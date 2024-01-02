Enflasyonu İliklerimize Kadar Hissettik! Yıllar İçindeki Market Alışverişleri Dolar Bazında Nasıl Değişti?
Enflasyonu İliklerimize Kadar Hissettik! Yıllar İçindeki Market Alışverişleri Dolar Bazında Nasıl Değişti?
Alım gücümüzdeki erimeyi son yıllarda gözlerimiz yer yer yuvalarından çıkarak izliyoruz. Ancak yer yer de yıkılan algımız nedeniyle ne kadar para isterlerse herkese saçmak üzere hazır bekliyoruz. Bu durumda geçmiş yıllara dönmenin faydası büyük ki 'nerdeeen nereyeee' geldik görelim. 3 farklı döneme ait bulduğumuz market fişleri bizi yaklaşık 5, 12,5 ve 15 yıllık yolculuklara çıkaracak. Hazır mısınız ekonomide zaman yolculuğuna? Hem de içinde asgari ücret, enflasyon, dolar hepsi var!
Not: Bu içerik, online market fiyatları kullanarak hazırlanmıştır. Ürünlerin stoklarına göre market fiyatları değişirken, bölgelere ve mevsimlere göre de farklılık gösterebilir.
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2018'de başlayan, pandemiyle görülür hale gelen, 2021 sonrası roket misali hızlanan enflasyonla TL'deki değer kaybının alım gücündeki etkisinin hayatlarımızda ve psikolojimizde de bozulma yaratırken, fiyat algılarımız da yerle bir olmuş durumda.
Market fişleriyle hatırladığımız geçmiş yılları şöyle bir zaman tüneli haline getirip sizleri ekonomik yolculuğa çıkaralım istedik. Buyurun, elimizde 2009, 2011 ve 2018 yıllarına ait 3 adet market fiyatları görseli var ve bunları günümüze taşırsak ne olur?
2009 yılı Şubat ayında bir marketin fiyatlarının yer aldığı bu broşür ilgimizi çekiyor. Fiyatları yazan tüm ürünleri alırsak ne kadar tutuyor ve aynı ürünleri bugün alırsak ne kadar tutar gelin birlikte bakalım.
20 Şubat 2009'da 1,70 olan dolar/TL 15 yılda yüzde 1644 oranında yükselirken, bu market alışverişi özelinde enflasyon yüzde 2923 oranında yükselmiş, dolar bazında artış ise yüzde 73 seviyesinde. Dolar enflasyonuna bakarsak orada bugün bu alışveriş 576,92 dolar tutuyor.
Gelelim 2011 yılındaki alışverişe! Bu fişin indirimleri vs. 57,31 tuttuğunu görüyoruz. Aynı ürünleri, aynı miktarda bugün aldık diyelim: 1.934,9 TL tuttu.
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2011'de 33,93 dolar tutan bu alışveriş, bugün 65,14 dolar tuttu. 2011'de 658,95 TL olan asgari ücretle bu alışverişten 11 kez yapılabiliyor. Bugün 11 bin 402 TL asgari ücretle 5 kez yapılabilirken, 17 bin 2 TL olan asgari ücretle 8 kez yapılabiliyor.
Son olarak 2018 yılına geldik. 2018 yılında bu alışveriş 67,45 TL tutmuş. Günümüzde 495,06 TL tutan aynı alışverişte artış oranı yaklaşık 5 yılda yüzde 633 olmuş.
Dolar bazında da bu alışveriş 2018 Aralık ayında 12,55 dolar tutarken, bugün 16,66 dolar tutuyor. Dolar enflasyonuna bakarsak ABD'de 2018 Aralık'ta 12,55 bugün 15,34 oluyor. ABD'yi geçtik.
Temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan bu market alışverişleri yıllar içinde dolar bazında nerden nereye geldi?
Özgür Demirtaş, 2021 yılında bu yana yaptığı geleneksel asgari ücret öngörüsünde "maalesef haklı çıktığı" için bu fiyat artışlarına bakınca, bu yıl haksız çıkmasını umuyoruz.
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