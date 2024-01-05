ABD'li Dev Banka Goldman Sachs'tan TL Yorumu
ABD'li Dev Banka Goldman Sachs'tan TL Yorumu
ABD'li önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye ekonomisini değerlendirdi. TL'nin değerine yönelik yorumlar dikkat çekerken, cari açık ve rezervlere de değinmeden geçmedi.
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Goldman Sachs'tan "TL değer kaybedecek mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt.
Eylül ayından bu yana Türkiye'de parasal ve finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığı belirtilen raporda, Goldman Sachs, politikaların "İç talebin ılımlı seyretmesine ve görece fiyat baskılarının yavaşlamasına yol açtığını" belirtti.
Talepteki dengelenmenin dış dengeleri de iyileştirdiği belirtilirken, 2023 yılında cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 4,1'den, 2024'te yüzde 1,8'e gerileyeceği tahmin edildi.
Raporda ayrıca TCMB'nin TL'nin değerlenmesinden çok, bilançosunda yeniden yapılandırmaya odaklanması olasılığına değinilirken, "TCMB'nin net rezervlerinin şu anda negatif olan 49 milyar dolardan 2024'te pozitife dönmesinin muhtemel olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri de dikkat çekti.
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