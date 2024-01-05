ABD'li Dev Banka Goldman Sachs'tan TL Yorumu

Reel faizlerin tekrar pozitif bölgeye dönmesi sonrası, yabancı döviz girişlerinin artış eğilimde olduğunu ve artacağına dikkat çeken Goldman Sachs, TCMB'nin TL'nin bir miktar reel değer kazanmasına olumlu baktığına dair sinyaller verdiğini göz önünde bulundurarak, tüm bu gelişmelerle '2024 yılında TL'deki değer kaybı oranını sınırların içine çekeceğini düşünüyoruz' denildi.