'Şakkanadak' Batırel Yine Dolar Yorumu Yaptı: "Dövizde Kalanlar Yandım Allah Diye Bağıracak"

Önceden Merkez Bankası kurlar yükselmesin diye piyasaya döviz satardı, şimdi tam tersini yapıyor, kurlar aşırı düşmesin, ihracatçı zarar etmesin diye piyasadan döviz alıyor. Dövizde kalanlar 'yandım Allah' diye bağıracak. Bu resim şüphesiz yeni ekonomi yönetiminin eseri. Peki soruyorum size bu ekibi kim seçti, onlara kim tam destek verdi? O olmasaydı, biz bu tabloyu görür müydük?