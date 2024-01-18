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Başkan Yardımcısı da Gözaltında! Büyükçekmece Belediyesi'nde 'Rüşvet' Operasyonu: 20 Gözaltı

Başkan Yardımcısı da Gözaltında! Büyükçekmece Belediyesi'nde 'Rüşvet' Operasyonu: 20 Gözaltı

Operasyon
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.01.2024 - 10:26

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi’ne düzenlenen 'rüşvet' operasyonu sonrası gözler CHP'ye çevrildi.

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Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde görevli bazı personeller hakkında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde görevli bazı personeller hakkında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda imarla ilgili usulsüzlükler olduğunu belirleyen ekipler, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 20 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda imarla ilgili usulsüzlükler olduğunu belirleyen ekipler, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 20 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.
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