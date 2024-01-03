Mutfaktaki Enflasyon Gerçekten TÜİK Verilerindeki Gibi mi? Haziranda Olay Olan Fişin Fiyatlarına Baktık
Mutfaktaki Enflasyon Gerçekten TÜİK Verilerindeki Gibi mi? Haziranda Olay Olan Fişin Fiyatlarına Baktık
TÜİK, 2023 yılı enflasyonunu açıkladı. Aylık yüzde 2,93 oranında artış gösteren enflasyon, yıllık yüzde 64,77 oranında artış gösterdi. Özellikle maaşlı çalışanlar ve dar gelirliler için önemli bir veri olan gıda enflasyonuna ise yakından baktık. Haziran ayında gündeme gelen 2014 yılına ait fiş üzerinden yeniden fiyatlara baktık. Bakalım, TÜİK verilerine yakın mı? Ya da hangisi daha uzak?
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Gözler, birçok zam oranının belirlendiği TÜİK enflasyonuna çevrilmişti. 2023 yılına dair veriler açıklandı. Piyasada yüzde 3 olarak beklenen aylık enflasyon oranı yüzde 2,93 olarak açıklandı.
Merkez Bankası'nın yüzde 65 olarak tahmin ettiği 2023 yılı enflasyonu da yüzde 64,77 olarak açıklandı. Tabi ana odak noktamız temel ihtiyaç düzeyine indirgemek durumunda kaldığımız hayat standardından dolayı gıda enflasyonu oldu.
Geldik gıda enflasyonuna! Yüzde 72,01 olan temel ihtiyaçlarımız, enflasyon sepetinde de en fazla yükü taşıyan kalem olarak dikkat çekiyor. Aslında 2022 yılı Nisan ayına kadar TÜİK bizlere hangi ürünün ne kadar olduğunu açıkladığı için çok rahat karşılaştırmalar yapıyorduk.
Bu içeriğin başrolünde olan örneğimiz ise bu olacak. Bu görsel 2023 Haziran'da gündeme geldi. 2014 yılındaki fiyatlarla karşılaştırmaya yaramıştı. Hazirandaki fiyatlarla da 2024 Ocak karşılaştırması yapalım istedik.
2014 yılında 62,23 TL tutan alışveriş, 2023 Haziran'da 580,75 TL tutuyor. Sadece 6 ay sonraki tutarı ise aynı markette aynı ürünlerle 813,49 TL oluyor. Kısaca bu fişin 6 aylık enflasyonu yüzde 40 seviyesinde oluyor. TÜİK, yine beklentilerin altında kalıyor.
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Tabi sadece 6 ayda TÜİK verilerine göre, konut (faturalar dahil) endeksindeki artış yüzde 50,42, giyim ve ayakkabı yüzde 28,2 ya da ulaştırma yüzde 43,12 veya eğitim yüzde 39,88 oranında artmış olduğunu saymazsak. Alım gücünde enflasyon oranındaki maaş zamlarına da artış değil de "koruma" dersek daha doğru ifade etmiş oluruz.
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