Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
5 Kat Artan Maaşa Yarıya Düşen Alım Gücü: Tır Şoförü Otel Fiyatıyla Maaşındaki Erimeyi Anlattı

5 Kat Artan Maaşa Yarıya Düşen Alım Gücü: Tır Şoförü Otel Fiyatıyla Maaşındaki Erimeyi Anlattı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.01.2024 - 12:53

Bir tır şoförü 2020 yılında pandeminin başında kaldığı otelde 3 yıl sonra tekrar kalınca gecelik otel odası fiyatı üzerinden maaşıyla alım gücündeki erimeyi anlatırken, resmen aydınlanma yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir tır şoförü sosyal medyada çektiği otel videosuyla gündem oldu. Bunun nedeni alım gücündeki erimeyi göstermesiydi.

Bir tır şoförü sosyal medyada çektiği otel videosuyla gündem oldu. Bunun nedeni alım gücündeki erimeyi göstermesiydi.

Pandeminin başında yani 2020 yılında geceliği 60 TL olan odada kaldığını söyleyen sosyal medya kullanıcısı tır şoförü, 3 yıl sonra aynı odada konaklamanın bedelinin 700 TL olduğunu söyledi.

Pandeminin başında yani 2020 yılında geceliği 60 TL olan odada kaldığını söyleyen sosyal medya kullanıcısı tır şoförü, 3 yıl sonra aynı odada konaklamanın bedelinin 700 TL olduğunu söyledi.

2020 yılında 6 bin TL maaş alan şoför, o dönem 1 aylık maaşıyla otelde 100 gece konaklayabilirken, günümüzde 700 TL olan gecelik bedel üzerinden 30 bin TL olan maaşıyla 42 gece kalabiliyor.

2020 yılında 6 bin TL maaş alan şoför, o dönem 1 aylık maaşıyla otelde 100 gece konaklayabilirken, günümüzde 700 TL olan gecelik bedel üzerinden 30 bin TL olan maaşıyla 42 gece kalabiliyor.

3 yılda 5 kat artan maaşa karşın alım gücü yarıdan fazla düşerken, otelde de bir şeyin değişmediğini de eklemeyiş unutmadı.

3 yılda 5 kat artan maaşa karşın alım gücü yarıdan fazla düşerken, otelde de bir şeyin değişmediğini de eklemeyiş unutmadı.

İşte tır şoförünün alım gücü karşılaştırmasında yaşadığı aydınlanma ve darısı tüm çalışanların başına.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Videoya yapılan yorumlar da ilgi çekti.

Videoya yapılan yorumlar da ilgi çekti.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0