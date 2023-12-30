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Suudi Arabistan’da Karim Benzema Krizi: Yıldız Futbolcu Ülkeyi Terk Etti

Suudi Arabistan’da Karim Benzema Krizi: Yıldız Futbolcu Ülkeyi Terk Etti

Suudi Arabistan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.12.2023 - 19:52

Suudi Arabistan’da Karim Benzema krizi çıktı. Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad'de forma giyen Fransız yıldız Karim Benzema, yaşadıklarından bunalarak ülkeyi terk etti.

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/skorer/su...
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Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrası sezon başında çok sayıda futbolcunun tercih ettiği Suudi Arabistan'da Karim Benzema krizi başladı.

Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrası sezon başında çok sayıda futbolcunun tercih ettiği Suudi Arabistan'da Karim Benzema krizi başladı.

Al Ittihad'in sezon başında bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattığı Fransız forvetin büyük bir krizle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Al Ittihad'in sezon başında bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattığı Fransız forvetin büyük bir krizle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan Pro Lig'de ezeli rakibi Al Nassr'a 5-2 mağlup olan Al Ittihad'de eleştirileri okları Karim Benzema'ya çevrildi.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan Pro Lig'de ezeli rakibi Al Nassr'a 5-2 mağlup olan Al Ittihad'de eleştirileri okları Karim Benzema'ya çevrildi.

Yıldız futbolcuya gösterilen tepkinin her geçen gün daha da arttığı aktarıldı.

Yıldız futbolcuya gösterilen tepkinin her geçen gün daha da arttığı aktarıldı.

Al Ittihad taraftarlarının sosyal medyadan çok sayıda mesaj attığı Karim Benzema'nın 76 milyon takipçili Instagram hesabını kapattığı belirtildi.

Al Ittihad taraftarlarının sosyal medyadan çok sayıda mesaj attığı Karim Benzema'nın 76 milyon takipçili Instagram hesabını kapattığı belirtildi.
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Fransız yıldızın perşembe ve cuma günleri çıkması gereken antrenmanlara katılmadığı, Suudi Arabistan'dan ayrıldığı kaydedildi.

Fransız yıldızın perşembe ve cuma günleri çıkması gereken antrenmanlara katılmadığı, Suudi Arabistan'dan ayrıldığı kaydedildi.

Al Tai ile karşı karşıya gelecek Al Ittihad'de teknik direktör Marcelo Gallardo, Karim Benzema ile ilgili soruyu cevapsız bırakarak dikkat çekti.

Al Tai ile karşı karşıya gelecek Al Ittihad'de teknik direktör Marcelo Gallardo, Karim Benzema ile ilgili soruyu cevapsız bırakarak dikkat çekti.

Al Ittihad'e yakın kaynaklara göre; Karim Benzema'nın kulüpten izin alarak böyle bir hamlede bulunduğu vurgulandı.

Al Ittihad'e yakın kaynaklara göre; Karim Benzema'nın kulüpten izin alarak böyle bir hamlede bulunduğu vurgulandı.
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