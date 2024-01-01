Maaş Zamları Öncesi Kritik Veri: 2 Gün Önceden Sinyal Verdi! İstanbul'da 2023 Enflasyonu Kaç Oldu?

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2023 Aralık ayı sonucuna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani 'açlık sınırı' 14.431 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani 'yoksulluk sınırı' 47.009,38 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18.796,36 TL’ye yükseldi.