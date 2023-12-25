Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
'Şakkanadak' Batırel Yine Dolar Yorumu Yaptı: "Dövizde Kalanlar Yandım Allah Diye Bağıracak"

etiket 'Şakkanadak' Batırel Yine Dolar Yorumu Yaptı: "Dövizde Kalanlar Yandım Allah Diye Bağıracak"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.12.2023 - 09:58

Yıllar önce dolarda ilk ataklar başladığında Prof. Dr. Özgür Demirtaş'la karşılıklı döviz fikir alışverişi (!) yaptığı programda Merkez Bankası rezervlerinin üzerinden döviz satışı kurgusuyla tanınan Necmettin Batırel, 2024 öncesi yeni öngörüsüyle dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Merkez Bankası öngörüsüyle tanınan Batırel, "Merkez Bankası'nın kasasının dolup taştığını" söyledi.

Merkez Bankası öngörüsüyle tanınan Batırel, "Merkez Bankası'nın kasasının dolup taştığını" söyledi.

'Şakkadanak 10 milyar dolar satarım herkes şaşırır, ardından bir 10 milyar dolar daha satarım' sözleri hafızalara yer edinen geçmiş yıllarda rezervlerde erimeye yol açan uygulamaların belki de ilk sinyallerini veren gazeteci Necmettin Batırel, yeni döviz öngörüsüyle dikkat çekti.

"Merkez Bankası'nın kasası ağzına kadar doldu, artık yabancı paraların desteğine ihtiyaç duymuyor" diyen Türkiye gazetesi yazarı Batırel, Türk ekonomisinin tarih yazdığını belirtti.

"Merkez Bankası'nın kasası ağzına kadar doldu, artık yabancı paraların desteğine ihtiyaç duymuyor" diyen Türkiye gazetesi yazarı Batırel, Türk ekonomisinin tarih yazdığını belirtti.

Batırel yazısında, 'Türk ekonomisi tarih yazıyor… Güven artıyor, rezervler dolarla dolup taşıyor, 800’lerden 275’e inen 5 yıllık risk primi desteğiyle yabancılar akın akın ülkeye geliyor, dövizden kaçış hızlanıyor, Türk Lirası güç kazanıyor' dedi.

Batırel, "Swap hariç net rezervler 6,5 ayda 21,1 milyar dolar artarak eksi 39,2 milyar dolara geriledi. 25 Mayıs’ta bu rakam 60,3 milyar dolardı. Merkez Bankası'nın kasası ağzına kadar doldu, artık yabancı paraların desteğine ihtiyaç duymuyor" ifadeleriyle yeniden dikkat çekmeyi başardı.

Batırel, "Swap hariç net rezervler 6,5 ayda 21,1 milyar dolar artarak eksi 39,2 milyar dolara geriledi. 25 Mayıs’ta bu rakam 60,3 milyar dolardı. Merkez Bankası'nın kasası ağzına kadar doldu, artık yabancı paraların desteğine ihtiyaç duymuyor" ifadeleriyle yeniden dikkat çekmeyi başardı.

Batırel, kendisinin de önemli "iktisat teorileri" arasında bulunan rezerv satışına yönelik de ifadeleriyle dikkat çekti:

Batırel, kendisinin de önemli "iktisat teorileri" arasında bulunan rezerv satışına yönelik de ifadeleriyle dikkat çekti:

Önceden Merkez Bankası kurlar yükselmesin diye piyasaya döviz satardı, şimdi tam tersini yapıyor, kurlar aşırı düşmesin, ihracatçı zarar etmesin diye piyasadan döviz alıyor. Dövizde kalanlar 'yandım Allah' diye bağıracak. Bu resim şüphesiz yeni ekonomi yönetiminin eseri. Peki soruyorum size bu ekibi kim seçti, onlara kim tam destek verdi? O olmasaydı, biz bu tabloyu görür müydük?

Peki, sizce gördüğümüz tablo nasıl oluştu? Yorumlara bekliyoruz.

Peki, sizce gördüğümüz tablo nasıl oluştu? Yorumlara bekliyoruz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
69
13
12
3
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?