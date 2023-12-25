'Şakkanadak' Batırel Yine Dolar Yorumu Yaptı: "Dövizde Kalanlar Yandım Allah Diye Bağıracak"
'Şakkanadak' Batırel Yine Dolar Yorumu Yaptı: "Dövizde Kalanlar Yandım Allah Diye Bağıracak"
Yıllar önce dolarda ilk ataklar başladığında Prof. Dr. Özgür Demirtaş'la karşılıklı döviz fikir alışverişi (!) yaptığı programda Merkez Bankası rezervlerinin üzerinden döviz satışı kurgusuyla tanınan Necmettin Batırel, 2024 öncesi yeni öngörüsüyle dikkat çekti.
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Merkez Bankası öngörüsüyle tanınan Batırel, "Merkez Bankası'nın kasasının dolup taştığını" söyledi.
"Merkez Bankası'nın kasası ağzına kadar doldu, artık yabancı paraların desteğine ihtiyaç duymuyor" diyen Türkiye gazetesi yazarı Batırel, Türk ekonomisinin tarih yazdığını belirtti.
Batırel, "Swap hariç net rezervler 6,5 ayda 21,1 milyar dolar artarak eksi 39,2 milyar dolara geriledi. 25 Mayıs’ta bu rakam 60,3 milyar dolardı. Merkez Bankası'nın kasası ağzına kadar doldu, artık yabancı paraların desteğine ihtiyaç duymuyor" ifadeleriyle yeniden dikkat çekmeyi başardı.
Batırel, kendisinin de önemli "iktisat teorileri" arasında bulunan rezerv satışına yönelik de ifadeleriyle dikkat çekti:
Peki, sizce gördüğümüz tablo nasıl oluştu? Yorumlara bekliyoruz.
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