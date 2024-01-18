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Gaziosmanpaşa'da Korku Dolu Anlar: 2 Bina Tahliye Edildi

Gaziosmanpaşa'da Korku Dolu Anlar: 2 Bina Tahliye Edildi

İBB
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.01.2024 - 07:07

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir inşaatın temelinde toprak kayması meydana geldi. 2 bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. 

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Olay, saat 20.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi 1149. Sokak'ta meydana geldi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi 1149. Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, inşaatın temelinde hafriyat alındığı sırada toprak kayması meydana geldi.

İddiaya göre, inşaatın temelinde hafriyat alındığı sırada toprak kayması meydana geldi.

Bunun üzerine inşaatın yanında bulunan iki bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Bunun üzerine inşaatın yanında bulunan iki bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı. Binalardaki risk durumunun yapı denetim ekiplerinin çalışmalarından sonra belirleneceği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı. Binalardaki risk durumunun yapı denetim ekiplerinin çalışmalarından sonra belirleneceği öğrenildi.
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