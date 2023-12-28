Bunu da Siler mi? Mehmet Şimşek'in 2011'deki 'Fakir Aile Ziyareti Maratonu' Tüm Ramazan Sürer Dedirtti!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçmiş dönemde de aynı bakanlık görevindeyken yaptığı paylaşımlar dikkat çekmeye devam ediyor. Yakın dönemde 'fakir' söylemi bulunan bir paylaşımı yeniden yorumlanınca silmeyi tercih eden Bakan'ın henüz silmediği başka bir 'fakir aile ziyareti' yorumlandı.