Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye Yatırıma Onay: Yatırımlar Gelecek mi?
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye Yatırıma Onay: Yatırımlar Gelecek mi?
Suudi Arabistan'ın geçen aylarda Türkiye'yle 'doğrudan yatırımların teşviki' alanında imzaladığı iş birliği mutabakat zaptı onaylandı.
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Temmuz ayında göreve gelen yeni ekonomi yönetimiyle birlikte çıktığı Körfez turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde kalabalık bir heyet bulunuyordu.
Suudi Arabistan, resmi ajansı SPA'nın aktardığı habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında Riyad'ta toplanan Bakanlar Kurulu'nda imzalanan anlaşmalar onaylandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ziyaretini 17 Temmuz 2023'te gerçekleştirmiş, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.
Anlaşmaların kapsamı da sosyal medyada gündem oldu.
Tarihi benzetmeler görülürken,
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Geçen haftalarda Türkiye Süper Kupası'nın oynanacağı ülkede gerilim oluşmuştu.
Fenerbahçe ve Galatasaray maçı oynamadan Türkiye'ye dönmüştü.
Bunun üzerinde anlaşmaların onaylanması dikkat çekerken,
Detaylar açıklanmadı.
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