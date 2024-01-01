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Maaş Zamları Öncesi Kritik Veri: 2 Gün Önceden Sinyal Verdi! İstanbul'da 2023 Enflasyonu Kaç Oldu?

Maaş Zamları Öncesi Kritik Veri: 2 Gün Önceden Sinyal Verdi! İstanbul'da 2023 Enflasyonu Kaç Oldu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.01.2024 - 13:50

3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak 2023 yılı enflasyonuyla maaş zamları da netleşecek. Öncü veri olarak açıklanan İstanbul enflasyonu belli oldu.

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3 Ocak'ta açıklanacak TÜİK enflasyonuyla maaşlara yapılacak zam belli olacak. Asgari ücretin açıklanması sonrası enflasyon verisiyle birlikte diğer maaşlara yapılacak zamlar da netleşecek.

3 Ocak'ta açıklanacak TÜİK enflasyonuyla maaşlara yapılacak zam belli olacak. Asgari ücretin açıklanması sonrası enflasyon verisiyle birlikte diğer maaşlara yapılacak zamlar da netleşecek.

Asgari ücrete yüzde 49 oranında zam sonrası 17 bin 2 TL olmasıyla gözler memur, emekli ve özel sektörün zamlarına çevrilmişti.

Öncü veri olarak görülen İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi, kısaca İstanbul enflasyonu da açıklandı.

Öncü veri olarak görülen İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi, kısaca İstanbul enflasyonu da açıklandı.

İstanbul'da aralık ayında perakende fiyatlar aylık %3,52 oranında artarken, yıllık enflasyon %74,88 oranında oldu. 

TÜRK-İŞ'in de 2023'ün son günlerinde açıkladığı "mutfak enflasyonué Aralık'ta %2,89, 2023 yılında %77,50 olmuştu.

TÜRK-İŞ'in de 2023'ün son günlerinde açıkladığı "mutfak enflasyonué Aralık'ta %2,89, 2023 yılında %77,50 olmuştu.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2023 Aralık ayı sonucuna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani 'açlık sınırı' 14.431 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani 'yoksulluk sınırı' 47.009,38 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18.796,36 TL’ye yükseldi.

Ekonomistlerin enflasyon beklentileri de belli oldu.

Ekonomistlerin enflasyon beklentileri de belli oldu.

Foreks Haber Anketinde ekonomistlerin Aralık ayı TÜFE tahminini yüzde 3 artış yönünde belirtirken, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler de yüzde 3,19 artacağını tahmin etti. 

Bloomberg HT'nin anketinde de Aralık ayı enflasyonunun aylık yüzde 3,12, yıllık yüzde 65,03 olması bekleniyor.

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