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ENAG Yılın İlk Enflasyonunu Açıkladı

ENAG Yılın İlk Enflasyonunu Açıkladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.01.2024 - 09:19 Son Güncelleme: 03.01.2024 - 09:23

Bağımsız akademisyenlerden oluşan ENAGrup alternatif enflasyonu açıkladı. 

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Aralık ayında %4,12, 2023 yılında %127,21 arttı

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Akademisyenlerin TÜİK madde sepetini kullanarak oluşturduğu enflasyon hesaplamasını, ENAG her ay TÜİK enflasyonu öncesinde açıklıyor. ENAG hesabına göre, 2023 yılı son ayında aylık enflasyon yüzde 4,12 artarken, yıllık enflasyon yüzde 127,21 olarak açıklandı.

Akademisyenlerin TÜİK madde sepetini kullanarak oluşturduğu enflasyon hesaplamasını, ENAG her ay TÜİK enflasyonu öncesinde açıklıyor. ENAG hesabına göre, 2023 yılı son ayında aylık enflasyon yüzde 4,12 artarken, yıllık enflasyon yüzde 127,21 olarak açıklandı.

ENAG verilerine göre 2023 Kasım ayında E-TÜFE aylık yüzde 5,58 oranında artmış yıllık enflasyon da yüzde 129,27 oranında yükselmişti.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyrinin günlük bazda karşılaştırıldığı tabloda da BIST100, ABD Doları döviz kuru ve Faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri tabloları bu şekilde oldu.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyrinin günlük bazda karşılaştırıldığı tabloda da BIST100, ABD Doları döviz kuru ve Faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri tabloları bu şekilde oldu.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış -%0,77 ile Konut en fazla yükseliş ise %13,43 ile Ev Eşyası kaleminde gerçekleşmiştir.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış -%0,77 ile Konut en fazla yükseliş ise %13,43 ile Ev Eşyası kaleminde gerçekleşmiştir.

ENAG bir de TÜİK sepetine yönelik not düştü.

ENAG bir de TÜİK sepetine yönelik not düştü.
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Sosyal medyada da yorumlar gecikmedi.

Sosyal medyada da yorumlar gecikmedi.
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Her ay olduğu gibi 10:00'da TÜİK enflasyon verisini açıklayacak.

Her ay olduğu gibi 10:00'da TÜİK enflasyon verisini açıklayacak.
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