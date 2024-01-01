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Enerjik Siyasetçi mi? Videosu Paylaşılan BTP Lideri Hüseyin Baş'ın Kolbastı Performansı Beğenildi

Enerjik Siyasetçi mi? Videosu Paylaşılan BTP Lideri Hüseyin Baş'ın Kolbastı Performansı Beğenildi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.01.2024 - 16:50

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Aslen Trabzonlu olan 32 yaşındaki parti lideri Hüseyin Baş'ın kolbastı oynadığı videodaki performansı beğenildi.

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Hüseyin Baş, Bağımsız Türkiye Partisi genel başkanı olan babası merhum Haydar Baş'ın vefatından sonra partinin başına geçmişti.

Hüseyin Baş, Bağımsız Türkiye Partisi genel başkanı olan babası merhum Haydar Baş'ın vefatından sonra partinin başına geçmişti.

25 Nisan 1991 Trabzon doğumlu olan Baş, partinin gençlik kollarında başladığı siyaseti genel başkan olarak sürdürürken, babası Haydar Baş 14 Nisan 2020 tarihinde koronavirüsten hayatını kaybedince 22 Nisan'da parti genel başkanı olarak seçilmişti.

Haydar Baş'ın 7 çocuğundan biri olan Hüseyin Baş, en genç siyasetçilerden olmanın yanında Mayıs 2023 seçimleri öncesindeki süreçte 6'lı masaya Meral Akşener tarafından eklenmek istenmesiyle de dikkat çekmişti.

Haydar Baş'ın 7 çocuğundan biri olan Hüseyin Baş, en genç siyasetçilerden olmanın yanında Mayıs 2023 seçimleri öncesindeki süreçte 6'lı masaya Meral Akşener tarafından eklenmek istenmesiyle de dikkat çekmişti.

Hüseyin Baş muhalif söylemlerde sosyal medyayı da iyi kullanan bir isim ve muhafazakar yapısıyla öne çıkarken, bu kez magazinel bir alanda yer buldu.

Hüseyin Baş muhalif söylemlerde sosyal medyayı da iyi kullanan bir isim ve muhafazakar yapısıyla öne çıkarken, bu kez magazinel bir alanda yer buldu.
twitter.com

Aslen Trabzonlu olan Haydar Baş, hem ağırbaşlı hem de ileride yaşlarda olan genel siyaset duruşunun aksine yaptığı kolbastı dansıyla beğeni topladı.

Aslen Trabzonlu olan Haydar Baş, hem ağırbaşlı hem de ileride yaşlarda olan genel siyaset duruşunun aksine yaptığı kolbastı dansıyla beğeni topladı.
twitter.com

Baş'ın hızlı bir tempoda, uyumlu oynadığı kolbastı oyunu sosyal medyada dikkat çekti.

Baş'ın hızlı bir tempoda, uyumlu oynadığı kolbastı oyunu sosyal medyada dikkat çekti.
twitter.com
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İşte Hüseyin Baş'ın kolbastı performansı.

Dans performansı yanında,

Dans performansı yanında,
twitter.com

Hüseyin Baş'ın genç olması da vurgulanırken,

Hüseyin Baş'ın genç olması da vurgulanırken,
twitter.com

Siyasi çıkarımlar kadar,

Siyasi çıkarımlar kadar,
twitter.com

Farklı yorumlar da görüldü.

Farklı yorumlar da görüldü.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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