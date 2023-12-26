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Fatih Portakal'dan Nureddin Nebati ve Süleyman Soylu'nun Meclis'teki Samimiyetine Sert Yorum

Fatih Portakal'dan Nureddin Nebati ve Süleyman Soylu'nun Meclis'teki Samimiyetine Sert Yorum

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.12.2023 - 10:36

Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde ara verildiğinde iki eski bakanın samimi görüntüsü, Sözcü TV'nin ana haber bülteninde Fatih Portakal'ın yorumlarına neden oldu.

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TBMM'de bütçe görüşmelerine ara verildiği sırada eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yle eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun samimi diyaloğu dikkat çekti. Gazeteci Fatih Portakal da bu iki isim için dikkat çeken bir yorumda bulundu.

TBMM'de bütçe görüşmelerine ara verildiği sırada eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yle eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun samimi diyaloğu dikkat çekti. Gazeteci Fatih Portakal da bu iki isim için dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Geçen dönem bakan olan bu dönemde milletvekili olarak Melis'te bulunan Nureddin Nebati ve Süleyman Soylu, Meclis'te el ele sohbet edince Fatih Portakal, 'Ülkeyi biri ekonomik, diğeri güvenlik anlamında çökertti, ikisinden de hesap sorulmuyor bu ülkede' ifadelerle dikkat çekti.

Meclis Genel Kurulu 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri esnasında verilen kısa arada, eski İçişleri Bakanı, Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve eski Hazine ve Maliye Bakanı, aynı partiden Mersin Milletvekili Nurettin Nebati, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına giderek tokalaştılar.

Meclis Genel Kurulu 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri esnasında verilen kısa arada, eski İçişleri Bakanı, Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve eski Hazine ve Maliye Bakanı, aynı partiden Mersin Milletvekili Nurettin Nebati, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına giderek tokalaştılar.

Nebati ve Soylu ikilisi Bahçeli'nin yanından ayrılırken, ayakta sohbet ederken, aralarının iyi olduğunu da gösteren bir şekilde ele ele tutuştular.

Nureddin Nebati, geçmişte Berat Albayrak ile çalışma arkadaşı olarak bakan yardımcılığı görevinde uzun yıllar bulunmuş, 2020 yılında Albayrak'ın istifası sonrasında bakanlığa getirilen Lütfi Elvan'la da çalışmıştı. 2021 yılı sonlarında Elvan'ın görevinden affını talep etmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmişti.

Nureddin Nebati, geçmişte Berat Albayrak ile çalışma arkadaşı olarak bakan yardımcılığı görevinde uzun yıllar bulunmuş, 2020 yılında Albayrak'ın istifası sonrasında bakanlığa getirilen Lütfi Elvan'la da çalışmıştı. 2021 yılı sonlarında Elvan'ın görevinden affını talep etmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmişti.

Nebati ve Süleyman Soylu'nun bakanlık yaptıkları dönemlerde de birbirlerine yakın oldukları ve destek verdikleri görülüyordu.

Sözcü TV'nin Ana Haber bülteni sunucusu Fatih Portakal da bu görüntülere yer verdiği bültende iki eski bakana yönelik yorumlar yaptı.

Sözcü TV'nin Ana Haber bülteni sunucusu Fatih Portakal da bu görüntülere yer verdiği bültende iki eski bakana yönelik yorumlar yaptı.

Portakal, 'Ülkeyi biri ekonomik anlamda, diğeri güvenlik anlamında çökertmiş iki insandan bahsediyoruz' derken, 'Ekonominin durumu da ortada iç huzurun durumu da ortada. İkisi bu şekilde el ele ve gönül gönüle Meclis Genel Kurulunda dolaştılar' şeklinde sert ifadeleriyle dikkat çekti.

Portakal, sözlerine şu şekilde devam etti:

Portakal, sözlerine şu şekilde devam etti:

Biri İçişleri Bakanı, diğeri ekonomiden sorumlu olan bakandı. Biri ekonomiyi mahvetti, sıkıntıyı yaşıyoruz, diğeri, iç güvenlikteki huzuru kaybettik. İşte Ali Yerlikaya. Allah'tan öyle bir insan geldi ki bir şeyleri temizlemeye çalışıyor. İkisinden de hesap sorulmuyor bu ülkede.

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Fatih Portakal'ın haber bültenindeki o sözlerini buradan izleyebilirsiniz.

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