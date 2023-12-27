Hatırlamak İstemesek de! 2023 Yılında 12 Ay Boyunca Ekonomide Neler Yaşadık?
Hatırlamak İstemesek de! 2023 Yılında 12 Ay Boyunca Ekonomide Neler Yaşadık?
2023 yılı Türkiye'de zor geçti. En başta yaşanılan büyük felaket yürekleri burkarken, ekonomide de son yılların en zor 12 ayını geçirmiş olabiliriz! Gelin çok istemesek de bu 12 ayda neler yaşadık bakalım.
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Ocak 2023'te Türkiye ekonomisinde yaşananlar
Şubat 2023'te Türkiye ekonomisinde yaşananlar
Mart 2023'te Türkiye ekonomisinde yaşananlar
Nisan 2023'te Türkiye ekonomisinde yaşananlar
Mayıs 2023'te Türkiye ekonomisinde yaşananlar
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Haziran 2023'te Türkiye ekonomisinde yaşananlar
Temmuz 2023'te Türkiye ekonomisinde yaşananlar
Ağustos 2023'te Türkiye ekonomisinde yaşananlar
Eylül 2023'te Türkiye ekonomisinde yaşananlar
Ekim 2023'te Türkiye ekonomisinde yaşananlar
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Kasım 2023'te Türkiye ekonomisinde yaşananlar
Aralık 2023'te Türkiye ekonomisinde yaşananlar
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Bir olay anlatayım, geçenlerde şahit olduğum, bir şoför abi vardı, patronu volvo tır ı 4 milyona sattı yerine, 1.5 milyona Mercedes axor tır satın aldı, kala... Devamını Gör
Bende buna cevap vereyim 1 sene sonra aldığı faizi de eklese Volvo tır alamayacak
başımızda ekonomiyi çok iyiy bilen biri var. gerçi onun politikaları yüzün den dibi gördük ama neyse suçlu olan Allah'tır (onun deyişiyle)
penis gibi geçti