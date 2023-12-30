Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Suudi Arabistan Cephesinden İlk Açıklama: Kulüpleri Suçladılar

Suudi Arabistan Cephesinden İlk Açıklama: Kulüpleri Suçladılar

Suudi Arabistan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.12.2023 - 12:20

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa maçı, yaşanan Atatürk krizi sebebiyle oynanamadı. Süper Kupa maçının organizatörlerinden olan Riyadh Season, yaşananlar sebebiyle kulüpleri suçladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tüm itirazlara rağmen Suudi Arabistan’da oynanmasına karar verilen Süper Kupa mücadelesi, Atatürk fotoğrafları ve pankartlarının engellenmesi sebebiyle oynanamadı.

Tüm itirazlara rağmen Suudi Arabistan’da oynanmasına karar verilen Süper Kupa mücadelesi, Atatürk fotoğrafları ve pankartlarının engellenmesi sebebiyle oynanamadı.

Milli marş kriziyle başlayan süreç, Suudi yetkililerin Atatürk fotoğrafalarını engellemeye çalışmasıyla çığırından çıktı ve iki takım da yurda dönüş yaptı.

Milli marş kriziyle başlayan süreç, Suudi yetkililerin Atatürk fotoğrafalarını engellemeye çalışmasıyla çığırından çıktı ve iki takım da yurda dönüş yaptı.

Öte yandan Suudi Arabistan cephesinden Süper Kupa'yla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

Öte yandan Suudi Arabistan cephesinden Süper Kupa'yla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

Süper Kupa maçının organizatörlerinden olan Riyadh Season, yaşananlar sebebiyle iki takımı suçladı.

Süper Kupa maçının organizatörlerinden olan Riyadh Season, yaşananlar sebebiyle iki takımı suçladı.

'Maçın kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk. Türkiye Cumhuriyeti’nin milli marşının çalınması ile stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya rağmen, iki takımın anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı.”

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
101
33
8
3
1
1
0