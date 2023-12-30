TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Sessizliğini Bozdu: “Denk mi Geldi, Yoksa Getirildi mi?”

Suudi Arabistan’da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi Atatürk krizi sebebiyle oynanamadı. Yaşananlar sonrasında en fazla tepki çeken isimlerden birisi ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi olmuştu. Büyükelçi, sessizliğini ilk kez bozdu.