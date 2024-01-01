Maaş Zamları Öncesi Kritik Veri: 2 Gün Önceden Sinyal Verdi! İstanbul'da 2023 Enflasyonu Kaç Oldu?
Maaş Zamları Öncesi Kritik Veri: 2 Gün Önceden Sinyal Verdi! İstanbul'da 2023 Enflasyonu Kaç Oldu?
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3 Ocak'ta açıklanacak TÜİK enflasyonuyla maaşlara yapılacak zam belli olacak. Asgari ücretin açıklanması sonrası enflasyon verisiyle birlikte diğer maaşlara yapılacak zamlar da netleşecek.
Öncü veri olarak görülen İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi, kısaca İstanbul enflasyonu da açıklandı.
TÜRK-İŞ'in de 2023'ün son günlerinde açıkladığı "mutfak enflasyonué Aralık'ta %2,89, 2023 yılında %77,50 olmuştu.
Ekonomistlerin enflasyon beklentileri de belli oldu.
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