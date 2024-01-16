Kurumların 3'te Biri Kadar Vergiyi Tekel Bayiler Kesti: Alkol ve Sigara Tüketenler Şirket Gibi Çalıştı
Kurumların 3'te Biri Kadar Vergiyi Tekel Bayiler Kesti: Alkol ve Sigara Tüketenler Şirket Gibi Çalıştı
Hazine'nin bütçe verileri incelenmeye devam ederken, dikkat çeken bütçe açığı sonrasında vergiler tek tek mercek altında. Geçen yıla oranla devletin vergi gelirlerindeki artış yüzde 91,2 oranında görülürken, bazı vergi kalemlerindeki artış ise yüksek oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Merkezi yönetim bütçesinde, 2006 yılından bu yana denge, yıl sonlarında açıktan yana oluşsa da 2023'teki açık dikkat çekti.
Uzmanlar bütçeyi yakından incelerken,
Tüm veriler dikkat çekiyor.
Ayrıntıları inceleyen ekonomistler verileri sorgularken,
Yabancı kurumların da dikkatinden kaçmıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Vergiler ise ayrı inceleniyor.
Vergi kalemlerindeki detaylar önemli olurken,
İlginç bir detay daha ÖTV'nin altında görüldü. "Alkollü İçkiler" ve "Tütün Mamülleri"nden alınan ÖTV'nin tutarı!
Bu vergi kalemindeki detaylarda iki ürün çeşidinden toplamda alınan vergi, 245 milyar 631 milyon TL oldu. Toplam vergi geliri içinde bu vergilerin oranı yüzde 5,45 oldu.
Türkiye'nin dev şirketlerinin verdiği Kurumlar Vergisi'ne alkol ve sigara tüketenlerin verdiği ÖTV'nin oranı ise 3'te 1 oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu tabloya göre tekel bayiler vergi dairesi kadar çalıştı. Sizce
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın