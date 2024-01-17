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Enflasyon Düşecek Diye Beklerken, Hazine'nin Bütçe Hesabı Aynı Fikirde Değil: Vergiler Nasıl Artacak?

Enflasyon Düşecek Diye Beklerken, Hazine'nin Bütçe Hesabı Aynı Fikirde Değil: Vergiler Nasıl Artacak?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.01.2024 - 17:33

Merkez Bankası enflasyon raporunda 2023 yılı hesapladığı yüzde 65 oranı TÜİK TÜFE'nin yüzde 64,77 oranında açıklamasıyla isabet ettirirken, 2024 yılı için enflasyon beklentisi ise olan yüzde 36 kısmında biraz zorlanacağa benziyor. Bütçede görülen vergilerdeki artış beklentisi oranına bakınca enflasyondaki yükselişin hızını kesmesi kolay olmayacak. Kısacası fren bakımları yapıldı ancak yağışlı hava var ve yolda da uyarı görünüyor.

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Hazine'nin açıkladığı Merkez Yönetim Bütçe verilerinde "2024 yılında vergiler canımızı yakacağa benziyor."

Hazine'nin açıkladığı Merkez Yönetim Bütçe verilerinde "2024 yılında vergiler canımızı yakacağa benziyor."

Bunu biz değil T24'te Prof. Dr. Murat Batı söylüyor. Batı, enflasyonda TCMB ve OVP tarafında beklenen yüzde 36 enflasyonun zor olacağını bakın vergiler üzerinden nasıl anlatıyor?

KKM ödemelerine değinen Prof. Dr. Murat Batı, yılı kapatırken, yapılan düzenlemelerle açığın azaldığına dikkat çekerken, 2023 yılındaki bütçedeki devasa bir açığa da vurgu yapmadan geçemiyor.

KKM ödemelerine değinen Prof. Dr. Murat Batı, yılı kapatırken, yapılan düzenlemelerle açığın azaldığına dikkat çekerken, 2023 yılındaki bütçedeki devasa bir açığa da vurgu yapmadan geçemiyor.

2023 yılında oluşan bütçe açığının hedefi iki kattan fazla aştığını hatırlatan Batı, bu açığın 2022 yılına oranla yüzde 864 arttığını belirtiyor.

Bakınız bütçe verileri.

Vergi gelirlerinin yüzde 53'ünün KDV ve ÖTV’den alındığı da dikkat çekiyor.

Vergi gelirlerinin yüzde 53'ünün KDV ve ÖTV’den alındığı da dikkat çekiyor.

Vergide bir detay da 'yıllık beyanla ödenen gelir vergisinin' toplam vergiler içindeki payının yüzde 1 'bile' olmaması. Bu da şu demek oluyor: ev alım-satımı yapan, kira geliri elde eden, ticari kazanç ya da serbest meslek kazancı elde edenlerin maaşlı çalışanlardan daha az vergi verdiği anlamı taşıyor.

Bakınız burada da farklı detaylar bulunuyor.

2024 yılı Bütçe Kanunu'nda yer alan "2024 yılı vergi tahsilat hedefleri"ne bakan Batı, öncelikle 2023 yılı tahsil edilen vergi gelirleriyle 2024 yılında hedeflenen tutarları karşılaştırıyor.

2024 yılı Bütçe Kanunu'nda yer alan "2024 yılı vergi tahsilat hedefleri"ne bakan Batı, öncelikle 2023 yılı tahsil edilen vergi gelirleriyle 2024 yılında hedeflenen tutarları karşılaştırıyor.

2023 yılında tahsil edilen vergi gelirlerine oranla 2024 yılında tahsil edilmesi hedeflenen vergi gelirlerinde oran yüzde 85 olurken, Prof. Dr. Batı, KDV hedeflerinde tahsilat beklentilerindeki yüksek oranlı artışın "ya KDV oranlarının artacağı ya istisnaların azaltılacağı ya KDV iadelerinin azaltılacağı ya da -ki olacak olan bence bu- enflasyonun ve fiyat artışının devam edeceğidir. Şeytanın avukatlığını yapmayayım ama öyle görünüyor" olarak niteliyor.

2023 yılında tahsil edilen vergi gelirlerine oranla 2024 yılında tahsil edilmesi hedeflenen vergi gelirlerinde oran yüzde 85 olurken, Prof. Dr. Batı, KDV hedeflerinde tahsilat beklentilerindeki yüksek oranlı artışın "ya KDV oranlarının artacağı ya istisnaların azaltılacağı ya KDV iadelerinin azaltılacağı ya da -ki olacak olan bence bu- enflasyonun ve fiyat artışının devam edeceğidir. Şeytanın avukatlığını yapmayayım ama öyle görünüyor" olarak niteliyor.
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Gelir vergisinde de "Mehmet Şimşek bu konuya el atacak diye düşünüyorum" diyen vergi uzmanı, ÖTV'de de "hedefte belirtilen orandan çok daha fazla bir tahsilat olacağı kanısında" olduğunu iletiyor.

Gelir vergisinde de "Mehmet Şimşek bu konuya el atacak diye düşünüyorum" diyen vergi uzmanı, ÖTV'de de "hedefte belirtilen orandan çok daha fazla bir tahsilat olacağı kanısında" olduğunu iletiyor.

Diğer birçok vergide de hedeflenen artışlar için önemli bir cümleyle yazısını sonlandırıyor:

Diğer birçok vergide de hedeflenen artışlar için önemli bir cümleyle yazısını sonlandırıyor:

Bunların büyük kısmı müstakbel enflasyondan dolayı hedeflendi dersek hata yapmamış oluruz. Orta Vadeli Programda (OVP) hedeflenen enflasyon yüzde 36 ama bu veriler başka bir şey söylüyor.

Batı'nın paylaştığı tablodaki artışlar sosyal medyada da dikkat çekti.

Batı'nın paylaştığı tablodaki artışlar sosyal medyada da dikkat çekti.
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İşte vergilerdeki artışlara yapılan yorumlardan bazıları.

İşte vergilerdeki artışlara yapılan yorumlardan bazıları.
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