Şüpheli Olay! Telefonuna Mesaj Geldi, Kendini Araçtan Attı: "'SENİ Anne ve Babanın Önüne Atacağım' Dedim"

Polis, olayla ilgili Abdurrahman Ö'yü gözaltına aldı. Abdurrahman Ö. ilk ifadesinde, Hümeyra Ç. ile 3 aydır birlikte olduğunu söyleyerek, 'Cep telefonuna bir başka erkek tarafından gönderilen ve 'karım' diye hitap edilen mesajı gördüm. Tartıştık, 'Seni anne ve babanın önüne atacağım' dedim. Evlerine doğru giderken araçtan atladı' dediği görüldü.