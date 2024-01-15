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Yeni Yılda Ekmek Fiyatları da Yükseldi: Hangi İllerde Ekmek Zamlandı?

Yeni Yılda Ekmek Fiyatları da Yükseldi: Hangi İllerde Ekmek Zamlandı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.01.2024 - 09:18

2024 yılına girerken, birçok ürüne zam geldi. en temel gıda maddesi olan ekmekte fiyat artışları da dikkat çekti. Birçok ilde 2023 yılı içinde ekmek fiyatlarında artış yapılırken, 2024'te ekmeğe ilk zamlar hangi illerde yapıldı?

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2024 yılı başlarken birçok ürünle birlikte farklı illerde de ekmek fiyatları zamlandı.

2024 yılı başlarken birçok ürünle birlikte farklı illerde de ekmek fiyatları zamlandı.

Türkiye genelinde illerin çoğunda ekmek 200 gram olarak fırınlarda satışa sunuluyor. Geri kalan illerin çoğunda da 210 gram olarak satılan ekmekte fiyatlama gramajla da ayarlanıyor.

2023 yılında çoğunlukla 5 TL'den satılan 200 gramlık ekmek fiyatları, 2024 yılına girmeden güncellenmişti.

2023 yılında çoğunlukla 5 TL'den satılan 200 gramlık ekmek fiyatları, 2024 yılına girmeden güncellenmişti.

Türkiye'nin çoğu şehrinde 210 gram 7 ila 8 TL seviyesine güncellenen fiyatlarda 2024 itibarıyla yapılan zamlar da dikkat çekti.

Ankara ve Bursa başta gelirken, Kocaeli ve Balıkesir'de de ekmek fiyatları zamlandı. 210 gram ekmeğin ağırlığı 200 grama çekilirken fiyatı da 7,50 liradan 8 liraya yükseldi.

Ankara ve Bursa başta gelirken, Kocaeli ve Balıkesir'de de ekmek fiyatları zamlandı. 210 gram ekmeğin ağırlığı 200 grama çekilirken fiyatı da 7,50 liradan 8 liraya yükseldi.

Ankara'da gramajın düşmesiyle yapılan fiyat artışı, Bursa'da önce simit ardından ekmek fiyatlarında artışlar 250 gram ekmek 10 liraya çıkmıştı.

Ankara'da gramajın düşmesiyle yapılan fiyat artışı, Bursa'da önce simit ardından ekmek fiyatlarında artışlar 250 gram ekmek 10 liraya çıkmıştı.

Bursa'da temmuz ayında da 210 gram ekmek fiyatı yüzde 50 oranında artışla 5 liradan 7,5 liraya çıkmıştı. 

Giresun'da 250 gram ekmek fiyatı 7,5 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı. 

Nevşehir'de de 200 gram ekmek fiyatı 6,50 TL'den 7,50 TL'ye çıktı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) aralık ayı meclis toplantısında, ekmek fiyat tarifesini güncellemişti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) aralık ayı meclis toplantısında, ekmek fiyat tarifesini güncellemişti.

Daha önce 200 gram için 8 TL olarak belirlenen azami ekmek fiyat tarifesi '210 gram ekmek için azami 8 TL' olarak değiştirilmiş böylelikle fiyat değişmeden gramaj artmıştı.

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Ekmek birçok şehirde 10 TL oldu. Sizin orada ne kadar?

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