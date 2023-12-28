Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Bunu da Siler mi? Mehmet Şimşek'in 2011'deki 'Fakir Aile Ziyareti Maratonu' Tüm Ramazan Sürer Dedirtti!

Bunu da Siler mi? Mehmet Şimşek'in 2011'deki 'Fakir Aile Ziyareti Maratonu' Tüm Ramazan Sürer Dedirtti!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.12.2023 - 15:16

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçmiş dönemde de aynı bakanlık görevindeyken yaptığı paylaşımlar dikkat çekmeye devam ediyor. Yakın dönemde 'fakir' söylemi bulunan bir paylaşımı yeniden yorumlanınca silmeyi tercih eden Bakan'ın henüz silmediği başka bir 'fakir aile ziyareti' yorumlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran 2023'te görevine gelirken, 2021 sonlarından bu yana hızlanan ekonomik bozulmaya derman olarak görülmüştü. 2009-2015 yıllarında da Mehmet Şimşek'in aynı görevde bulunduğunu hatırlayanlar ise paylaşımlarına yöneldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran 2023'te görevine gelirken, 2021 sonlarından bu yana hızlanan ekonomik bozulmaya derman olarak görülmüştü. 2009-2015 yıllarında da Mehmet Şimşek'in aynı görevde bulunduğunu hatırlayanlar ise paylaşımlarına yöneldi.

Mehmet Şimşek'in yıllar önce yaptığı paylaşımlar "fakirlik" vurgusu üzerine olurken, unutulmamıştı. Bu paylaşım yeniden gündem olunca Mehmet Şimşek paylaşımını sildi.

Mehmet Şimşek'in yıllar önce yaptığı paylaşımlar "fakirlik" vurgusu üzerine olurken, unutulmamıştı. Bu paylaşım yeniden gündem olunca Mehmet Şimşek paylaşımını sildi.

İşte detayları.

Yeniden gündem olan paylaşımlara bugün de "7 Ağustos 2011" tarihli "fakir aile ziyareti maratonu" eklendi.

Yeniden gündem olan paylaşımlara bugün de "7 Ağustos 2011" tarihli "fakir aile ziyareti maratonu" eklendi.
x.com

Fakir aile ziyareti maratonum teravih namazından sonra başladı. Şu anda 9. aile ziyaretindeyim. Belki de sahura kadar sürecek :-)

Henüz silinmeyen paylaşım yeniden yorumlandı.

Henüz silinmeyen paylaşım yeniden yorumlandı.
twitter.com

Son yıllarda giderek fakirleşen orta sınıfın da eklendiği maratonda,

Son yıllarda giderek fakirleşen orta sınıfın da eklendiği maratonda,
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bakan Mehmet Şimşek'in şimdi başlasa,

Bakan Mehmet Şimşek'in şimdi başlasa,
twitter.com

Sonraki seçimlere yakın ziyaretleri tamamlayacağı fikri de ağır basıyordu.

Sonraki seçimlere yakın ziyaretleri tamamlayacağı fikri de ağır basıyordu.
twitter.com

İşte Mehmet Şimşek'in fakir aile ziyaret maratonuna yorumlardan bazıları.

İşte Mehmet Şimşek'in fakir aile ziyaret maratonuna yorumlardan bazıları.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Yalnız Bakan göreve gelirken, "rasyonel" demişti "adil" demedi.

Yalnız Bakan göreve gelirken, "rasyonel" demişti "adil" demedi.
twitter.com

Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
7
2
1
1
1
1