Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Süper Kupa Finalinde Çıkan Atatürk Krizinden Sonra Kulüplerden Final Maçı İçin Davet Yağdı!

Süper Kupa Finalinde Çıkan Atatürk Krizinden Sonra Kulüplerden Final Maçı İçin Davet Yağdı!

Fenerbahçe galatasaray
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 23:30

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Kupa finali öncesi Suudi Arabistan yönetiminin sahada Atatürk imajı ve İstiklal Marşı'na karşı çıkması, futbol dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Atatürk'ün resminin bulunduğu formaların ve İstiklal Marşı'nın kabul edilmemesi, bu önemli maçın Suudi Arabistan'da iptal edilmesine neden oldu. Yaşanan krizden sonra diğer Türk kulüplerinden Fenerbahçe-Galatasaray final maçını kendi statlarında oynamaları için davet bildirisi yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saat 20.45'te oynanması planlanan maça saatler kalmışken yaşanan Atatürk krizi, futbol camiasında büyük bir tartışmaya sebep oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saat 20.45'te oynanması planlanan maça saatler kalmışken yaşanan Atatürk krizi, futbol camiasında büyük bir tartışmaya sebep oldu.

Suudi Arabistan yönetimi süper final maçında Atatürk pankartı, Atatürk fotoğraflı forma ve İstiklal Marşı okunmasına karşı çıkınca ortalık karıştı.

Suudi Arabistan yönetimi süper final maçında Atatürk pankartı, Atatürk fotoğraflı forma ve İstiklal Marşı okunmasına karşı çıkınca ortalık karıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yönetim kadroları, maç öncesi ısınma sırasında Atatürk temalı tişörtlerin giyilmesine izin verilmediği takdirde maça çıkmayacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yönetim kadroları, maç öncesi ısınma sırasında Atatürk temalı tişörtlerin giyilmesine izin verilmediği takdirde maça çıkmayacaklarını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinden Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından ortak bir açıklama geldi:

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinden Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından ortak bir açıklama geldi:

'Kamuoyuna duyurulur, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.''

Yaşanan Atatürk krizinin ardından diğer Türk kulüpleri final maçı için davet bildirileri yayınladı.

Yaşanan Atatürk krizinin ardından diğer Türk kulüpleri final maçı için davet bildirileri yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte final maçının kendi stadında oynanması için davet bildirisi yayınlayan kulüpler:

İşte final maçının kendi stadında oynanması için davet bildirisi yayınlayan kulüpler:

Beşiktaş Jimnastik Kulübü 👇🏼

MKE Ankaragücü 👇🏼

Antalyaspor 👇🏼

Samsunspor 👇🏼

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sivasspor 👇🏼

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
9
1
0
0
0
0