İstanbul'da Trafik Kilit! Trafik Yoğunluğu Yüzde 85'i Aştı

İstanbul’da mesai bitimiyle trafik yoğunluğu artış gösterdi. Yoğunluk, Anadolu ve Avrupa yakasında aksamalara neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Metrobüs, otobüs duraklarında ise kalabalıklar oluştu. İBB’nin trafik yoğunluğu haritasına göre kentte saat 19.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 85 oldu.