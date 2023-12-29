Süper Kupa Finalinde Çıkan Atatürk Krizinden Sonra Kulüplerden Final Maçı İçin Davet Yağdı!
Süper Kupa Finalinde Çıkan Atatürk Krizinden Sonra Kulüplerden Final Maçı İçin Davet Yağdı!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Kupa finali öncesi Suudi Arabistan yönetiminin sahada Atatürk imajı ve İstiklal Marşı'na karşı çıkması, futbol dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Atatürk'ün resminin bulunduğu formaların ve İstiklal Marşı'nın kabul edilmemesi, bu önemli maçın Suudi Arabistan'da iptal edilmesine neden oldu. Yaşanan krizden sonra diğer Türk kulüplerinden Fenerbahçe-Galatasaray final maçını kendi statlarında oynamaları için davet bildirisi yağdı.
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saat 20.45'te oynanması planlanan maça saatler kalmışken yaşanan Atatürk krizi, futbol camiasında büyük bir tartışmaya sebep oldu.
Suudi Arabistan yönetimi süper final maçında Atatürk pankartı, Atatürk fotoğraflı forma ve İstiklal Marşı okunmasına karşı çıkınca ortalık karıştı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yönetim kadroları, maç öncesi ısınma sırasında Atatürk temalı tişörtlerin giyilmesine izin verilmediği takdirde maça çıkmayacaklarını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinden Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından ortak bir açıklama geldi:
Yaşanan Atatürk krizinin ardından diğer Türk kulüpleri final maçı için davet bildirileri yayınladı.
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İşte final maçının kendi stadında oynanması için davet bildirisi yayınlayan kulüpler:
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