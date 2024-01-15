Bütçede Rekor Açık: Hazine'nin Beklentileri Tutmadı!

Merkezi Yönetim bütçe dengesi Aralık'ta 842,5 milyar TL, faiz dışı dengesi ise 800,2 milyar TL açık verdi. Bütçe Kasım 2023'te 75,6 milyar TL, 2022 Aralık ayında da 122,2 milyar TL açık vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 392,5 milyar TL, bütçe gelirleri 549,9 milyar TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 350,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 800,2 milyar TL oldu.