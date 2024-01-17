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100. Yıl Konuşması Gündem Olmuştu: Cumhuriyeti Savunan O Öğretmen Görevden Alındı

100. Yıl Konuşması Gündem Olmuştu: Cumhuriyeti Savunan O Öğretmen Görevden Alındı

Öğretmen
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.01.2024 - 08:14

Cumhuriyet'ten Bülent Ecevit'in haberine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir özel okulda 29 Ekim'de yaptığı Cumhuriyet'in 100. yılı konuşması ile gündem olan öğretmen Emine Karakaş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alındığı ortaya çıktı.

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Antalya'da özel bir okulda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olan Emine Karakaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşma ile hedef gösterilmişti.

Antalya'da özel bir okulda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olan Emine Karakaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşma ile hedef gösterilmişti.

Emine Karakaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde kullandığı "Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda yüz yıl önce anayasaya Cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar" ifadeler nedeniyle hedef gösterilmişti.

Emine Karakaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde kullandığı "Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda yüz yıl önce anayasaya Cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar" ifadeler nedeniyle hedef gösterilmişti.

'Tepkiler' üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karakaş hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla adli işlem başlatılmıştı. İşlemin ardından da Karakaş gözaltına alınmıştı.

'Tepkiler' üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karakaş hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla adli işlem başlatılmıştı. İşlemin ardından da Karakaş gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Bülent Ecevit'in haberine göre Karakaş’ın 12 Ocak’ta Milli Eğitim Müdürlüğü’nün söz konusu okula gönderdiği yazı ile iş akdinin sona erdirilmesi ve maaşının kesilmesinin istendiği öğrenildi.

Karakaş’ın avukatı Ali Çelik, şu bilgileri verdi: "Milli eğitim müdürlüğünden gelen yazı ile Karakaş'ın iş akdi tek yönlü olarak feshedildi. Kendisinin işe dönüşü ve maaş kesintisinin telafi edilmesine dair süreç ile ilgili 3 ayrı dava açtık."

Karakaş’ın avukatı Ali Çelik, şu bilgileri verdi: "Milli eğitim müdürlüğünden gelen yazı ile Karakaş'ın iş akdi tek yönlü olarak feshedildi. Kendisinin işe dönüşü ve maaş kesintisinin telafi edilmesine dair süreç ile ilgili 3 ayrı dava açtık."
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