İstanbul'da Trafik Kilit! Trafik Yoğunluğu Yüzde 85'i Aştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.12.2025 - 19:42

İstanbul'da 5 Aralık Cuma akşamı trafik resmen kilitlendi. Cuma mesaisi bitimiyle yola çıkan vatandaşlar İstanbul'un trafik durumunu merak ediyor. Cadde ve ana yollarda araçlar adeta milim milim ilerliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre saat 19.30 itibarıyla kentte trafik yüzde 85'e yaklaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

İstanbul’da mesai bitimiyle trafik yoğunluğu artış gösterdi. Yoğunluk, Anadolu ve Avrupa yakasında aksamalara neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Metrobüs, otobüs duraklarında ise kalabalıklar oluştu. İBB’nin trafik yoğunluğu haritasına göre kentte saat 19.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 85 oldu.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
