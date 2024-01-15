Yeni Yılda Ekmek Fiyatları da Yükseldi: Hangi İllerde Ekmek Zamlandı?
Yeni Yılda Ekmek Fiyatları da Yükseldi: Hangi İllerde Ekmek Zamlandı?
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2024 yılı başlarken birçok ürünle birlikte farklı illerde de ekmek fiyatları zamlandı.
2023 yılında çoğunlukla 5 TL'den satılan 200 gramlık ekmek fiyatları, 2024 yılına girmeden güncellenmişti.
Ankara ve Bursa başta gelirken, Kocaeli ve Balıkesir'de de ekmek fiyatları zamlandı. 210 gram ekmeğin ağırlığı 200 grama çekilirken fiyatı da 7,50 liradan 8 liraya yükseldi.
Ankara'da gramajın düşmesiyle yapılan fiyat artışı, Bursa'da önce simit ardından ekmek fiyatlarında artışlar 250 gram ekmek 10 liraya çıkmıştı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) aralık ayı meclis toplantısında, ekmek fiyat tarifesini güncellemişti.
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Ekmek birçok şehirde 10 TL oldu. Sizin orada ne kadar?
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