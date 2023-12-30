Yıldıray Oğur’dan Tepki Çeken Yazı: “Atatürk Hassasiyetinin Sebebi Maçın Oynandığı Yer”
Yıldıray Oğur’dan Tepki Çeken Yazı: “Atatürk Hassasiyetinin Sebebi Maçın Oynandığı Yer”
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak olan Süper Kupa maçı, Suudi yetkililerin Atatürk fotoğrafları ve pankartlarını engellemeye çalışması üzerine iptal edilmişti. Büyük infial yaratan olay sonrasında iki takım da maça çıkmayı reddederek ülkeye dönüş yaptı. Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur ise Suudi Arabistan’da yaşanan Atatürk krizi ile ilgili tepki çeken bir yazı kaleme aldı.
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak mücadelenin Atatürk krizi nedeniyle iptal olması konuşulmaya devam ediyor.
Suudi yetkililerin, ilk önce İstiklal Marşı’nın okunmasına karşı çıktığı sonrasında ise Suudi Arabistan marşının da okunması gerektiği basına yansımıştı.
TFF’nin ‘ısrarlı’ çabası sonrası Milli marş kiriz aşılmış ancak kulüplerin Atatürk pankartları ve üzerinde Atatürk’ün resmi olan formalarla maça çıkmak istemesi Suudi yetkililere takılmıştı.
Karar Gazetesi’nden Yıldıray Oğur ise yaşanan krizin sebebi olarak Suudi’leri değil kulüp başkanlarını ve Atatürkçüleri suçladı.
“En başta krizi başlatan Suudilerin İstiklal Marşı’nı çaldırmaması değil, Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticilerinin Riyad’da oynanan maçta Suudi marşının çalınmasına karşı çıkması.”
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“Hem Suudi Arabistan’ın başkentinde bu maçı oynayıp, bunun için büyük paralar alıp hem de adamların marşına iki dakika tahammül edememek büyük bir cürret.”
Ama esas krizi kopartan iki kulübün son dakika aldıkları karar:
“Atatürk’ün resmi ve Atatürk’ün sözleri bizim için siyasi olmayabilir. Ama anlaşılan Suudiler programda olmayan bu son dakika sürprizine direniyor. Onlar için bu simgeler siyasi.”
“Peki, neden maça iki takım da böyle bir son dakika sürprizi yaparak daha önce pek de yapmadıkları üzere Atatürk tshirtleriyle ve Atatürk’ün sözlerinin olduğu pankartlarla çıkmaya karar verdiler. 29 Aralık herhangi bir günün yıldönümü değil. Türkiye’deki derbi maçta da böyle bir şey yapılmadı.”
“Açık ki bu Atatürk hassasiyetinin sebebi maçın oynandığı yer. Yani Türkiye’nin milyonlarca taraftarı olan, ülkenin en büyük işadamlarının yönettiği iki koca kulübü Suudi Arabistan’da maç oynanınca sanki Atatürkçülüklerine halel gelmiş gibi bir komplekse kapılıp, ne kadar Atatürkçü olduklarını göstermek istediler.”
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“Suudi Arabistan’da süper kupa maçını oynayıp hem para kazanmak, hem de ligin uluslararası değerini artırmak gayet makul bir fikirken, maçın Almanya, İngiltere’de oynanması teklif edilmiş ve onlardan onay alınamışken, derin önyargılar koca koca insanları Suudi Arabistan’da maç yapıyoruz bari maça çıkarken de Atatürk’ü analım da günahlarımızın kefareti olsun noktasına getirmiş. Tabii bu mesaj kaygıları da kriz çıkarmış.”
“Böylece Süper Kupa gibi Türkiye’de pek de kimsenin umurunda olmayacak bir maçın finalini daha önce de yapıldığı gibi yurtdışında yapmak, bunu da Neymar’ın, Ronaldo’nun top koşturduğu bir statta yapmak, dizilerimizi tüketen Suudileri futbolumuzu da tüketen yapmaya çalışmak bir de üstüne kulüplere 108 milyon TL para kazandırmak gibi iyi bir proje de suya düşmüş olabilir.”
“Yoksa Suudi Arabistan’ın artık Atatürk ile bir sorunu kaldığı pek sanmıyorum. Hatta Prens Salman’ın ülkeyi zoraki modernleştirme adımları Atatürk’e de benzemiyor değil.”
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