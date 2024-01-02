Yeri Gelir Yemek Yeri Gelir Market: Günlük Yemek Bedelleri Belli Oldu
Yeri Gelir Yemek Yeri Gelir Market: Günlük Yemek Bedelleri Belli Oldu
Şirketler için gelir vergisinden düşülebilecek olan günlük yemek bedelleri belli oldu. 2024 yılında günlük yemek bedeli yüzde 54,54 oranında arttı.
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Asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapılarak 17 bin 2 lira olarak açıklanmasının ardından gözler 2024 yılında geçerli olacak yemek bedeli tutarlarına dönmüştü.
Yemek ücretleri zammı yüzde 54,54 oranında oldu.
İşverenler, çalışanlarına günlük yemek bedeli tutarında destek verdiklerinde, devlet ödemeyi Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Primi'nden istisna tutuyor yani düşüyor. Bu tutar her yıl yeniden belirleniyor.
Edenred Türkiye CEO'su Selçuk Boztepe, "Gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli her yıl devlet tarafından güncelleniyor. Şirketler de açıklanan yeni tutar doğrultusunda çalışanların kart bakiyelerinde düzenlemeler yapıyor. Ancak TÜİK verilerine göre gıda enflasyonu genel enflasyondan daha hızlı artıyor ve dolayısıyla belirlenen vergi istisnası seviyesinde yapılan yemek ödemesi çalışanın bir aylık öğle yemeği ihtiyacını karşılamada yetersiz kalıyor" dedi.
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