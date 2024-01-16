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Kurumların 3'te Biri Kadar Vergiyi Tekel Bayiler Kesti: Alkol ve Sigara Tüketenler Şirket Gibi Çalıştı

Kurumların 3'te Biri Kadar Vergiyi Tekel Bayiler Kesti: Alkol ve Sigara Tüketenler Şirket Gibi Çalıştı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.01.2024 - 16:55

Hazine'nin bütçe verileri incelenmeye devam ederken, dikkat çeken bütçe açığı sonrasında vergiler tek tek mercek altında. Geçen yıla oranla devletin vergi gelirlerindeki artış yüzde 91,2 oranında görülürken, bazı vergi kalemlerindeki artış ise yüksek oldu.

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Merkezi yönetim bütçesinde, 2006 yılından bu yana denge, yıl sonlarında açıktan yana oluşsa da 2023'teki açık dikkat çekti.

Merkezi yönetim bütçesinde, 2006 yılından bu yana denge, yıl sonlarında açıktan yana oluşsa da 2023'teki açık dikkat çekti.

Uzmanlar bütçeyi yakından incelerken,

Uzmanlar bütçeyi yakından incelerken,
twitter.com

Tüm veriler dikkat çekiyor.

Tüm veriler dikkat çekiyor.
twitter.com

Bütçe detayları burada.

Ayrıntıları inceleyen ekonomistler verileri sorgularken,

Ayrıntıları inceleyen ekonomistler verileri sorgularken,
twitter.com

Yabancı kurumların da dikkatinden kaçmıyor.

Yabancı kurumların da dikkatinden kaçmıyor.
twitter.com
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Vergiler ise ayrı inceleniyor.

Vergiler ise ayrı inceleniyor.
twitter.com

Bütçedeki vergilerin detaylarında ÖTV'nin dünya devi otomobil şirketleriyle karşılaştırması bu şekilde.

Vergi kalemlerindeki detaylar önemli olurken,

Vergi kalemlerindeki detaylar önemli olurken,
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İlginç bir detay daha ÖTV'nin altında görüldü. "Alkollü İçkiler" ve "Tütün Mamülleri"nden alınan ÖTV'nin tutarı!

İlginç bir detay daha ÖTV'nin altında görüldü. "Alkollü İçkiler" ve "Tütün Mamülleri"nden alınan ÖTV'nin tutarı!

Bu vergi kalemindeki detaylarda iki ürün çeşidinden toplamda alınan vergi, 245 milyar 631 milyon TL oldu. Toplam vergi geliri içinde bu vergilerin oranı yüzde 5,45 oldu.

Bu vergi kalemindeki detaylarda iki ürün çeşidinden toplamda alınan vergi, 245 milyar 631 milyon TL oldu. Toplam vergi geliri içinde bu vergilerin oranı yüzde 5,45 oldu.

Türkiye'nin dev şirketlerinin verdiği Kurumlar Vergisi'ne alkol ve sigara tüketenlerin verdiği ÖTV'nin oranı ise 3'te 1 oldu.

Türkiye'nin dev şirketlerinin verdiği Kurumlar Vergisi'ne alkol ve sigara tüketenlerin verdiği ÖTV'nin oranı ise 3'te 1 oldu.
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Bu tabloya göre tekel bayiler vergi dairesi kadar çalıştı. Sizce

Bu tabloya göre tekel bayiler vergi dairesi kadar çalıştı. Sizce

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