçı, yaşanan Atatürk krizi sebebiyle oynanamadı. Süper Kupa maçının organizatörlerinden olan Riyadh Season, yaşananlar sebebiyle kulüpleri suçladı.
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Tüm itirazlara rağmen Suudi Arabistan’da oynanmasına karar verilen Süper Kupa mücadelesi, Atatürk fotoğrafları ve pankartlarının engellenmesi sebebiyle oynanamadı.
Milli marş kriziyle başlayan süreç, Suudi yetkililerin Atatürk fotoğrafalarını engellemeye çalışmasıyla çığırından çıktı ve iki takım da yurda dönüş yaptı.
Öte yandan Suudi Arabistan cephesinden Süper Kupa'yla ilgili ilk resmi açıklama geldi.
Süper Kupa maçının organizatörlerinden olan Riyadh Season, yaşananlar sebebiyle iki takımı suçladı.
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