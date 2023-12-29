Suudi Arabistan'daki Atatürk Krizi Hakkında Dünya Basını Neler Söyledi?

Türkiye'deki haberlere göre iki takım da maç öncesinde stada gelmedi. Atatürk pankartları ve tişörtlerinin yasaklanmasının ardından her iki takımın da sahaya çıkmayı reddettiği iddia edildi. Kaynaklar, futbolcuların Suudi Arabistanlı ev sahipleri ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle otellerinden ayrılmayı reddettiklerini de ekledi.