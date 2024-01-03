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Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye Yatırıma Onay: Yatırımlar Gelecek mi?

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye Yatırıma Onay: Yatırımlar Gelecek mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.01.2024 - 09:53

Suudi Arabistan'ın geçen aylarda Türkiye'yle 'doğrudan yatırımların teşviki' alanında imzaladığı iş birliği mutabakat zaptı onaylandı.

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Temmuz ayında göreve gelen yeni ekonomi yönetimiyle birlikte çıktığı Körfez turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde kalabalık bir heyet bulunuyordu.

Temmuz ayında göreve gelen yeni ekonomi yönetimiyle birlikte çıktığı Körfez turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde kalabalık bir heyet bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinde Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüşmesi sonrası yapılan açıklamalarda altyapı, inşaat, mühendislik, savunma, sağlık ve enerji gibi birçok önemli alanda işbirliklerinin ele alınacağı bildirilmişti.

Suudi Arabistan, resmi ajansı SPA'nın aktardığı habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında Riyad'ta toplanan Bakanlar Kurulu'nda imzalanan anlaşmalar onaylandı.

Suudi Arabistan, resmi ajansı SPA'nın aktardığı habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında Riyad'ta toplanan Bakanlar Kurulu'nda imzalanan anlaşmalar onaylandı.

Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında önceden imzalanmış olan doğrudan yatırımların teşvikine dair işbirliği mutabakat zaptının onaylandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ziyaretini 17 Temmuz 2023'te gerçekleştirmiş, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ziyaretini 17 Temmuz 2023'te gerçekleştirmiş, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

Erdoğan Temmuz ayındaki Körfez turunda Katar, BAE, KKTC gibi birçok ülkeye ziyarette bulunmuştu.

Anlaşmaların kapsamı da sosyal medyada gündem oldu.

Anlaşmaların kapsamı da sosyal medyada gündem oldu.
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Tarihi benzetmeler görülürken,

Tarihi benzetmeler görülürken,
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Geçen haftalarda Türkiye Süper Kupası'nın oynanacağı ülkede gerilim oluşmuştu.

Geçen haftalarda Türkiye Süper Kupası'nın oynanacağı ülkede gerilim oluşmuştu.
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Fenerbahçe ve Galatasaray maçı oynamadan Türkiye'ye dönmüştü.

Fenerbahçe ve Galatasaray maçı oynamadan Türkiye'ye dönmüştü.
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Bunun üzerinde anlaşmaların onaylanması dikkat çekerken,

Bunun üzerinde anlaşmaların onaylanması dikkat çekerken,
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Detaylar açıklanmadı.

Detaylar açıklanmadı.
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