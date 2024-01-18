Merkez Bankası'nda 'Baba' Yönetimi! Çalışan Mobbinge İsyan Etti, CİMER'e Şikayet Etti

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'a oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiği, bankada yönetici gibi davrandığı iddia edildi. Skandalın detayları bir çalışanın mobbing üzerine CİMER'e şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı.

Kaynak: Sözcü- Cem YILDIRIM