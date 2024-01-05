Bu Parayı Kazanmayan "İstanbul'da Deniz Var" Demesin! İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti Arttı Enflasyon Yükseldi
Bu Parayı Kazanmayan "İstanbul'da Deniz Var" Demesin! İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti Arttı Enflasyon Yükseldi
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İstanbul'da bir ay yaşamanın maliyeti 49 bin 159 TL oldu.
Asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye çıktığı, kira ortalamasının 18 bin 800 olduğu ortamda İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içinde yüzde 78,13 oranında artışla 49 bin 159 TL’ye çıktı.
İstanbul’da yaşamak 1 ayda yüzde 3,51 oranında pahalılaşırken, bu oran TÜİK'e göre Türkiye'de yüzde 2,93, İTO'ya göre 3,52 olmuş, TÜRK-İŞ'in aylık geçim maliyeti de Ankara fiyatlarına göre, 47 bin 9 TL olmuştu.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti 1 ayda 1.666 lira arttı.
İşte, İstanbul'da ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişimleri de bu şekilde.
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