Enflasyonu İliklerimize Kadar Hissettik! Yıllar İçindeki Market Alışverişleri Dolar Bazında Nasıl Değişti?

Alım gücümüzdeki erimeyi son yıllarda gözlerimiz yer yer yuvalarından çıkarak izliyoruz. Ancak yer yer de yıkılan algımız nedeniyle ne kadar para isterlerse herkese saçmak üzere hazır bekliyoruz. Bu durumda geçmiş yıllara dönmenin faydası büyük ki 'nerdeeen nereyeee' geldik görelim. 3 farklı döneme ait bulduğumuz market fişleri bizi yaklaşık 5, 12,5 ve 15 yıllık yolculuklara çıkaracak. Hazır mısınız ekonomide zaman yolculuğuna? Hem de içinde asgari ücret, enflasyon, dolar hepsi var!

Not: Bu içerik, online market fiyatları kullanarak hazırlanmıştır. Ürünlerin stoklarına göre market fiyatları değişirken, bölgelere ve mevsimlere göre de farklılık gösterebilir.