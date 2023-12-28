Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Resmi Gazete'de Bir Düzenleme de Sigara ve Tütün Ürünlerine Geldi: ÖTV'de Ayar Çekildi

Resmi Gazete'de Bir Düzenleme de Sigara ve Tütün Ürünlerine Geldi: ÖTV'de Ayar Çekildi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.12.2023 - 13:01

Sigara ve bazı tütün mamullerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları Resmi Gazete'de alınan bir kararla düşürülürken, asgari maktu ÖTV tutarlarında artış görüldü. Ocak ayında uygulanan otomatik zam da bu uygulama sonrası yapılmayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşürüldü.

Tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşürüldü.

Asgari maktu ÖTV tutarları 1,1114 TL'den 1,4249 TL'ye çıktı.

Karara eklenen bir maddeyle birlikte ÖTV oranı ve maktu ÖTV tutarlarının ÜFE'ye göre 6 ayda yapılan değişim oranı da 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı belirtildi.

Karara eklenen bir maddeyle birlikte ÖTV oranı ve maktu ÖTV tutarlarının ÜFE'ye göre 6 ayda yapılan değişim oranı da 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı belirtildi.

Bu haberlerde de yeni düzenlemeler bulunuyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0