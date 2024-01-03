ENAG Yılın İlk Enflasyonunu Açıkladı
ENAG Yılın İlk Enflasyonunu Açıkladı
Bağımsız akademisyenlerden oluşan ENAGrup alternatif enflasyonu açıkladı.
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Aralık ayında %4,12, 2023 yılında %127,21 arttı
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Akademisyenlerin TÜİK madde sepetini kullanarak oluşturduğu enflasyon hesaplamasını, ENAG her ay TÜİK enflasyonu öncesinde açıklıyor. ENAG hesabına göre, 2023 yılı son ayında aylık enflasyon yüzde 4,12 artarken, yıllık enflasyon yüzde 127,21 olarak açıklandı.
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyrinin günlük bazda karşılaştırıldığı tabloda da BIST100, ABD Doları döviz kuru ve Faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri tabloları bu şekilde oldu.
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış -%0,77 ile Konut en fazla yükseliş ise %13,43 ile Ev Eşyası kaleminde gerçekleşmiştir.
ENAG bir de TÜİK sepetine yönelik not düştü.
Sosyal medyada da yorumlar gecikmedi.
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Her ay olduğu gibi 10:00'da TÜİK enflasyon verisini açıklayacak.
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