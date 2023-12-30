İlginç Bir Deneme: Asgari Ücretin Son Sürümü Ürün İncelemesi!
İlginç Bir Deneme: Asgari Ücretin Son Sürümü Ürün İncelemesi!
Instagram'da Meteforik isimli kullanıcının teknolojik ürün incelemelerine benzer şekilde asgari ücret incelemesiyle durumu ti'ye alması ilgi çekti.
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2024 yılı için 17.002 TL olarak belirlenen, asgari ücretin teknolojik ürünlere benzer şekilde incelenmesi ilgi çekti.
Ürünün pil ömrüne bakılırken,
Tek başına yetmeyeceği düşünüldü.
Yurt dışındaki modellerle de karşılaştırıldı.
"Tek zam" geleceği söylemleri de incelendi.
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Son olarak alım gücündeki hızlı değişime dikkat çekildi.
İşte asgari ücret ürün incelemesi ve ona gelen yorumlar👇
Yorumlar da video kadar ilginçti.
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