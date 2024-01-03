5 Kat Artan Maaşa Yarıya Düşen Alım Gücü: Tır Şoförü Otel Fiyatıyla Maaşındaki Erimeyi Anlattı
5 Kat Artan Maaşa Yarıya Düşen Alım Gücü: Tır Şoförü Otel Fiyatıyla Maaşındaki Erimeyi Anlattı
Bir tır şoförü 2020 yılında pandeminin başında kaldığı otelde 3 yıl sonra tekrar kalınca gecelik otel odası fiyatı üzerinden maaşıyla alım gücündeki erimeyi anlatırken, resmen aydınlanma yaşandı.
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Bir tır şoförü sosyal medyada çektiği otel videosuyla gündem oldu. Bunun nedeni alım gücündeki erimeyi göstermesiydi.
Pandeminin başında yani 2020 yılında geceliği 60 TL olan odada kaldığını söyleyen sosyal medya kullanıcısı tır şoförü, 3 yıl sonra aynı odada konaklamanın bedelinin 700 TL olduğunu söyledi.
2020 yılında 6 bin TL maaş alan şoför, o dönem 1 aylık maaşıyla otelde 100 gece konaklayabilirken, günümüzde 700 TL olan gecelik bedel üzerinden 30 bin TL olan maaşıyla 42 gece kalabiliyor.
3 yılda 5 kat artan maaşa karşın alım gücü yarıdan fazla düşerken, otelde de bir şeyin değişmediğini de eklemeyiş unutmadı.
İşte tır şoförünün alım gücü karşılaştırmasında yaşadığı aydınlanma ve darısı tüm çalışanların başına.
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Videoya yapılan yorumlar da ilgi çekti.
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