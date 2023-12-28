Bunu da Siler mi? Mehmet Şimşek'in 2011'deki 'Fakir Aile Ziyareti Maratonu' Tüm Ramazan Sürer Dedirtti!
Bunu da Siler mi? Mehmet Şimşek'in 2011'deki 'Fakir Aile Ziyareti Maratonu' Tüm Ramazan Sürer Dedirtti!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçmiş dönemde de aynı bakanlık görevindeyken yaptığı paylaşımlar dikkat çekmeye devam ediyor. Yakın dönemde 'fakir' söylemi bulunan bir paylaşımı yeniden yorumlanınca silmeyi tercih eden Bakan'ın henüz silmediği başka bir 'fakir aile ziyareti' yorumlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran 2023'te görevine gelirken, 2021 sonlarından bu yana hızlanan ekonomik bozulmaya derman olarak görülmüştü. 2009-2015 yıllarında da Mehmet Şimşek'in aynı görevde bulunduğunu hatırlayanlar ise paylaşımlarına yöneldi.
Mehmet Şimşek'in yıllar önce yaptığı paylaşımlar "fakirlik" vurgusu üzerine olurken, unutulmamıştı. Bu paylaşım yeniden gündem olunca Mehmet Şimşek paylaşımını sildi.
Yeniden gündem olan paylaşımlara bugün de "7 Ağustos 2011" tarihli "fakir aile ziyareti maratonu" eklendi.
Henüz silinmeyen paylaşım yeniden yorumlandı.
Son yıllarda giderek fakirleşen orta sınıfın da eklendiği maratonda,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bakan Mehmet Şimşek'in şimdi başlasa,
Sonraki seçimlere yakın ziyaretleri tamamlayacağı fikri de ağır basıyordu.
İşte Mehmet Şimşek'in fakir aile ziyaret maratonuna yorumlardan bazıları.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yalnız Bakan göreve gelirken, "rasyonel" demişti "adil" demedi.
Siz ne dersiniz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda