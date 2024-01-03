Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye Yatırıma Onay: Yatırımlar Gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinde Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüşmesi sonrası yapılan açıklamalarda altyapı, inşaat, mühendislik, savunma, sağlık ve enerji gibi birçok önemli alanda işbirliklerinin ele alınacağı bildirilmişti.