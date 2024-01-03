Mutfaktaki Enflasyon Gerçekten TÜİK Verilerindeki Gibi mi? Haziranda Olay Olan Fişin Fiyatlarına Baktık

TÜİK, 2023 yılı enflasyonunu açıkladı. Aylık yüzde 2,93 oranında artış gösteren enflasyon, yıllık yüzde 64,77 oranında artış gösterdi. Özellikle maaşlı çalışanlar ve dar gelirliler için önemli bir veri olan gıda enflasyonuna ise yakından baktık. Haziran ayında gündeme gelen 2014 yılına ait fiş üzerinden yeniden fiyatlara baktık. Bakalım, TÜİK verilerine yakın mı? Ya da hangisi daha uzak?