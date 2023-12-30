Paylaşım Yapmadığı İçin Tepki Çeken Melih Demiral: “Allah Belanızı Versin”
Paylaşım Yapmadığı İçin Tepki Çeken Melih Demiral: “Allah Belanızı Versin”
Süper Kupa öncesi yaşanan Atatürk krizi sonrasında Suudi Arabistan’da top oynayan Milli futbolcu Melih Demiral’ın paylaşım yapmaması sosyal medyada tepki çekmişti. Olay sırasında maçı olduğunu söyleyen Demiral, Twitter’daki bir paylaşıma ise ‘Allah belanızı versin’ diyerek cevap verdi.
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa mücadelesi büyük krize neden olmuş ve iki takım da maça çıkmayarak yurda dönmüştü.
Sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrasında Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımında forma giyen Melih Demiral’ın paylaşım yapmaması konuşuluyordu.
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Melih Demiral ise Twitter’da yapılan bu paylaşıma, “Aynı saatte maçta olduğumu biliyorsun ona rağmen etkileşim için bu şovları yapıyorsun Allah belanızı versin.” diyerek cevap verdi.
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Yağız Sabuncuoğlu’na konuşan Melih Demiral, yaşananlarla ilgili “Olayların yaşandığı anda Al Khaleej’e karşı sahadaydım. Bu olaylar üzerinden bana zarar vermeye çalışmak çok üzücü. Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim." ifadelerini kullandı.
Merih Demiral, sezon başında Atalanta’dan Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımına transfer olmuştu.
Melih Demiral, daha önce Milli Takımımızın bir maçında gol attıktan sonra asker selamı vermeyi unutan Kaan Ayhan’a gösterdiği tepki ile çok konuşulmuştu.
Merih Demiral'in cevabı sosyal medyada da gündem oldu 👇
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