Enflasyon Düşecek Diye Beklerken, Hazine'nin Bütçe Hesabı Aynı Fikirde Değil: Vergiler Nasıl Artacak?

Vergide bir detay da 'yıllık beyanla ödenen gelir vergisinin' toplam vergiler içindeki payının yüzde 1 'bile' olmaması. Bu da şu demek oluyor: ev alım-satımı yapan, kira geliri elde eden, ticari kazanç ya da serbest meslek kazancı elde edenlerin maaşlı çalışanlardan daha az vergi verdiği anlamı taşıyor.