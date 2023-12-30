TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Sessizliğini Bozdu: “Denk mi Geldi, Yoksa Getirildi mi?”
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Sessizliğini Bozdu: “Denk mi Geldi, Yoksa Getirildi mi?”
Suudi Arabistan’da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi Atatürk krizi sebebiyle oynanamadı. Yaşananlar sonrasında en fazla tepki çeken isimlerden birisi ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi olmuştu. Büyükelçi, sessizliğini ilk kez bozdu.
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Suudi Arabistan’da oynanacak mücadele, yaşanan büyük kriz sonrasında infial yaratmış ve iki takım da sahayı çıkmayı reddederek ülkeye dönmüştü.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaşananlar sonrası tansiyon sorunu nedeniyle tedavi görmüştü.
Cumhuriyet’ten Arif Kızılyalın’ın haberine göre; TFF Başkanı yaşananlar sebebiyle başkasını suçladı.
Cumhuriyet yazarı Arif Kızılyalın, Büyükekşi’ye “Son 20 gün içinde bir kulüp başkanı FIFA hakemi dövdü, bir başkan Süper Lig takımını sahadan çekti ve Süper Kupa oynanamadı ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.
TFF Başkanı ise "Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim" diyerek cevap verdi.
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TFF Başkan Vekili Müslüm Özmen de bu sırada gazetecileri azarladı.
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