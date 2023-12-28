Resmi Gazete'de Bir Düzenleme de Sigara ve Tütün Ürünlerine Geldi: ÖTV'de Ayar Çekildi

Sigara ve bazı tütün mamullerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları Resmi Gazete'de alınan bir kararla düşürülürken, asgari maktu ÖTV tutarlarında artış görüldü. Ocak ayında uygulanan otomatik zam da bu uygulama sonrası yapılmayacak.