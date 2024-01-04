Türkiye'nin Enflasyonu ABD'de Gündem Oldu: "Enflasyon Gözleri Yaşartıyor, Fiyatlar Daha Yükselecek!"

Türkiye'de enflasyon, yüzde 64,77 ile dünyada en yüksek olan ülkeler sıralamasında dereceye girerken, ABD medyasında da kendinde yer buldu. Önemli ekonomi televizyonlarından CNBC, Türkiye enflasyonu için 'Türkiye'de göz yaşartıcı fiyat artışları vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor' ifadelerini kullandı.