Türkiye'nin Enflasyonu ABD'de Gündem Oldu: "Enflasyon Gözleri Yaşartıyor, Fiyatlar Daha Yükselecek!"
Türkiye'nin Enflasyonu ABD'de Gündem Oldu: "Enflasyon Gözleri Yaşartıyor, Fiyatlar Daha Yükselecek!"
Kaynak: https://www.cnbc.com/2024/01/03/turke...
Türkiye'de enflasyon, yüzde 64,77 ile dünyada en yüksek olan ülkeler sıralamasında dereceye girerken, ABD medyasında da kendinde yer buldu. Önemli ekonomi televizyonlarından CNBC, Türkiye enflasyonu için 'Türkiye'de göz yaşartıcı fiyat artışları vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor' ifadelerini kullandı.
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Türkiye'de 2023 yılı enflasyonu yüzde 64,77 olurken, dünyanın en yüksek enflayonu bu listede görülmeyen Venezuela'da yüzde 282,8 seviyesinde bulunuyor. Ardından gelen Arjantin'de işle malum, sonra yıllardır iç savaşın içinde olan Suriye'nin enflasyonu yüzde 79,1 ile Türkiye'nin bir üst sırasında yer alıyor.
Ünlü ABD televizyon kanalı CNBC, Türkiye'nin enflasyonuna yakında bakarken, yüzde 65' yaklaşan enflasyonun daha da yükselmesinin beklendiğini açıkladı.
Dünyada büyük ekonomilerin çoğunda enflasyonun düştüğü söylenen haberde "Türkiye'deki göz yaşartıcı fiyat artışları vatandaşları üzmeye devam ediyor" denildi.
Ekim 2022'de yüzde 85,5 ile zirveye ulaştığı hatırlatılan enflasyonun TL'de de "sert bir bozulma yaşadığı" belirtilirken, ithalat maliyetlerine ve yurt dışına para gönderen yabancı işçilerin maaşlarının eridiğine vurgu yapıldı.
Enflasyondaki yükselişin 2024 ortalarında zirveye ulaşmasının beklendiği hatırlatılırken, HSBC gelişmekte olan piyasa araştırmalarından sorumlu küresel başkanı Murat Ülgen'in CNBC yayınında yaptığı açıklamalar da öne çıktı:
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Yine CNBC yayınına katılan Koç Üniversitesi İktisat bölümünden Prof. Dr. Selva Demiralp'in "mevcut faiz artışlarıyla merkez bankasının 2024 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 36'ya ulaşması pek mümkün görünmüyor" açıklamasına da yer verildi.
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