Yıldıray Oğur’dan Tepki Çeken Yazı: “Atatürk Hassasiyetinin Sebebi Maçın Oynandığı Yer”

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak olan Süper Kupa maçı, Suudi yetkililerin Atatürk fotoğrafları ve pankartlarını engellemeye çalışması üzerine iptal edilmişti. Büyük infial yaratan olay sonrasında iki takım da maça çıkmayı reddederek ülkeye dönüş yaptı. Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur ise Suudi Arabistan’da yaşanan Atatürk krizi ile ilgili tepki çeken bir yazı kaleme aldı.