Süper Kupa Finalinde Çıkan Atatürk Krizinden Sonra Kulüplerden Final Maçı İçin Davet Yağdı!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Kupa finali öncesi Suudi Arabistan yönetiminin sahada Atatürk imajı ve İstiklal Marşı'na karşı çıkması, futbol dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Atatürk'ün resminin bulunduğu formaların ve İstiklal Marşı'nın kabul edilmemesi, bu önemli maçın Suudi Arabistan'da iptal edilmesine neden oldu. Yaşanan krizden sonra diğer Türk kulüplerinden Fenerbahçe-Galatasaray final maçını kendi statlarında oynamaları için davet bildirisi yağdı.