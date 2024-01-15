Yeni Yılda Ekmek Fiyatları da Yükseldi: Hangi İllerde Ekmek Zamlandı?

2024 yılına girerken, birçok ürüne zam geldi. en temel gıda maddesi olan ekmekte fiyat artışları da dikkat çekti. Birçok ilde 2023 yılı içinde ekmek fiyatlarında artış yapılırken, 2024'te ekmeğe ilk zamlar hangi illerde yapıldı?