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İlginç Bir Deneme: Asgari Ücretin Son Sürümü Ürün İncelemesi!

İlginç Bir Deneme: Asgari Ücretin Son Sürümü Ürün İncelemesi!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.12.2023 - 11:45

Instagram'da Meteforik isimli kullanıcının teknolojik ürün incelemelerine benzer şekilde asgari ücret incelemesiyle durumu ti'ye alması ilgi çekti.

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2024 yılı için 17.002 TL olarak belirlenen, asgari ücretin teknolojik ürünlere benzer şekilde incelenmesi ilgi çekti.

2024 yılı için 17.002 TL olarak belirlenen, asgari ücretin teknolojik ürünlere benzer şekilde incelenmesi ilgi çekti.

Ürünün pil ömrüne bakılırken,

Ürünün pil ömrüne bakılırken,

Tek başına yetmeyeceği düşünüldü.

Tek başına yetmeyeceği düşünüldü.

Yurt dışındaki modellerle de karşılaştırıldı.

Yurt dışındaki modellerle de karşılaştırıldı.

"Tek zam" geleceği söylemleri de incelendi.

"Tek zam" geleceği söylemleri de incelendi.
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Son olarak alım gücündeki hızlı değişime dikkat çekildi.

Son olarak alım gücündeki hızlı değişime dikkat çekildi.

İşte asgari ücret ürün incelemesi ve ona gelen yorumlar👇

Yorumlar da video kadar ilginçti.

Yorumlar da video kadar ilginçti.

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