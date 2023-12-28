Yeni Yıla Şanslı Girenler de Var: Bahis ve Şans Oyunlarında Vergi İndirimi!

TL mevduatlar ve katılım hesaplarındaki stopaj indiriminin süresi Cumhurbaşkanı Kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı.

Mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen faiz ve kâr payları, devlet tahvili ve hazine bonoları ve Hazine tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere indirimli stopaj uygulaması süresi uzatıldı.