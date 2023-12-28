Yeni Yıla Şanslı Girenler de Var: Bahis ve Şans Oyunlarında Vergi İndirimi!
Yeni Yıla Şanslı Girenler de Var: Bahis ve Şans Oyunlarında Vergi İndirimi!
Yeni yıl güncellemeleri özellikle vergilerde yüklenmeye başlanmışken, 1 Ocak'ın ilk dakikalarıyla yüzleşmeden önce yeni düzenlemelere bir göz atalım. Vergilerdeki artış oranını belirleyen YDO ile birçok hizmetin bedeli artarken, bahis ve şans oyunlarında vergi indirimi yapıldı. Zorunlu deprem sigortası prim tutarları artarken, faizlerin artışıyla dikkat çeken TL mevduatta vergi avantajı da uzatıldı.
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Yazın başın KDV oranlarındaki artışla Bakan Mehmet Şimşek'in söylemiyle "vergi tabana yayılırken" yıl sonunda yeni vergi ve ödemeleri de izlemeye devam ediyoruz.
Deprem ülkesi olduğumuzu acı tecrübelerle öğrendiğimiz ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) asgari prim tutarları ve sigorta hesabına esas olan metrekare bedellerinde artış görüldü.
Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedellerindeki değişim de betonarme yapılarda 3,016 TL'den 6,000 TL'ye, diğer yapılarda 2,080 TL'den 4,000 TL'ye çıktı. Tutarlar 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Son dönemde artışa geçerek tüm dikkatleri üzerinden toplayana mevduat faizlerinin gelirinde de stopaj indirimi süresi uzatıldı.
Ancak hep fiyat artışı yok bahis ve şans oyunlarında alınan vergilerde indirim yapıldı.
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10 olan vergi oranı yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14 olan vergi oranı yüzde 7'ye ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 olan vergi oranı yüzde 10'a indi.
Tüm kararlar yorumlara neden olsa da en çok ilgi çeken bahis, şans oyunları ve yarışlardaki vergi indirimi oldu.
Sosyal medyada yakın dönemdeki tüm verdi artışları gözden geçirilirken,
Asgari ücretteki artışın da görüldüğü günde,
Mehmet Şimşek'in açıklamalarındaki gibi vergi artışlarına gidilmesi bekleniyordu.
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Tüm harç ve bedellerde yapılan artışlar,
Zorunlu deprem sigortasında yüzde 200'ün üzerinde olan prim tutarlarına,
Hatta 2022 yılında 2 kez olan MTV'nin 4 kez ödenmesine de bakılınca,
Son yıllarda çok tartışılan şans oyunlarındaki vergi de yeniden tartışma konusu oldu.
Siz ne dersiniz? Piyangodaki veraset, intikal vergisine de bir indirim fena olmazdı şanslı kişilere sanki?
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Şanslı kişi de çok kalmadı ya, iyi seneler...
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