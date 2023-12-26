Fatih Portakal'dan Nureddin Nebati ve Süleyman Soylu'nun Meclis'teki Samimiyetine Sert Yorum
Fatih Portakal'dan Nureddin Nebati ve Süleyman Soylu'nun Meclis'teki Samimiyetine Sert Yorum
Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde ara verildiğinde iki eski bakanın samimi görüntüsü, Sözcü TV'nin ana haber bülteninde Fatih Portakal'ın yorumlarına neden oldu.
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TBMM'de bütçe görüşmelerine ara verildiği sırada eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yle eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun samimi diyaloğu dikkat çekti. Gazeteci Fatih Portakal da bu iki isim için dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Meclis Genel Kurulu 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri esnasında verilen kısa arada, eski İçişleri Bakanı, Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve eski Hazine ve Maliye Bakanı, aynı partiden Mersin Milletvekili Nurettin Nebati, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına giderek tokalaştılar.
Nureddin Nebati, geçmişte Berat Albayrak ile çalışma arkadaşı olarak bakan yardımcılığı görevinde uzun yıllar bulunmuş, 2020 yılında Albayrak'ın istifası sonrasında bakanlığa getirilen Lütfi Elvan'la da çalışmıştı. 2021 yılı sonlarında Elvan'ın görevinden affını talep etmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmişti.
Sözcü TV'nin Ana Haber bülteni sunucusu Fatih Portakal da bu görüntülere yer verdiği bültende iki eski bakana yönelik yorumlar yaptı.
Portakal, sözlerine şu şekilde devam etti:
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Fatih Portakal'ın haber bültenindeki o sözlerini buradan izleyebilirsiniz.
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