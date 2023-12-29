Suudi Arabistan'daki Atatürk Krizi Hakkında Dünya Basını Neler Söyledi?
Suudi Arabistan'daki Atatürk Krizi Hakkında Dünya Basını Neler Söyledi?
Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi dünya basınına da yansıdı. Bakalım Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması planlanan maç öncesinde yaşananlar dünya basınına nasıl yansımış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Suudi Arabistan'da Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanması beklenen maçtan önce yaşanan Atatürk kriz büyük yankı uyandırdı.
Ülkemizde yer yerinden oynarken dünya basınında da yaşanan olaylarla ilgili haberlere yer verildi.
"The Sun": "Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupası finali, takımların maça çıkmaması nedeniyle son dakikada iptal edildi."
"The Reuters": "Riyad'daki Türkiye Süper Kupa Finali Tartışmalar Nedeniyle Ertelendi"
"Daily Mail": "Riyad'daki Türkiye Süper Kupası İptal Edildi"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"The Mirror": "Suudi Arabistan'da Galatasaray-Fenerbahçe maçı, takımların maçı oynamayı reddetmesi nedeniyle başlama vuruşundan önce iptal edildi."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda