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ABD'li Dev Banka Goldman Sachs'tan TL Yorumu

ABD'li Dev Banka Goldman Sachs'tan TL Yorumu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.01.2024 - 16:15

ABD'li önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye ekonomisini değerlendirdi. TL'nin değerine yönelik yorumlar dikkat çekerken, cari açık ve rezervlere de değinmeden geçmedi.

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Goldman Sachs'tan "TL değer kaybedecek mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt.

Goldman Sachs'tan "TL değer kaybedecek mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt.

ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs, '2024 için 10 CEEMEA sorusu' başlıklı raporunda ele aldığı gelişmekte olan ekonomilerde, 'Türk Lirası beklenenden daha mı az değer kaybedecek?' sorusuna, 'evet' dedi.

Eylül ayından bu yana Türkiye'de parasal ve finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığı belirtilen raporda, Goldman Sachs, politikaların "İç talebin ılımlı seyretmesine ve görece fiyat baskılarının yavaşlamasına yol açtığını" belirtti.

Eylül ayından bu yana Türkiye'de parasal ve finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığı belirtilen raporda, Goldman Sachs, politikaların "İç talebin ılımlı seyretmesine ve görece fiyat baskılarının yavaşlamasına yol açtığını" belirtti.

Reel faizlerin tekrar pozitif bölgeye dönmesi sonrası, yabancı döviz girişlerinin artış eğilimde olduğunu ve artacağına dikkat çeken Goldman Sachs, TCMB'nin TL'nin bir miktar reel değer kazanmasına olumlu baktığına dair sinyaller verdiğini göz önünde bulundurarak, tüm bu gelişmelerle '2024 yılında TL'deki değer kaybı oranını sınırların içine çekeceğini düşünüyoruz' denildi.

Talepteki dengelenmenin dış dengeleri de iyileştirdiği belirtilirken, 2023 yılında cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 4,1'den, 2024'te yüzde 1,8'e gerileyeceği tahmin edildi.

Talepteki dengelenmenin dış dengeleri de iyileştirdiği belirtilirken, 2023 yılında cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 4,1'den, 2024'te yüzde 1,8'e gerileyeceği tahmin edildi.

Raporda ayrıca TCMB'nin TL'nin değerlenmesinden çok, bilançosunda yeniden yapılandırmaya odaklanması olasılığına değinilirken, "TCMB'nin net rezervlerinin şu anda negatif olan 49 milyar dolardan 2024'te pozitife dönmesinin muhtemel olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri de dikkat çekti.

Raporda ayrıca TCMB'nin TL'nin değerlenmesinden çok, bilançosunda yeniden yapılandırmaya odaklanması olasılığına değinilirken, "TCMB'nin net rezervlerinin şu anda negatif olan 49 milyar dolardan 2024'te pozitife dönmesinin muhtemel olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri de dikkat çekti.
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