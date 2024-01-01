Enerjik Siyasetçi mi? Videosu Paylaşılan BTP Lideri Hüseyin Baş'ın Kolbastı Performansı Beğenildi

Aslen Trabzonlu olan 32 yaşındaki parti lideri Hüseyin Baş'ın kolbastı oynadığı videodaki performansı beğenildi.
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Hüseyin Baş, Bağımsız Türkiye Partisi genel başkanı olan babası merhum Haydar Baş'ın vefatından sonra partinin başına geçmişti.
Haydar Baş'ın 7 çocuğundan biri olan Hüseyin Baş, en genç siyasetçilerden olmanın yanında Mayıs 2023 seçimleri öncesindeki süreçte 6'lı masaya Meral Akşener tarafından eklenmek istenmesiyle de dikkat çekmişti.
Hüseyin Baş muhalif söylemlerde sosyal medyayı da iyi kullanan bir isim ve muhafazakar yapısıyla öne çıkarken, bu kez magazinel bir alanda yer buldu.
Aslen Trabzonlu olan Haydar Baş, hem ağırbaşlı hem de ileride yaşlarda olan genel siyaset duruşunun aksine yaptığı kolbastı dansıyla beğeni topladı.
Baş'ın hızlı bir tempoda, uyumlu oynadığı kolbastı oyunu sosyal medyada dikkat çekti.
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İşte Hüseyin Baş'ın kolbastı performansı.
Dans performansı yanında,
Hüseyin Baş'ın genç olması da vurgulanırken,
Siyasi çıkarımlar kadar,
Farklı yorumlar da görüldü.
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İşte o yorumlardan bazıları.
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