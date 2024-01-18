Vincin Zinciri Koptu: Plazanın 10. Katından Düşen 2 İşçi Hayatını Kaybetti

İşçi cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. İzmir'de reklam tabelası asmak için çıktıkları plazanın 10. katından düşen iki işçi yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi’nin aralık ayı İş Cinayeti Raporu’na göre, aralık ayında 154 işçi hayatını kaybederken 2023 yılında ölen işçilerin sayısı en az 1929’a ulaştı.