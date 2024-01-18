Vincin Zinciri Koptu: Plazanın 10. Katından Düşen 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Vincin Zinciri Koptu: Plazanın 10. Katından Düşen 2 İşçi Hayatını Kaybetti
İşçi cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. İzmir'de reklam tabelası asmak için çıktıkları plazanın 10. katından düşen iki işçi yaşamını yitirdi.
İSİG Meclisi’nin aralık ayı İş Cinayeti Raporu’na göre, aralık ayında 154 işçi hayatını kaybederken 2023 yılında ölen işçilerin sayısı en az 1929’a ulaştı.
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İş kazalarına bağlı ölümlerin her geçen gün artığına şahit oluyoruz. Bu sefer kötü haber İzmir'den geldi. Olay, Şehit Fethi Sekin Caddesi'ndeki bir plazanın önünde meydana geldi.
İddiaya göre, bir reklam ajansında çalışan 34 yaşındakİ Halil Gül ile 35 yaşındaki Hüsnü Akan, plazanın 10'uncu katına vinç ile tabela asmak için çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle vincin zinciri koptu.
Akan ile Gül bindikleri sepetle metrelerce yükseklikten düştü. İki kişi ağır yaralanırken, durum polis ve sağlık ekiplerinde bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Akan ve Gül'ü ambulansa aldı.
Akan Bayraklı Şehir Hastanesi'ne, Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve operatör F.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gül ve Akan'ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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