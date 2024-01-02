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Yeri Gelir Yemek Yeri Gelir Market: Günlük Yemek Bedelleri Belli Oldu

Yeri Gelir Yemek Yeri Gelir Market: Günlük Yemek Bedelleri Belli Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.01.2024 - 18:02

Şirketler için gelir vergisinden düşülebilecek olan günlük yemek bedelleri belli oldu. 2024 yılında günlük yemek bedeli yüzde 54,54 oranında arttı.

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Asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapılarak 17 bin 2 lira olarak açıklanmasının ardından gözler 2024 yılında geçerli olacak yemek bedeli tutarlarına dönmüştü.

Asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapılarak 17 bin 2 lira olarak açıklanmasının ardından gözler 2024 yılında geçerli olacak yemek bedeli tutarlarına dönmüştü.

Yemek ücretleri zammı yüzde 54,54 oranında oldu.

Yemek ücretleri zammı yüzde 54,54 oranında oldu.

2023 için 121 lira olarak belirlenen günlük yemek ücreti, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre 2024 için KDV hariç 170 lira, KDV dahil 187 lira oldu.

İşverenler, çalışanlarına günlük yemek bedeli tutarında destek verdiklerinde, devlet ödemeyi Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Primi'nden istisna tutuyor yani düşüyor. Bu tutar her yıl yeniden belirleniyor.

İşverenler, çalışanlarına günlük yemek bedeli tutarında destek verdiklerinde, devlet ödemeyi Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Primi'nden istisna tutuyor yani düşüyor. Bu tutar her yıl yeniden belirleniyor.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, yemek kartı bakiyeleri de son artışlardan sonra ayın yarısını bile görmüyor.

Edenred Türkiye CEO'su Selçuk Boztepe, "Gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli her yıl devlet tarafından güncelleniyor. Şirketler de açıklanan yeni tutar doğrultusunda çalışanların kart bakiyelerinde düzenlemeler yapıyor. Ancak TÜİK verilerine göre gıda enflasyonu genel enflasyondan daha hızlı artıyor ve dolayısıyla belirlenen vergi istisnası seviyesinde yapılan yemek ödemesi çalışanın bir aylık öğle yemeği ihtiyacını karşılamada yetersiz kalıyor" dedi.

Edenred Türkiye CEO'su Selçuk Boztepe, "Gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli her yıl devlet tarafından güncelleniyor. Şirketler de açıklanan yeni tutar doğrultusunda çalışanların kart bakiyelerinde düzenlemeler yapıyor. Ancak TÜİK verilerine göre gıda enflasyonu genel enflasyondan daha hızlı artıyor ve dolayısıyla belirlenen vergi istisnası seviyesinde yapılan yemek ödemesi çalışanın bir aylık öğle yemeği ihtiyacını karşılamada yetersiz kalıyor" dedi.

Boztepe, amacının çalışanların dengeli beslenmesini desteklemek olduğu günlük yemek bedeli istisnasının, çalışanın sağlıklı beslenebileceği bir tutarda olması gerektiğini her zaman savunduklarını iletti.

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