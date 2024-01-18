Başkan Yardımcısı da Gözaltında! Büyükçekmece Belediyesi'nde 'Rüşvet' Operasyonu: 20 Gözaltı
Başkan Yardımcısı da Gözaltında! Büyükçekmece Belediyesi'nde 'Rüşvet' Operasyonu: 20 Gözaltı
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Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde görevli bazı personeller hakkında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda imarla ilgili usulsüzlükler olduğunu belirleyen ekipler, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 20 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.
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