100. Yıl Konuşması Gündem Olmuştu: Cumhuriyeti Savunan O Öğretmen Görevden Alındı

Cumhuriyet'ten Bülent Ecevit'in haberine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir özel okulda 29 Ekim'de yaptığı Cumhuriyet'in 100. yılı konuşması ile gündem olan öğretmen Emine Karakaş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alındığı ortaya çıktı.