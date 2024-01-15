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Bütçede Rekor Açık: Hazine'nin Beklentileri Tutmadı!

Bütçede Rekor Açık: Hazine'nin Beklentileri Tutmadı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.01.2024 - 11:41

Merkezi Yönetim bütçesi aralıkta rekor açık verirken, 2023 yılında yaşanan deprem felaketlerinin de etkisiyle OVP'de öngörülen hesaplamalara bakıldığında bütçe açığının milli gelire oranı 2002 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 2023'te merkezi bütçe 1 trilyon 375 milyar TL açık verdi.

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Merkezi Yönetim bütçe dengesi 2023 Aralık'ta 842,5 milyar TL açık verdi.

Merkezi Yönetim bütçe dengesi 2023 Aralık'ta 842,5 milyar TL açık verdi.

Merkezi Yönetim bütçe dengesi Aralık'ta 842,5 milyar TL, faiz dışı dengesi ise 800,2 milyar TL açık verdi. Bütçe Kasım 2023'te 75,6 milyar TL, 2022 Aralık ayında da 122,2 milyar TL açık vermişti. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 392,5 milyar TL, bütçe gelirleri 549,9 milyar TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 350,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 800,2 milyar TL oldu.

Aralık ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 271,2 oranında artarken, 2022 yılı Aralık ayına göre bütçe gelirleri ise yüzde 117,4 oranında arttı.

Aralık ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 271,2 oranında artarken, 2022 yılı Aralık ayına göre bütçe gelirleri ise yüzde 117,4 oranında arttı.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 278,3 oranında artarken, faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 14,3 iken 2023 yılında yüzde 27,3 olmuştur.

2023 yılı Aralık ayında vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108,3 oranında arttı.

Merkezi bütçe 2023 yılında 1 trilyon 375 milyar TL açık verdi.

Merkezi bütçe 2023 yılında 1 trilyon 375 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2023'te merkezi yönetim bütçe giderleri 6 trilyon 585,5 milyar TL, bütçe gelirleri 5 trilyon 210,5 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 375 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 5 trilyon 910,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 700,4 milyar TL oldu.

2023 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 123,8 oranında arttı. Bütçe gelirleriyse yüzde 86,1 oranında artış gösterirken, vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91,2 oranında arttı.

KKM'nin 2023 yılında bütçeye maliyeti 59,5 milyar TL oldu.

KKM'nin 2023 yılında bütçeye maliyeti 59,5 milyar TL oldu.

2023 yılında kur korumalı mevduatın(KKM) bütçeye maliyeti 59,5 milyar TL olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim bütçe verilerine göre, geçen yıl dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduata bütçeden 59 milyar 870 milyon 556 bin TL aktarım yapıldı. Aktarımın tamamı yılın ilk 7 ayında olurken, son 5 ayda maliyet sıfır olarak açıklandı.

Böylelikle 2022 yılı Mart ayından bugüne kadar toplam maliyet 152 milyar 22 milyon 517 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) için yeni hesap açılışlarını sonlandırdı. Ancak dövizden dönüşümlü KKM devam ediyor.

BOTAŞ'a 2023 yılında yapılan toplam cari transfer 74 milyar TL oldu.

BOTAŞ'a 2023 yılında yapılan toplam cari transfer 74 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) 2023 yılında 74 milyar TL cari transfer gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Merkezi Yönetim Bütçe sonuçlarına göre, BOTAŞ'a yılın sadece 5 ayında transfer yapıldı.

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OVP'de merkezi yönetim bütçe dengesi 2023 yılı için 1 trilyon 633 milyar TL açık şeklinde hesaplanmış, bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 6,4 olacağı tahmin edilmişti.

OVP'de merkezi yönetim bütçe dengesi 2023 yılı için 1 trilyon 633 milyar TL açık şeklinde hesaplanmış, bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 6,4 olacağı tahmin edilmişti.
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ketenhelva

bir milleti donuna kadar vergiye tabi tutup bu kadar açık verebilmek üst düzey bir yetenek

ömer

Vergiler hazineye giderken artık yolda noluyosaaa 👀👀🤔

Malum Şahıs

memura zam,asgari ücrete sene de 2 defa zam,bas parayı,hava basmak için dağıt 200 tl leri,dolar kurunu uçur çevreni zengin et rezervleri tüket,tarım araziler... Devamını Gör

ketenhelva

neden büyüdü demiyor ki farkındaysanız :) büyüdü diyor sadece, nedenini biliyor

Hüseyin Uzun

alın size enflasyon. TÜİK in işine son verip bakın butcenin durumuna. yüzde 270 arttiysa geçen yıla göre devlet harcaması vatandaşın harcamasida farklı değil... Devamını Gör