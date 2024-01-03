Gözler Yine TÜİK'e Döndü: 2023 Enflasyonu İçin Ekonomistler Ne Dedi?
Gözler Yine TÜİK'e Döndü: 2023 Enflasyonu İçin Ekonomistler Ne Dedi?
Merkez Bankası yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 65 olarak açıklamıştı. Tüm resmi tahminler de bu yönde gelişmişti. Ekonomistler de anketlerde Aralık 2023 enflasyonunu yüzde 3 olarak bekliyordu. TÜİK 2023 yılı enflasyonunu yüzde 64,77 olarak açıkladı. Bakalım sosyal medyada uzmanlar ne yorum yaptı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
TÜİK, 2021 yılından bu yana enflasyon verileriyle en tartışmalı kurumlardan biri olurken, sonrasında ekonomi yönetiminin gölgesinde kalmış ancak yönetiminde de değişiklik görülmüştü. 2023 Mayıs seçimlerinin ardından ise değişmeyen tek yönetim TÜİK'te olurken, Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmininin altında açıkladığı oranla dikkat çekti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verisinin ardından uygulanan ekonomik programın etkilerini değerlendirdiği bir paylaşım yaptı. Meali, "Her şey yolunda" oldu.
Ancak ekonomistler Şimşek ile çok hemfikir görünmüyordu. Enflasyon verileri sorgulanırken,
Şimşek'in de bu konuya dikkati çekiliyordu.
Merkez Bankası'nın tahminlerine de gözler çevrilirken,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Enflasyonda yükselişin tamamlanmadığı konusunda da uyarılar vardı.
Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Ali Hakan Kara her ay yayımladığı grafiği yayımladı.
Enflasyona yorumlar bitmedi.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Daha esprili yaklaşanlar da görülürken, Mayıs 2024'te zirve görmesi beklenen enflasyon için gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporuna çevrildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda