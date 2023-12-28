Resmi Gazete'de Bir Düzenleme de Sigara ve Tütün Ürünlerine Geldi: ÖTV'de Ayar Çekildi
Resmi Gazete'de Bir Düzenleme de Sigara ve Tütün Ürünlerine Geldi: ÖTV'de Ayar Çekildi
Sigara ve bazı tütün mamullerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları Resmi Gazete'de alınan bir kararla düşürülürken, asgari maktu ÖTV tutarlarında artış görüldü. Ocak ayında uygulanan otomatik zam da bu uygulama sonrası yapılmayacak.
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Tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşürüldü.
Karara eklenen bir maddeyle birlikte ÖTV oranı ve maktu ÖTV tutarlarının ÜFE'ye göre 6 ayda yapılan değişim oranı da 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı belirtildi.
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