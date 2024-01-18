Merkez Bankası'nda 'Baba' Yönetimi! Çalışan Mobbinge İsyan Etti, CİMER'e Şikayet Etti
Merkez Bankası'nda 'Baba' Yönetimi! Çalışan Mobbinge İsyan Etti, CİMER'e Şikayet Etti
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'a oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiği, bankada yönetici gibi davrandığı iddia edildi. Skandalın detayları bir çalışanın mobbing üzerine CİMER'e şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı.
Kaynak: Sözcü- Cem YILDIRIM
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Türkiye Cumhuriyeti'nin para politikasını belirleyen Merkez Bankası (MB) ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre, Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından mobbinge uğradığını söyleyerek CİMER'e şikayette bulundu.
CİMER'e yazılan dilekçede Erol Erkan'a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiğini söyleyen Bozkurt, Erkan'ın gayri resmi yönetici konumuna getirildiğini belirterek; personelin işe alınması, çıkarılması, tayin gibi konularda yetkilendirildiği iddiasını dile getirdi.
MB başkanlık katında 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalıştığını belirten Bozkurt, CİMER’e verdiği dilekçede, “Sayın Başkanımız Hafize Gaye Erkan Hanım’ın babası Erol Erkan Bey ve annesi Gamze Hanım protokole giriş yaparken, Erol Bey yanımdan geçerken, ‘bana bir uğrayabilir misin?’ dedi. Uğradım, ‘Başkanın odasına güvenilir ve sabit insanların giriş çıkış yapmalarını istiyorum. Siz de güvendiğimiz bir çalışansınız’ dedi. Sonra İnsan Kaynakları’nı arayarak benim artık kendilerine hizmet vereceğimi söyledi” ifadelerini kulandı.
“Erol Bey’e, ‘Benim okula giden 7 yaşında bir çocuğum var. Onu her gün okuldan almak zorundayım. Evli bir kadınım bu saatlere kadar çalışmak bana zor gelebilir’ dedim” açıklamalarının yer aldığı dilekçede, “Erol Bey sinirlendi ve yüksek sesle, ‘Bunu söyleyen elemana çalışmıyor gözüyle bakarım. Biz sizin için Amerikalardan kalkıp geldik. Tüm düzenimiz bozuldu. Seni çalıştığın yerde oturtturmayacağım’ diye tehdit etti. Olayın ardından çıkışımın talimatı verildi. Destek hizmetleri müdürümüzle konuştuğumda, ‘talimat babadan geldi. Yapabileceğimiz bir şey yok maalesef’ diye yanıt aldım. Göreve iademi saygılarımla arz ediyorum” denildi.
Büşra Bozkurt dilekçesinde, baba Erol Erkan için “Garip bulduğum şey kendisine bir oda ayrılması ve bize bu şekilde hükmedebiliyor olması. Genel müdürlere bile emir veriyor. ‘Bunların canını yakmazsak çalışan bulamayacağız’ diyebiliyor” ifadelerini kullandı. Erol Erkan’ın kendisine mobbing uyguladığını, bankanın her türlü imkanından faydalandığını iddia eden Bozkurt, Erol Erkan’nın Başkan Erkan ABD’deyken bile makam aracıyla bankaya gelip, teftiş yaptığını yazdı. Dilekçede Erol Erkan’ın başkan yardımcısı odasını kullandığı, bu odada özel bakıcıyla Başkan Erkan’ın bebeğinin bakımına yardımcı olduğu ancak talimatlarıyla çok sayıda personeli yerinden ve işinden ettiği de savunuldu.
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