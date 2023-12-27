Hatırlamak İstemesek de! 2023 Yılında 12 Ay Boyunca Ekonomide Neler Yaşadık?

6 Şubat'ta günü Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle Türkiye güne uyandı. Yaklaşık 15 milyon vatandaşın yaşadığı bölgede resmi verilere göre, 50 bin 783 vatandaş hayatını kaybetti. Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. Halen yaraların sarılmaya çalışıldığı bölgede, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre, depremde toplam 1,6 trilyon TL maddi hasar tespit edilirken, maliyet yaklaşık 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) ile milli gelirin yüzde 9'una denk oluştu.

Borsa İstanbul'un depremin olduğu ve takip eden 2 gün boyunca açık kalması büyük tepkilere neden oldu. Devre kesicilerin tetiklendiği günlerde işlemlerin durdurulmasına karar verildi. BİST 15 Şubat'ta yeniden işlemlere başladı.

Depremzedelere yönelik 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında Merkez Bankası 30 milyar TL ile en büyük bağışçı oldu. Ayrıca Merkez Bankası ocakta ara verdiği faiz indirimlerine devam ederek politika faizini yüzde 8,5'e çekti.

Şubat ayı enflasyonu yüzde 55,18, dolar/TL en yüksek 19,12 TL oldu.