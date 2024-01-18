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Şüpheli Olay! Telefonuna Mesaj Geldi, Kendini Araçtan Attı: "'SENİ Anne ve Babanın Önüne Atacağım' Dedim"

Şüpheli Olay! Telefonuna Mesaj Geldi, Kendini Araçtan Attı: "'SENİ Anne ve Babanın Önüne Atacağım' Dedim"

Erzurum Polis
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.01.2024 - 06:41

Erzurum'da Hümeyra Ç. sevgilisiyle gezerken cep telefonuna gelen yazılı mesaj sonrası araçtan kendini attığı iddia edildi. Hümeyra Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, sevgilisi Abdurrahman Ö. gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Erzurum Yakutiye ilçesinde evlilik hazırlığı yapan Hümeyra Ç. ile Abdurrahman Ö. buluşup hafif ticari araçla gezintiye çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Yakutiye ilçesinde evlilik hazırlığı yapan Hümeyra Ç. ile Abdurrahman Ö. buluşup hafif ticari araçla gezintiye çıktı.

Bir süre sonra Hümeyra Ç'nin telefonuna 'karım' yazılı mesaj geldi. Gelen mesajı gören Abdurrahman Ö., Hümeyra Ç. ile tartışmaya başladı. Abdurrahman Ö., daha sonra mesajın atıldığı numarayı arayıp karşısına çıkan kişiyle de tartıştı. Abdurrahman Ö., telefonu kapattıktan sonra sevgilisi Hümeyra Ç'ye, her şeyi ailesine anlatacağını söyleyerek tehdit etti.

Bir süre sonra Hümeyra Ç'nin telefonuna 'karım' yazılı mesaj geldi. Gelen mesajı gören Abdurrahman Ö., Hümeyra Ç. ile tartışmaya başladı. Abdurrahman Ö., daha sonra mesajın atıldığı numarayı arayıp karşısına çıkan kişiyle de tartıştı. Abdurrahman Ö., telefonu kapattıktan sonra sevgilisi Hümeyra Ç'ye, her şeyi ailesine anlatacağını söyleyerek tehdit etti.

Abdurrahman Ö'nün bu sözleri üzerine paniğe kapılıp korkan Hümeyra Ç., seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp kendisini yola attığı iddia edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Hümeyra Ç., olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hümeyra Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Abdurrahman Ö'nün bu sözleri üzerine paniğe kapılıp korkan Hümeyra Ç., seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp kendisini yola attığı iddia edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Hümeyra Ç., olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hümeyra Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili Abdurrahman Ö'yü gözaltına aldı. Abdurrahman Ö. ilk ifadesinde, Hümeyra Ç. ile 3 aydır birlikte olduğunu söyleyerek, 'Cep telefonuna bir başka erkek tarafından gönderilen ve 'karım' diye hitap edilen mesajı gördüm. Tartıştık, 'Seni anne ve babanın önüne atacağım' dedim. Evlerine doğru giderken araçtan atladı' dediği görüldü.

İşte o anlar:

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