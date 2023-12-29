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Suudi Arabistan'daki Atatürk Krizi Hakkında Dünya Basını Neler Söyledi?

Suudi Arabistan'daki Atatürk Krizi Hakkında Dünya Basını Neler Söyledi?

Suudi Arabistan TFF Fenerbahçe
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
30.12.2023 - 01:48

Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi dünya basınına da yansıdı. Bakalım Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması planlanan maç öncesinde yaşananlar dünya basınına nasıl yansımış?

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Suudi Arabistan'da Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanması beklenen maçtan önce yaşanan Atatürk kriz büyük yankı uyandırdı.

Suudi Arabistan'da Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanması beklenen maçtan önce yaşanan Atatürk kriz büyük yankı uyandırdı.

Ülkemizde yer yerinden oynarken dünya basınında da yaşanan olaylarla ilgili haberlere yer verildi.

Ülkemizde yer yerinden oynarken dünya basınında da yaşanan olaylarla ilgili haberlere yer verildi.

Gelin yaşanan kriz dünya basınına nasıl yansımış birlikte bakalım...

"The Sun": "Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupası finali, takımların maça çıkmaması nedeniyle son dakikada iptal edildi."

"The Sun": "Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupası finali, takımların maça çıkmaması nedeniyle son dakikada iptal edildi."

Türkiye'deki haberlere göre iki takım da maç öncesinde stada gelmedi. Atatürk pankartları ve tişörtlerinin yasaklanmasının ardından her iki takımın da sahaya çıkmayı reddettiği iddia edildi. Kaynaklar, futbolcuların Suudi Arabistanlı ev sahipleri ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle otellerinden ayrılmayı reddettiklerini de ekledi.

"The Reuters": "Riyad'daki Türkiye Süper Kupa Finali Tartışmalar Nedeniyle Ertelendi"

"The Reuters": "Riyad'daki Türkiye Süper Kupa Finali Tartışmalar Nedeniyle Ertelendi"

İSTANBUL, 29 Aralık (Reuters) - Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Türkiye Süper Kupası finali, kulüplerin organizasyonda yaşadığı sorunlardan dolayı iptal edildi.

"Daily Mail": "Riyad'daki Türkiye Süper Kupası İptal Edildi"

"Daily Mail": "Riyad'daki Türkiye Süper Kupası İptal Edildi"

Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncular 'otellerden çıkmayı reddederken' taraftarlar stadyumda kaldı. Suudi Arabistan, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartlarını yasakladı

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"The Mirror": "Suudi Arabistan'da Galatasaray-Fenerbahçe maçı, takımların maçı oynamayı reddetmesi nedeniyle başlama vuruşundan önce iptal edildi."

"The Mirror": "Suudi Arabistan'da Galatasaray-Fenerbahçe maçı, takımların maçı oynamayı reddetmesi nedeniyle başlama vuruşundan önce iptal edildi."

'Türkiye Süper Kupası finalinin Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanması planlanıyordu, ancak Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının maçı oynamayı reddetmesi üzerine maç iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Türkiye Süper Kupası finali, Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ü anma törenine izin vermemesi nedeniyle iki takımın da oynamayı reddetmesi üzerine iptal edildi.'

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