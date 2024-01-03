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Gözler Yine TÜİK'e Döndü: 2023 Enflasyonu İçin Ekonomistler Ne Dedi?

Gözler Yine TÜİK'e Döndü: 2023 Enflasyonu İçin Ekonomistler Ne Dedi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.01.2024 - 11:41

Merkez Bankası yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 65 olarak açıklamıştı. Tüm resmi tahminler de bu yönde gelişmişti. Ekonomistler de anketlerde Aralık 2023 enflasyonunu yüzde 3 olarak bekliyordu. TÜİK 2023 yılı enflasyonunu yüzde 64,77 olarak açıkladı. Bakalım sosyal medyada uzmanlar ne yorum yaptı?

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TÜİK, 2021 yılından bu yana enflasyon verileriyle en tartışmalı kurumlardan biri olurken, sonrasında ekonomi yönetiminin gölgesinde kalmış ancak yönetiminde de değişiklik görülmüştü. 2023 Mayıs seçimlerinin ardından ise değişmeyen tek yönetim TÜİK'te olurken, Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmininin altında açıkladığı oranla dikkat çekti.

TÜİK, 2021 yılından bu yana enflasyon verileriyle en tartışmalı kurumlardan biri olurken, sonrasında ekonomi yönetiminin gölgesinde kalmış ancak yönetiminde de değişiklik görülmüştü. 2023 Mayıs seçimlerinin ardından ise değişmeyen tek yönetim TÜİK'te olurken, Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmininin altında açıkladığı oranla dikkat çekti.

Enflasyon 2023 Aralık ayında yüzde 2,93 olurken, yıllık yüzde 64,77'de kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verisinin ardından uygulanan ekonomik programın etkilerini değerlendirdiği bir paylaşım yaptı. Meali, "Her şey yolunda" oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verisinin ardından uygulanan ekonomik programın etkilerini değerlendirdiği bir paylaşım yaptı. Meali, "Her şey yolunda" oldu.
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Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık. 2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz. Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

Ancak ekonomistler Şimşek ile çok hemfikir görünmüyordu. Enflasyon verileri sorgulanırken,

Ancak ekonomistler Şimşek ile çok hemfikir görünmüyordu. Enflasyon verileri sorgulanırken,
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Şimşek'in de bu konuya dikkati çekiliyordu.

Şimşek'in de bu konuya dikkati çekiliyordu.
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Merkez Bankası'nın tahminlerine de gözler çevrilirken,

Merkez Bankası'nın tahminlerine de gözler çevrilirken,
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Enflasyonda yükselişin tamamlanmadığı konusunda da uyarılar vardı.

Enflasyonda yükselişin tamamlanmadığı konusunda da uyarılar vardı.
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Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Ali Hakan Kara her ay yayımladığı grafiği yayımladı.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Ali Hakan Kara her ay yayımladığı grafiği yayımladı.
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Enflasyona yorumlar bitmedi.

Enflasyona yorumlar bitmedi.
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Daha esprili yaklaşanlar da görülürken, Mayıs 2024'te zirve görmesi beklenen enflasyon için gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporuna çevrildi.

Daha esprili yaklaşanlar da görülürken, Mayıs 2024'te zirve görmesi beklenen enflasyon için gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporuna çevrildi.
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