Bu Parayı Kazanmayan "İstanbul'da Deniz Var" Demesin! İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti Arttı Enflasyon Yükseldi

İBB'nin iştiraki olan İstanbul Planlama Ajansı’nın Yaşam Maliyeti Araştırması'na göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yıla göre yüzde 78,13 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içerisinde 27 bin 596 TL’den 49 bin 159 TL’ye çıktı.