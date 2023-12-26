Fatih Portakal'dan Nureddin Nebati ve Süleyman Soylu'nun Meclis'teki Samimiyetine Sert Yorum

Biri İçişleri Bakanı, diğeri ekonomiden sorumlu olan bakandı. Biri ekonomiyi mahvetti, sıkıntıyı yaşıyoruz, diğeri, iç güvenlikteki huzuru kaybettik. İşte Ali Yerlikaya. Allah'tan öyle bir insan geldi ki bir şeyleri temizlemeye çalışıyor. İkisinden de hesap sorulmuyor bu ülkede.