100. Yıl Konuşması Gündem Olmuştu: Cumhuriyeti Savunan O Öğretmen Görevden Alındı
100. Yıl Konuşması Gündem Olmuştu: Cumhuriyeti Savunan O Öğretmen Görevden Alındı
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Antalya'da özel bir okulda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olan Emine Karakaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşma ile hedef gösterilmişti.
Emine Karakaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde kullandığı "Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda yüz yıl önce anayasaya Cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar" ifadeler nedeniyle hedef gösterilmişti.
'Tepkiler' üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karakaş hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla adli işlem başlatılmıştı. İşlemin ardından da Karakaş gözaltına alınmıştı.
Karakaş’ın avukatı Ali Çelik, şu bilgileri verdi: "Milli eğitim müdürlüğünden gelen yazı ile Karakaş'ın iş akdi tek yönlü olarak feshedildi. Kendisinin işe dönüşü ve maaş kesintisinin telafi edilmesine dair süreç ile ilgili 3 ayrı dava açtık."
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