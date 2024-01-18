Şüpheli Olay! Telefonuna Mesaj Geldi, Kendini Araçtan Attı: "'SENİ Anne ve Babanın Önüne Atacağım' Dedim"
Şüpheli Olay! Telefonuna Mesaj Geldi, Kendini Araçtan Attı: "'SENİ Anne ve Babanın Önüne Atacağım' Dedim"
Erzurum'da Hümeyra Ç. sevgilisiyle gezerken cep telefonuna gelen yazılı mesaj sonrası araçtan kendini attığı iddia edildi. Hümeyra Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, sevgilisi Abdurrahman Ö. gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Erzurum Yakutiye ilçesinde evlilik hazırlığı yapan Hümeyra Ç. ile Abdurrahman Ö. buluşup hafif ticari araçla gezintiye çıktı.
Bir süre sonra Hümeyra Ç'nin telefonuna 'karım' yazılı mesaj geldi. Gelen mesajı gören Abdurrahman Ö., Hümeyra Ç. ile tartışmaya başladı. Abdurrahman Ö., daha sonra mesajın atıldığı numarayı arayıp karşısına çıkan kişiyle de tartıştı. Abdurrahman Ö., telefonu kapattıktan sonra sevgilisi Hümeyra Ç'ye, her şeyi ailesine anlatacağını söyleyerek tehdit etti.
Abdurrahman Ö'nün bu sözleri üzerine paniğe kapılıp korkan Hümeyra Ç., seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp kendisini yola attığı iddia edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Hümeyra Ç., olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hümeyra Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İşte o anlar:
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