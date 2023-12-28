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Yeni Yıla Şanslı Girenler de Var: Bahis ve Şans Oyunlarında Vergi İndirimi!

Yeni Yıla Şanslı Girenler de Var: Bahis ve Şans Oyunlarında Vergi İndirimi!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.12.2023 - 11:02

Yeni yıl güncellemeleri özellikle vergilerde yüklenmeye başlanmışken, 1 Ocak'ın ilk dakikalarıyla yüzleşmeden önce yeni düzenlemelere bir göz atalım. Vergilerdeki artış oranını belirleyen YDO ile birçok hizmetin bedeli artarken, bahis ve şans oyunlarında vergi indirimi yapıldı. Zorunlu deprem sigortası prim tutarları artarken, faizlerin artışıyla dikkat çeken TL mevduatta vergi avantajı da uzatıldı.

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Yazın başın KDV oranlarındaki artışla Bakan Mehmet Şimşek'in söylemiyle "vergi tabana yayılırken" yıl sonunda yeni vergi ve ödemeleri de izlemeye devam ediyoruz.

Yazın başın KDV oranlarındaki artışla Bakan Mehmet Şimşek'in söylemiyle "vergi tabana yayılırken" yıl sonunda yeni vergi ve ödemeleri de izlemeye devam ediyoruz.

1 Ocak 2024'te geri sayım bittiğinde karşılaşacağımız manzarayı bir miktar tahmin etsek de henüz sıra oraya gelmedi.

Mesela bu sabah, Ekim ÜFE ile hesaplanan YDO'nun etkileri görülmüş, Resmi Gazete'de gereken kararlar yayımlanmıştı.

Deprem ülkesi olduğumuzu acı tecrübelerle öğrendiğimiz ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) asgari prim tutarları ve sigorta hesabına esas olan metrekare bedellerinde artış görüldü.

Deprem ülkesi olduğumuzu acı tecrübelerle öğrendiğimiz ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) asgari prim tutarları ve sigorta hesabına esas olan metrekare bedellerinde artış görüldü.

Resmi Gazete'nin yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimat tebliğinde yapılan değişiklikle DASK asgari prim tutarları, risk grubuna göre 7 grup için şu şekilde artırıldı: 

  • 280 TL olan prim tutarı 979 TL'ye çıkarken, yüzde 250 oranında arttı,

  • 240 TL olan prim tutarı 869 TL'ye çıkarken yüzde 262, 

  • 180 TL olan prim tutarı 739 TL'ye çıkarken, yüzde 310,55,

  • 140 TL olan prim tutarı 693 TL'ye çıkarken, yüzde 395, 

  • 110 TL olan prim tutarı 521 TL'ye çıkarken, yüzde 373,

  • 90 TL olan prim tutarı 370 TL'ye çıkarken, yüzde 311,

  • 80 TL olan prim tutarı 252 TL'ye çıkarken, yüzde 215 oranında artmış oldu.

Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedellerindeki değişim de betonarme yapılarda 3,016 TL'den 6,000 TL'ye, diğer yapılarda 2,080 TL'den 4,000 TL'ye çıktı. Tutarlar 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedellerindeki değişim de betonarme yapılarda 3,016 TL'den 6,000 TL'ye, diğer yapılarda 2,080 TL'den 4,000 TL'ye çıktı. Tutarlar 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ayrıca sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, her ay TÜİK'in açıkladığı aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında artırılacak.

Son dönemde artışa geçerek tüm dikkatleri üzerinden toplayana mevduat faizlerinin gelirinde de stopaj indirimi süresi uzatıldı.

Son dönemde artışa geçerek tüm dikkatleri üzerinden toplayana mevduat faizlerinin gelirinde de stopaj indirimi süresi uzatıldı.

TL mevduatlar ve katılım hesaplarındaki stopaj indiriminin süresi Cumhurbaşkanı Kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı.

Mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen faiz ve kâr payları, devlet tahvili ve hazine bonoları ve Hazine tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere indirimli stopaj uygulaması süresi uzatıldı.

Ancak hep fiyat artışı yok bahis ve şans oyunlarında alınan vergilerde indirim yapıldı.

Ancak hep fiyat artışı yok bahis ve şans oyunlarında alınan vergilerde indirim yapıldı.

Bahis, at yarışları ve şans oranlarından alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10 olan vergi oranı yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14 olan vergi oranı yüzde 7'ye ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 olan vergi oranı yüzde 10'a indi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10 olan vergi oranı yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14 olan vergi oranı yüzde 7'ye ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 olan vergi oranı yüzde 10'a indi.

Tüm kararlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Tüm kararlar yorumlara neden olsa da en çok ilgi çeken bahis, şans oyunları ve yarışlardaki vergi indirimi oldu.

Tüm kararlar yorumlara neden olsa da en çok ilgi çeken bahis, şans oyunları ve yarışlardaki vergi indirimi oldu.
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Sosyal medyada yakın dönemdeki tüm verdi artışları gözden geçirilirken,

Sosyal medyada yakın dönemdeki tüm verdi artışları gözden geçirilirken,
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Asgari ücretteki artışın da görüldüğü günde,

Asgari ücretteki artışın da görüldüğü günde,
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Mehmet Şimşek'in açıklamalarındaki gibi vergi artışlarına gidilmesi bekleniyordu.

Mehmet Şimşek'in açıklamalarındaki gibi vergi artışlarına gidilmesi bekleniyordu.
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Tüm harç ve bedellerde yapılan artışlar,

Tüm harç ve bedellerde yapılan artışlar,
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Zorunlu deprem sigortasında yüzde 200'ün üzerinde olan prim tutarlarına,

Zorunlu deprem sigortasında yüzde 200'ün üzerinde olan prim tutarlarına,
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Hatta 2022 yılında 2 kez olan MTV'nin 4 kez ödenmesine de bakılınca,

Hatta 2022 yılında 2 kez olan MTV'nin 4 kez ödenmesine de bakılınca,
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Son yıllarda çok tartışılan şans oyunlarındaki vergi de yeniden tartışma konusu oldu.

Son yıllarda çok tartışılan şans oyunlarındaki vergi de yeniden tartışma konusu oldu.
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Siz ne dersiniz? Piyangodaki veraset, intikal vergisine de bir indirim fena olmazdı şanslı kişilere sanki?

Siz ne dersiniz? Piyangodaki veraset, intikal vergisine de bir indirim fena olmazdı şanslı kişilere sanki?
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Şanslı kişi de çok kalmadı ya, iyi seneler...

Şanslı kişi de çok kalmadı ya, iyi seneler...
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