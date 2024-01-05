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Bu Parayı Kazanmayan "İstanbul'da Deniz Var" Demesin! İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti Arttı Enflasyon Yükseldi

Bu Parayı Kazanmayan "İstanbul'da Deniz Var" Demesin! İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti Arttı Enflasyon Yükseldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.01.2024 - 11:47

İBB'nin iştiraki olan İstanbul Planlama Ajansı’nın Yaşam Maliyeti Araştırması'na göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yıla göre yüzde 78,13 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içerisinde 27 bin 596 TL’den 49 bin 159 TL’ye çıktı.

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İstanbul'da bir ay yaşamanın maliyeti 49 bin 159 TL oldu.

İstanbul'da bir ay yaşamanın maliyeti 49 bin 159 TL oldu.

Asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye çıktığı, kira ortalamasının 18 bin 800 olduğu ortamda İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içinde yüzde 78,13 oranında artışla 49 bin 159 TL’ye çıktı.

Asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye çıktığı, kira ortalamasının 18 bin 800 olduğu ortamda İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içinde yüzde 78,13 oranında artışla 49 bin 159 TL’ye çıktı.

İstanbul’da yaşamak 1 ayda yüzde 3,51 oranında pahalılaşırken, bu oran TÜİK'e göre Türkiye'de yüzde 2,93, İTO'ya göre 3,52 olmuş, TÜRK-İŞ'in aylık geçim maliyeti de Ankara fiyatlarına göre, 47 bin 9 TL olmuştu.

İstanbul’da yaşamak 1 ayda yüzde 3,51 oranında pahalılaşırken, bu oran TÜİK'e göre Türkiye'de yüzde 2,93, İTO'ya göre 3,52 olmuş, TÜRK-İŞ'in aylık geçim maliyeti de Ankara fiyatlarına göre, 47 bin 9 TL olmuştu.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti 1 ayda 1.666 lira arttı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti 1 ayda 1.666 lira arttı.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın aralık ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışları yüzde 190,69 artış oranı ile ağız ve diş bakım ürünleri fiyatlarında yaşanırken, et-kıyma ürünleri de yıllık bazda yüzde 113,64 oranında arttı.

İşte, İstanbul'da ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişimleri de bu şekilde.

İşte, İstanbul'da ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişimleri de bu şekilde.
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