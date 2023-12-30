Paylaşım Yapmadığı İçin Tepki Çeken Melih Demiral: “Allah Belanızı Versin”

Süper Kupa öncesi yaşanan Atatürk krizi sonrasında Suudi Arabistan’da top oynayan Milli futbolcu Melih Demiral’ın paylaşım yapmaması sosyal medyada tepki çekmişti. Olay sırasında maçı olduğunu söyleyen Demiral, Twitter’daki bir paylaşıma ise ‘Allah belanızı versin’ diyerek cevap verdi.