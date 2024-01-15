Bütçede Rekor Açık: Hazine'nin Beklentileri Tutmadı!
Bütçede Rekor Açık: Hazine'nin Beklentileri Tutmadı!
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Merkezi Yönetim bütçe dengesi 2023 Aralık'ta 842,5 milyar TL açık verdi.
Aralık ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 271,2 oranında artarken, 2022 yılı Aralık ayına göre bütçe gelirleri ise yüzde 117,4 oranında arttı.
Merkezi bütçe 2023 yılında 1 trilyon 375 milyar TL açık verdi.
KKM'nin 2023 yılında bütçeye maliyeti 59,5 milyar TL oldu.
BOTAŞ'a 2023 yılında yapılan toplam cari transfer 74 milyar TL oldu.
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OVP'de merkezi yönetim bütçe dengesi 2023 yılı için 1 trilyon 633 milyar TL açık şeklinde hesaplanmış, bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 6,4 olacağı tahmin edilmişti.
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bir milleti donuna kadar vergiye tabi tutup bu kadar açık verebilmek üst düzey bir yetenek
Vergiler hazineye giderken artık yolda noluyosaaa 👀👀🤔
memura zam,asgari ücrete sene de 2 defa zam,bas parayı,hava basmak için dağıt 200 tl leri,dolar kurunu uçur çevreni zengin et rezervleri tüket,tarım araziler... Devamını Gör
neden büyüdü demiyor ki farkındaysanız :) büyüdü diyor sadece, nedenini biliyor
alın size enflasyon. TÜİK in işine son verip bakın butcenin durumuna. yüzde 270 arttiysa geçen yıla göre devlet harcaması vatandaşın harcamasida farklı değil... Devamını Gör